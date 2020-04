Der Destiny 2 Running Gag um das fehlerbehaftete Waffen-Exotic Telesto will einfach nicht abreißen, das Bug-Monster macht auch in Season 10 seinem Namen als „The Besto“ alle Ehre. Der jüngste Glitch bedroht erneut die Balance, doch Spieler nehmen’s mit Humor. Denn Telesto-Glichtes haben mittlerweile Kultstatus.

Telesto is the Besto: Das Exotic Telesto ist die eine von Bugs geplagte Waffe, welche seit Jahren die Spiel-Balance von Destiny bricht und dafür auch schon komplett deaktiviert wurde. Das Problemkind gehört zu den Fusionsgewehren, feuert aber anders als seine Vetter quasi Haft-Bomben ab. Nach einiger Zeit oder bei Kontakt mit Feinden gehen diese in die Luft.

Und genau diese einzigartigen Haft-Bomben wollen nicht so recht in die Sandbox von Destiny 2 passen. Die verrückten Glitches und Bugs, die mit dem Exotic möglich wurden, brachten diesem den Spitznamen „Telesto is the Besto“ein.

Telesto the Besto

Wir werfen in diesem Artikel einen Blick auf den aktuellen Glitch aber auch auf den Kultstatus, den das kaputte Exotic mittlerweile unter den Hütern genießt.

Das ist der neue Glitch aus Season 10: Nun ist es so weit, auch in er aktuellen Season 10 wurde ein neuer Glitch von „The Besto“ gefunden. Dadurch können böswillige Warlocks mithilfe von Telesto und dem exotischen Helm Braue der Wahrheit schnell einen sehr hohen Buff erzielen und beispielsweise sofort tödliche Granaten im PvP auf ihre chancenlosen Gegner loslassen.

Wir geben hier bewusst keine Anleitung, sondern wollen euch nur über den Glitch informieren. Auch wenn die Geschichte um Telesto witzig anmutet, ist die Anwendung gerade im PvP alles andere als lustig oder ein Kavaliersdelikt. Wo immer andere Spieler Schaden durch solche Handlungen nehmen, bitten wir strikt von der Nutzung abzusehen.

Droht die Deaktivierung des Exos? Der neue Glitch wurde am 17. April publik gemacht. Die Hüter fragen sich, ob Bungie darauf mit der Deaktivierung von Telesto reagieren wird. Zum jetzigen Zeitpunkt (18. April 10 Uhr) wissen wir nicht, ob Bungie plant, Telesto erneut zu deaktivieren. Auch im Spiel selbst ist das Exotic noch ausrüstbar. Anders erging es erst kürzlich zwei Exotic-Rüstungen, die bereits wiederholt deaktiviert werden mussten.

Eine Deaktivierung der Telesto erscheint aber vor diesem Hintergrund zumindest nicht komplett ausgeschlossen – gerade wegen des PvP.

Die Haft-Bomben bereiten immer wieder Probleme

Telesto the Besto hat Kultstatus in Destiny 2

So macht sich die Community lustig: Auf reddit schossen sofort mit der Entdeckung des neuen Telesto-Glitches Threads aus dem Boden, die das Exotic und Bungie aufs Korn nahmen. Unter anderem findet man Aussagen wie „endlich wurde der Glitch für diese Season gefunden“ oder „Jede Season braucht ihren Telesto-Glitch“.

In Anspielung auf den lutsigen Unfall-Zähler im Turm, wurde gefordert:

Bungie sollte einen Zähler „Tage, an denen Telesto das Spiel nicht bricht“ unten in jedem TWaB anbringen Trazinski via reddit

Darauf antwortete auch Bungies Community-Manager Dylan „dmg04“ Gafner mit der simplen Äußerung: „0“ und geht damit auf den nun zurückgestezten Unfall-Zähler ein.

Das ist die Geschichte von Telesto: Schon in den Tagen von Destiny 1 galt Telesto als Troublemaker. Selbst das berühmteste Destiny-Exotic überhaupt, das Gjallarhorn, wurde schon zum Glitch-Mittäter.

In Destiny 2 war Telesto zunächst als Power-Waffe klassifiziert, im Zuge der Umstellungen aus der Forsaken-Ära wanderte das Exo aber in den Spezial-Slot, was deutlich mehr verfügbare Munition bedeutet. Das war der Türöffner für viele Glitches und allerlei absurde Entdeckungen.

Der YouTuber Cheese Forever hat in einem Video die Glitch-Geschichte von Telesto zusammengefasst:

Den aktuellen Glitch findet ihr in diesem Video nicht

Mit dabei sind unter anderem diese Telesto-Glichtes:

Telesto konnte die Aktivität Der Blinde Quell nahezu komplett überspringen und deutlich abkürzen. So dauerte ein Durchlauf Sekunden, statt der standardmäßigen 10 Minuten

Im Raid Krone des Leids, konnte Telesto ganze Mechaniken aushebeln

Die erste Deaktivierung von Telesto erfolgte aufgrund eines Glichtes, der dem Anwender mithilfe von Granaten sofort die Super auffüllte – auch im PvP

Auch unendliche Munition ließ sich schon durch Telesto erglitchen

Telesto triggerte eine Vielzahl von Hüter-Fähigkeiten und maximierte Buffs unnatürlich schnell. Sofort tödliche Wurfhammer waren nur eine der Folgen

Was haltet ihr von dem Kult um das fehlerbehaftete Exo-Fusionsgewehr? Schüttelt ihr den Kopf oder könnt ihr nur noch lachen? Telesto sorgt übrigens nicht nur für Probleme oder Gelächter, das Exotic sagte auch schon die Zukunft von Destiny 2 voraus.