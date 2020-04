The Division 2: Trotz Fixes und Bannwelle – Neuer DPS-Glitch bereits entdeckt

Das harte Vorgehen gegen Glitch-Nutzer wird in der Community von The Division 2 rege diskutiert. Was dabei immer wieder aufkommt: viele kritisieren die zahlreichen Bugs im Spiel. Passend dazu fand man bereits den nächsten krassen DPS-Glitch.

Was hat es mit der Bannwelle auf sich? Vergangene Woche hatte The Division 2 mit einem DPS-Glitch zu kämpfen. Dieser wurde massiv ausgenutzt, wodurch sich zahlreiche Spieler mehr Loot, Unmengen an SHD-Level oder unfaire Vorteile im PvP erspielten.

Massive versuchte, den Glitch in einer Art Wartungs- und Patch-Marathon loszuwerden und hatte es auf den ersten Blick dann am Ende der letzten Woche im mehreren Versuchen auch geschafft. Danach passierte diese Woche etwas, womit im Prinzip niemand gerechnet hatte.

Die Entwickler griffen hart durch, denn der Bug hatte enorm negativen Einfluss auf die Ingame-Wirtschaft und nahm so manch einem Spieler komplett den Spielspaß. So kam es zu groß angelegten Sanktionen gegen die Glitch-Nutzer. Es gab temporäre Account-Banns und einen Rollback des Fortschritts auf Stand vom 17. März.

Wie reagieren die Spieler? Sie diskutieren – und zwar so viel, wie gefühlt noch nie. Auf der einen Seite gibt es eine Menge Zuspruch und Lob für Massive. Ein solches Statement sei längst überfällig gewesen und sollte dem Spiel auch auf lange Sicht guttun. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Kritik und viele gebannte Spieler gehen auf die Barrikaden.

So empfinden einige die Strafe als zu hart. Andere fühlen sich komplett zu Unrecht gebannt und sind sich keiner Schuld bewusst. Sie hätten nie gecheatet oder wären nur Mitläufer und würden nun bestraft, während einige Agenten offen zugeben, den Glitch systematisch missbraucht zu haben und von den Sanktionen gänzlich verschont blieben.

Worin sich jedoch so gut wie alle – ob nun vom Bann betroffen oder verschont – einig sind: Die Entwickler müssen bei The Division 2 stark nachbessern. Das Spiel hat enorm viele Bugs und Glitches. Mit jedem Patch werden zwar Fehler behoben, doch es kommen gefühlt immer mehr dazu. Zudem sei der Loot alles andere als zufriedenstellend. Da sei es zumindest nachvollziehbar (wenn auch keine Rechtfertigung), dass einige dann durch Glitches etwas nachhelfen.

Der Grund-Tenor dabei: Wäre das Spiel in einem besseren Zustand und die Loot-Qualität einladender gewesen, dann würde es erst gar nicht so weit kommen.

Übrigens: Im State of the Game vom 1. April meinten erklärten die Entwickler, dass bei den Banns und Rollbacks explizit auf die einzelnen Accounts geschaut wurde. Dabei wurden nur Spieler gebannt, die auch wirklich den Glitch genutzt haben und keine reinen Mitläufer.

Zwar habe man die Möglichkeit, sich an den Support zu wenden, falls man sich zu Unrecht bestraft fühlt. Doch bisher gab es dabei keine falsch-positiven Fälle, in denen man den Bann wieder aufheben müsste, so Massive.

Trotz Patch-Marathon – nächster DPS-Glitch entdeckt: Dieses Problem wird nun durch den neuesten Fund der Community unterstrichen.

Nachdem man den DPS-Glitch Ende der vergangenen Woche scheinbar in den Griff bekommen hatte und am Dienstag den Bannhammer schwang, hat die Community bereits den nächsten DPS-Glitch entdeckt. Das Problem hat Massive also offenbar immer noch nicht in den Griff bekommen.

Dieser Bug kam offenbar mit dem Patch am Dienstag, den 31.03., ins Spiel und ermöglicht unter anderem One-Shot-Kills mit der Pistole – selbst gegen Bosse. Vom Ausnutzen dieses Fehlers wird jedoch dringend abgeraten, falls man keinen temporären oder gar permanenten Bann riskieren will.

Kurzum: Egal, wie man jetzt zu Massives Sanktionsmaßnahmen steht: die Entwickler müssen dringend bei The Division 2 nachbessern – nicht nur um für bessere Stimmung zu sorgen, sondern um auch selbst ihr Gesicht zu wahren und nach den jüngsten Maßnahmen glaubwürdig zu bleiben.

Übrigens, The Division 2 plant im April zwei massive Updates, mit denen man die größten Probleme und Bugs angehen will.