The Division 2 kämpft mit einigen Problemen seit der großen Erweiterung „Warlords of New York“. Nun gaben die Entwickler einen Ausblick auf das nächste Title Update 8.5 und zeigen eine lange Liste mit geplanten Änderungen.

Welche Ankündigung gab es jetzt? Bei The Division 2 fand heute, am 31. März, eine geplante Wartung statt und die Entwickler nutzten die Chance, um neue Infos über die Zukunft des Loot-Shooters auszugeben. Seit der umfassenden Warlords-Erweiterung plagen das Spiel so einige nervige Fehler und Balance-Schwierigkeiten, welche Massive jetzt konsequent abarbeitet.

Demnach kommen im April zwei große Updates, die sich um die aktuellen Schwächen des Titels kümmern und Fehler beseitigen sollen, die das Agenten-Leben manchmal verdammt schwer machten.

Schon Anfang April kommt mit Titel Update 8.5 ein größeres Update. Schaut euch hier an, was die Entwickler dafür geplant haben.

Das steckt alles in Title Update 8.5

Was soll mit TU 8.5 angepasst werden? Im Ubisoft-Forum zu Division 2 verrieten die Entwickler schon viel über das kommende Update und teilten die Änderungen und Fixes in 4 Teil-Bereiche:

Bug Fixes

Gameplay-Änderungen

Balance-Änderungen

Exotic- und Talent-Änderungen

Welche Bugfixes sind geplant? Insgesamt finden sich hier 4 Punkte. Ein Grafik-Problem, das auf PCs zu Abstürzen führt, verschwindet. Dazu noch diese 3 Fixes:

Striker-Set – Es gibt ein Problem mit Set-Talent. Nach dem Update sollen diese richtig stapeln.

Manchmal können Agenten ihre Team-Mitglieder nicht wiederbeleben.

Falsche Darstellung des Fortschritts der aktuellen Liga. Agenten dachten oft, der Fortschritt wäre verloren

Das Striker-Set sollte eigentlich die Gear-Sets von Division 2 bereichern. Kam aber leider fehlerhaft ins Spiel, sodass es kaum zu gebrauchen war. Mit TU 8.5 könnte sich das ändern und wir bekommen ein starkes Set, dass für Schadens-Builds interessant sein könnte.

Zwei der neuen Gearsets von Division 2. Das Striker-Set ist leider kaputt.

Was ändert sich beim Gameplay? Nicht viel. Die Kontrollpunkte können nach dem TU 8.5 durch die Änderung der globalen Schwierigkeit zurückgesetzt werden. Wenn wir nur eine andere Direktive einstellen, bleibt aber alles so, wie es ist.

Heilkoffer, Statuseffekte, Gegnertypen – Feinde werden schwächer

Was tut sich bei der Balance? Diese Liste ist schon bedeutend länger, hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Dinge:

BTSU-Heilkoffer: Diese stabilen Geräte bekommen einen ordentlichen Nerf. Nur noch ein Gegner kann einen Überschild bekommen und die Menge an Heilung, die ein bestimmter Feind von dem Koffer bekommen kann, ist dann begrenzt. Auch die Tick-Rate der Heilung geht runter.

Warhounds: Die „Black Tusk“-Robohunde bekommen ebenfalls einen Nerf. Die Spezialangriffe mit der Minigun und der 3-Granaten-Angriff sind dann besser zu erkennen und schwächer.

Tanks – Die dicken, gut gepanzerten Gegner prüfen jetzt mehr Distanzen, zum Beispiel die zwischen den Agenten und ihren Fertigkeiten. Das führt dann dazu, dass die Tanks nicht direkt angerannt kommen und die Agenten-Geräte zerstören. Außerdem wechseln sie dann seltener ihr Ziele.

Outcast-Feuer, Molotow und Gift: Der Brand-Statuseffekt von Moltows und Feuerangriffen der Outcasts, sowie der Gift-Statuseffekt machen dann weniger Schaden. Die Länge und der Schaden dieser Effekte sind dann verringert.

Stürmer-Geschütz und -Drohne: Die beiden Stürmer-Varianten sollen dann besser Zielen und die Drohne mehr feuern.

Das sind größtenteils Änderungen, die genau so von der Community gefordert wurden. Hier gab es Beschwerden darüber, dass die Statuseffekte zu viel Schaden verursachen und die miesen Heilkoffer der Black Tusk viel zu viele Kugeln einstecken.

Alle Änderungen hören sich sinnig an und könnten die Kämpfe planbarer machen und damit besonders auf höheren Schwierigkeitsstufen etwas einfacher.

Die Spezialangriffe der miesen Hunde fallen nach TU 8.5 schwächer aus.

Viele Talente und Exos werden besser

Was kommt da bei den Talenten und Exotics? Hier passiert auch so einiges. Es gibt nicht nur Buffs, sondern manche Exos bekommen sogar eine Generalüberholung spendiert.

Diese Exos und Talente werden stärker:

Imperiale Dynastie – Kürzerer Cooldown

Dodge-City-Holster – Kürzerer Cooldown

Gnadenlos & Rücksichtslos – Erhöhter Explosions-Schaden

Neu zugewiesen – Kürzerer Cooldown

Empathische Lösung – Längere Buff-Dauer

Schleichender Tod – Größerer Radius, kürzerer Cooldown

Wechselmannschaft – Markierungen bleiben, wenn keine Fertigkeit im Cooldown ist.

Und diese sind dann ganz anders:

Sawyers Kneepads: Nach der Überarbeitung helfen die exotischen Knieschoner bei Explosionen und stärken Agenten, die sich lange hinter Deckungen aufhalten.

Durch Explosionen kann man nicht mehr zurückgeworfen werden

Jede Sekunde in der Deckung erhöht den Schaden um 3 %. Maximal 10 Stapel.

Diamant-Klapperschlange: Nach TU 8.5 bringt dieses exotische Gewehr mehr kritischen Schaden.

Nachdem ein markierter Gegner getroffen wurde, gibts für 5 Sekunden garantiere kritische Treffer.

Wenn ihr euch die ganze Liste der Balance-Änderungen und Fixes anschauen wollt, findet ihr sie hier im Ubisoft Forum.

Die exotischen Knieschützer kriegen eine Generalüberholung.

Was kommt danach? In dem Forum-Post kündigen die Entwickler auch schon das nächste große Update an:

Darüber hinaus bringen wir an ein weiteres Update, das aktuell für einen späteren Zeitpunkt im April geplant ist. Beachtet aber, dass sich dieser Zeitplan noch ändern kann. Wir werden euch über Änderungen auf dem Laufenden halten. Community-Manager Ubi-Lucipus im Ubisoft Forum (übersetzt)

Es gibt zwar keine Details, doch offenbar möchte Massive damit zeigen, dass sie sich der Probleme im Spiel bewusst sind und weiter an den Macken nach der Warlords-Erweiterung arbeiten. Das bewiesen sie jetzt auch mit ihrem harten Durchgreifen beim DPS-Glitch, das von vielen Spieler gefordert wurde.

Die Fehler nach der großen Umstellung des Gear-Games werden nach und nach behoben, doch ob das reicht, um einen Großteil der Rückkehrer länger zu halten, muss sich noch zeigen.