Kaum jemand hat es den Entwicklern zugetraut, doch es ist passiert. Eine große Bann-Welle inklusive Rollback traf eine Menge Spieler von The Division 2 und die Reaktionen sind heftig. Schaut hier, wie die Community darauf reagiert.

Was ist da los? The Division 2 bekam mit der großen Erweiterung „Warlords of New York“ eine Menge Zulauf und viele Spieler kamen zurück zu Ubisofts Loot-Shooter. Doch so einige Agenten waren wegen der vielen kleinen und großen Fehler frustriert und nutzen DPS-Glitches oder den Zombie-Boss-Glitch, um sich einen Vorteil zu erarbeiten.

Das wiederum hat die ehrlichen Spieler frustriert, die in den letzten, schwierigen Wochen voller Wartungen und Patches forderten, die Entwickler sollten gegen die Cheater vorgehen.

Und das tat Massive nun auch. Gestern, am 31. März, ging die erste große Bann-Welle bei The Division 2 über die Bühne und Cheater bekamen zwei heftige Strafen reingedrückt:

Eine Woche Account-Sperre

Spieler werden auf den 17. März zurückgesetzt

Zudem werden die Accounts der entsprechenden Spieler „geflagged“, also markiert. Sollte es wieder zu Verstößen kommen, besteht hier die Möglichkeit, dass diese Accounts dann sogar permanent gesperrt werden.

Massive bestrafte die bösen Glitcher hart.

Massive greift hart durch und erntet eine Menge Zuspruch – Und Kritik

Wie reagieren die Agenten darauf? Das harte Durchgreifen spaltet die Community. Während die Kommentare hier auf MeinMMO sich zum größten Teil positiv über die Konsequenzen für die Cheater äußern, gehen auf Reddit und Twitter viele der gebannten Spieler auf die Barrikaden. Eine so heftige Diskussion gab es bisher bei Division 2 noch nie.

Was sagen die Befürworter? Die meisten Agenten, die sich für die Banns und Rollbacks aussprechen, bedanken sich bei Massive und sind sehr glücklich über die Konsequenzen für die Schummler.

Einer unserer fleißigsten Kommentatoren hier bei Division 2 „BavEagle“ meint: „Wow, Danke @Massive. Mit einer solchen Aktion hatte ich ehrlich nicht gerechnet und sollte ein Vorbild für alle anderen Games sein“. Er schiebt dann aber noch nach, dass die Banns ruhig etwas länger hätten ausfallen können. Manche fordern sogar permanente Account-Sperrungen oder zumindest einen Monat Sperre.

Der Rollback, also das Zurücksetzen der Accounts auf den 17. März, kommt da schon besser an. Auch „Cukky“ meint unter unseren Artikel dazu: „Ich finde die Woche noch zu wenig. Aber den Rollback auf den 17. März feier ich schon irgendwie“. Damit vertritt er die Meinung der meisten Befürworter, die sich zwar eine längere Strafe gewünscht hätten, aber besonders den 2-wöchigen Rollback als richtige Maßnahme sehen.

Doch viele Spieler wehren sich und meinen, sie wurden gebannt, obwohl sie nur „Mitläufer“ waren.

Wie siehts bei den Gegnern aus? Dieses Lager teilt sich in 3 Gruppen auf, wobei die Meisten ziemlich aufgebracht über die Maßnahmen sind:

Glitcher die gebannt wurden Agenten, die mit Glitchern gespielt haben Glitcher die nicht gebannt wurden

Es gibt zwar auch ein paar einsichtige Agenten, die ihre Strafe mit Fassung hinnehmen und sogar ein bisschen Reue zeigen. Doch der Großteil der Spieler, die es erwischt hat, gehen auf die Barrikaden und auf allen Kanälen finden sich ausufernde Schimpf-Tiraden, über die Unfähigkeit der Entwickler:

So der User @Baumgardner44 auf Twitter: „Deinstalliert… ich werde nie wieder ein Massive- oder Ubisoft-Game spielen. Der Fehler liegt bei euch und nur bei euch, Massive. Ich hoffe andere Leute spielen eure Spiele ebenfalls nie wieder“.

Die 4 größten Threads dazu auf Reddit sammelten zusammen schon beinahe 4.500 teilweise sehr erregte Kommentare. Falls ihr euch die Threads in Ruhe anschauen wollt, findet ihr sie unten in den Quellen.

Offenbar trafen die Banns allerdings auch viele Spieler, die unwissend über die Spielersuche mit Cheatern zusammengespielt haben. Darüber entlädt sich der meiste Ärger, da sich diese Agenten nun zu Unrecht bestraft fühlen:

Hab versucht mich heute Morgen einzuloggen und mein Account wurde gebannt, obwohl ich dachte, ich hätte den DPS Glitch nie genutzt. Ich wurde aber einige Mal beim Grinden des „Air & Space“-Museum mit Gruppen von Spielern gematcht, die durchgängig 1.800 Millionen irgendwas Schaden machten, während jeder andere eher auf 300 Millionen irgendwas kam. Damals konnte ich nicht herausfinden, wie jemand mit einer Pistole und einem Schild so viel Schaden machen konnte. Jetzt weiß ich, dass das wahrscheinlich der DPS-Glitch war. Nun wurde ich gebannt, weil ich eine Gruppe gepackt wurde, die den Bug ausgenutzt hat? Gebannt für etwas, über das ich keine Kontrolle habe? Yeah, ich bin für immer durch mit Massive-Spielen. Ich habe eine volle Rückerstattung für das Spiel angefordert. mystikx auf Reddit (übersetzt)

Besonders ärgerlich für diese Agenten sind dann auch die Kommentare von Cheatern, die anscheinend nicht gebannt wurden.

Was kann ich tun, wenn ich zu Unrecht gebannt wurde? Auf der Website des Ubisoft-Supports könnt ihr ein Ticket öffnen und mit dem Support Kontakt aufnehmen. Versucht es am besten mit einem Live-Chat. Allerdings betont der Support auch, dass sie keine Möglichkeiten haben, die temporären Banns aufzuheben. Stellt euch also auf ein längeres hin und her ein.

War das nun richtig von Massive? Die Entwickler kündigen die Maßnahmen schon vor ein paar Wochen an:

As a reminder, purposefully exploiting game mechanics to receive an unfair advantage will lead to account sanctions. Repeatedly & purposefully failing objectives to gain experience in an unintended amount is considered an exploit. >> https://t.co/2GoaKucudL — The Division 2 (@TheDivisionGame) March 6, 2020

Die Glitcher waren also gewarnt. Für viele Leser auf MeinMMO waren das jetzt genau die richtigen Schritte und die harten Strafen sehen sie als gerechtfertigt an. Sollte sich aber in den nächsten Tagen herausstellen, dass viele Spieler zu Unrecht gebannt wurden, könnte Massive aber noch Probleme bekommen.

Das Thema bleibt also vorerst spannend, ebenso die weitere Entwicklung von Division 2. Im April stehen 2 große Updates an, mit denen Massive weiter an dem Loot-Shooter schraubt und hoffentlich auch die DPS-Glitches bald der Vergangenheit angehören.