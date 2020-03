The Division 2: Wartung und Server-Down am 31.3. – Patch Notes und alle Infos

Bei The Division 2 gibt es heute auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC Wartungsarbeiten mit einem mehrstündigem Server-Down. Wann gehen die Server offline? Wann kann man wieder spielen? Und was ändert sich? Lest hier alles Wissenswerte zum Ablauf der Wartungsarbeiten sowie den Patch Notes.

Was ist heute los bei The Division 2? Eigentlich gehen heute (31. März) bei The Division 2 heute ein neues Bekleidungs-Event sowie das 2. saisonale Ziel der Season 1 an den Start (Warlords-Erweiterung benötigt).

Doch wer am Vormittag The Division 2 zocken möchte, der wird eine längere Zwangspause einlegen müssen und sich erst danach in die neuen Inhalte stürzen können.

Denn heute gibt es mehrstündige Wartungsarbeiten, zudem gehen auch die Server offline. Allerdings verschieben sich nun Aufgrund der Zeitumstellung dabei die gewohnten Zeiten.

Das sind heute die wichtigen Zeiten:

Die Wartung wird heute bereits um 8:30 Uhr deutscher Zeit starten

Das ist auch gleichzeitig der Beginn der Downtime – die Server von The Division 2 gehen also offline

Andauern soll der Server-Down laut Plan circa 3 Stunden. In dieser Zeit könnt ihr kein The Division 2 zocken

Falls keine Probleme auftreten, sollten die Server gegen 11:30 Uhr deutscher Zeit wieder online kommen.

Damit wären dann auch die Wartungsarbeiten beendet.

Beachtet, dass diese Zeiten nicht in Stein gemeißelt sind. Es ist bereits öfter vorgekommen, dass Massive die Wartung schneller als geplant durchgeführt hat. Genau so kam es bereits öfter vor, dass Probleme auftreten und die Wartungsarbeiten deshalb ausgedehnt werden mussten. Sollte sich etwas ändern, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Was ändert sich heute? Das verraten die Patch Notes: Bereits im Vorfeld zur heutigen Wartung haben die Entwickler von Massive verraten, was sich heute ändern wird:

Ein Problem wurde behoben, wodurch die Talente Aggressive Recon sowie Crossbow Expert des Gear-Sets „Spitze des Speeres“ getriggert wurden, wenn man sich in einem Dark Zone Safe House oder auf einem Dark Zone Kontrollpunkt befand.

Ein Problem wurde behoben, wodurch zielgerichtete Beute (Targeted Loot) mehrfach droppen konnte, wenn man bei den Zielübungen auf der Schießbahn in der Open World scheiterte und sie immer wieder wiederholte.

Ein Problem wurde behoben, wodurch Spieler selber Schaden nehmen konnten, wenn die einen feindlichen Spieler ausschalteten, der mit dem Full-Flag-Debuff des „Wahrer Patriot“-Gear-Sets belegt war.

Ein Problem wurde behoben, wodurch keine Explosion ausgelöst wurde, wenn ein feindlicher Spieler mit einem Full-Flag-Debuff kampfunfähig (down) gemacht wurde.

Die exotische Maschinenpistole Lady Death wird keine Geschütz-Skills mehr verstärken.

Die Entwickler schrauben fleißig weiter: Zudem gaben die Entwickler in diesem Zuge bekannt, dass es bald zwei weitere Updates geben wird, die allerlei Bug-Fixes und zahlreiche Balance-Änderungen ins Spiel bringen sollen. Bereits nächste Woche soll schon das Title Update 8.5 (TU 8.5 erscheinen). Später im April soll ein weiteres Update folgen, dessen Änderungen noch nicht ganz fertig oder noch nicht ausreichend getestet wurden.

Hoffentlich läuft das jedoch besser, als in der vergangenen Woche: The Division 2 kämpft eine Woche lang gegen fiese Glitches – Ist es endlich vorbei?