Destiny 2 und Teil 1 bringen es zusammen auf 10 Raids. Weil bald der allererste davon neu aufgelegt wird, wollen von euch wissen: Welcher ist der beste? Dafür wirft MeinMMO einen nostalgischen Blick auf alle Raid-Abenteuer seit 2014 und auch die berüchtigt-seltenen Exotics daraus.

Dieser Raid kommt bald zurück: 2020 bringt den ersten Raid aus der Destiny-Geschichte zurück. Bald könnt ihr dank der umstrittenen Content Vault die berühmte Gläserne Kammer in neuem Gewand in Destiny 2 erleben.

Viele Veteranen feiern den Raid noch heute und erinnern sich gerne an ihre ersten Schritte als Hüter zurück. Wir wollen euch in diesem Artikel hart mit der Nostalgie-Keule treffen und nehmen die Rückkehr des Raids als Anlass, alle Raids aus Destiny 1 und 2 Revue passieren zu lassen.

Am Ende sollt ihr, die Leser von MeinMMO, entscheiden, welcher der 10 Raids der beste von allen ist.

Alle 10 Raids aus Destiny 1 und Teil 2 im Schnelldurchlauf

Bevor ihr abstimmen könnt, stellen wir euch kurz alle Raids vor, die die Hüter seit 2014 unsicher gemacht haben. Wie es sich für ein Raid-Abenteuer gehört, sind auch die besonderen Exotics aus den Endgame-Aktivitäten am Start, für die man viel Geduld und Lootglück braucht oder bockschwere Rätsel meistern muss.

1. Die Gläserne Kammer

Die Gläserne Kammer öffnete 2014 ihre Pforten auf der Venus und zog schlagartig die Hüter in ihren Bann. Viele Shooter-Spieler hatten noch nie einen Raid gezockt. Hier galt es dann dicke Bosse wie den Zeit-kontrollierenden Atheon zu legen, mysteriöse Kisten zu suchen, singenden Orakeln zu lauschen und sich durch verschiedene Epochen zu ballern.



Der Ur-Raidboss Atheon und die Vex Mythoclast

Dieses Exotic gibt’s: Vex Mythoclast gibts mit ganz viel Glück, nachdem Atheon besiegt wurde. In Jahr 1 von Destiny zerrissen die wenigen glücklichen Besitzer damit mal direkt die Spiel-Balance und noch heute löst der Fusions-Automatikgewehr-Hybrid böse und gute Erinnerungen bei Veteranen aus – je nachdem, auf welcher Seite des Laufs man stand.

2. Crotas Ende:

Crotas Ende kam mit der Erweiterung „Dunkelheit lauert“ zum Jahreswechsel 2014/2015 zu Destiny. Der Raid führt die Hüter auf den Mond, hier fordert der Schwertschwinger und Schargott Crota die Hüter zum Duell – seine Niederlage kommt schnell, doch löst folgenschwere Ereignisse aus.

Der Raid gilt bei Veteranen eher als langer Strike und hat haufenweise absurde Challenges hervorgebracht: Crota musste die Schande über sich ergehen lassen totgetanzt oder durch ein Schlagzeug gedemütigt zu werden.



Crota posiert vor seiner Überseele und die Necrochasm

Dieses Exotic gibt’s: Necrochasm ist ein Automatikgewehr, das die Hüter aus einer unscheinbaren grauen Waffe basteln. In der finalen Form schießt das Teil sehr schnell, hat tiefe Magazin-Taschen und verwandelt eure Opfer in Bomben, die sich dann wie die Schar-Leibeigene selbst hochjagen.

3. Königsfall

Im Raid Königsfall ist das Motto „alles ist größer“. Die Erweiterung König der Besessenen brachte Ende 2015 den wütenden Vater von Oryx, der sich im Raid als haushoher Widersacher entpuppt, der Spieler aus Rache mit seinen Fäusten zermahlt.

Auch sonst gibts im Königsfall größere Rätsel, mehr Boss-Kämpfe und einfach eine Portion mehr von allem, als die Hüter bis dahin (und viele Jahre lang) in einem Raid gesehen haben.



Oryx, ein nichts ahnender Hüter und die Boshafte Berührung

Dieses Exotic gibt’s: Boshafte Berührung ist ein etwas anderes Scout-Gewehr, das seinen Träger langsam auffrisst. Der Schütze tauscht Leben gegen unbegrenzte Munition und Bonus-Schaden. Angetrieben wird die Boshafte von einer ganz seltenen Zutat: Oryx‘ dunklem Herz.

4. Zorn der Maschine

Seit 2016 können die Hüter sich im Raid Zorn der Maschine einer regelrechten Achterbahnfahrt stellen. Hier ist alles auf Nonstop-Action getrimmt. Die Spieler rennen vor Belagerungsmaschinen fort, reparieren unter Dauerbeschuss Belagerungsmaschinen, müssen sich in Schutzräumen vor Nanobots verstecken und versuchen am Ende den Boss Aksis wie einen wild gewordenen Robo-Gaul zu reiten.



Vosiks, Hohepriester der Siva-Nanobots und Ausbruch-Primus

Dieses Exotic gibt’s: Ausbruch-Primus spuckt fiese Nanobots, die sich ihre Ziele suchen und sich wie wild vermehren. Das Impulsgewehr versteckte sich aber hinter knackigen Rätseln, bei denen man sogar seine Mathekünste unter Beweis stellen musste.

Die Waffe gibt es in einer noch fieseren Neuauflage in Destiny 2 als Perfektionierter Ausbruch.

5. Leviathan

Im ersten Raid aus Destiny 2 erkunden die Hüter 2017 ein gewaltiges Raumschiff, das Planeten verschluckt: die Leviathan. Am Ende wartet der dekadente Imperator Calus entspannt sitzend mit einem guten Tropfen Wein in der Hand auf die Hüter und will sich „selbst“ von ihrer Stärke überzeugen.

Der Raid setzt einen großen Fokus auf Mechaniken und lässt die Spieler in einer Zirkusarena um die Wette laufen. Später wurde Leviathan in den folgenden DLCs um zwei kleinere Raid-Trakte erweitert:



Imperator Calus und die Legende von Acrius

Dieses Exotic gibt’s: Legende von Acrius, eine extrem wuchtige und schwere Schrotflinte, die aber auch extrem schweren Schaden pro Schuss raushaut. Statt eines normalen Schrot-Hagels lasst ihr aber gleich ein ausgewaschenes Arkus-Gewitter aus dem Lauf donnern.

6. Letzter Wunsch

2018 feierte der Raid Letzter Wunsch Premiere und löst Königsfall als größten Raid ab. Die Hüter ergründen im Herzen der märchenhaften Träumenden Stadt das Geheimnis eines uralten Fluchs und müssen sich am Ende als wahre Ritter beweisen, denn es gilt den letzten Drachen im Universum zu erschlagen.



Wunsch-Drache Riven und das Exotic Eintausend Stimmen

Dieses Exotic gibt’s: Eintausend Stimmen wurde aus den Knochen eines Drachen zusammengezimmert und kann dementsprechend Feuer speien. Alles, was vom Solar-Strahl getroffen wurde, exportiert nach wenigen Momenten und zurück bleibt nur großflächige Zerstörung.

Das Exotic war genauso selten wie es mächtig ist. Manche Hüter hatten nach 100 Raid-Abschlüssen noch keine Eintausend Stimmen und wohl immer die „falsche“ Kiste ausgesucht.

7. Geißel der Vergangenheit

2018 versuchten die Gefallenen die Tresore der Schwarzen Waffenkammer zu plündern. Im Raid Geißel der Vergangenheit stören die Hüter den dreisten Raub. Dazu sind gute Fähigkeiten im Kartenlesen Pflicht und sowohl Ausflüge mit Panzern als auch eine heiße Sparrow-Verfolgungsjagd sorgen für Abwechslung.



Der Revolten Primus brachte die Anarchie in den Loot-Pool

Dieses Exotic gibt’s: Der Granatwerfer Anarchie feuert Haftgranaten, die Feinde schocken. Das Besondere ist, dass ihr mehrere Granaten verketten könnt, so bastelt ihr Blitz-Fallen. Oder ballert gleich mehrere Schock-Ladungen auf Feinde, die dann durchgehend Arkus-Schaden kassieren, während ihr schon lange weitergezogen seid.

Seit es den Exotic-Kiosk gibt, ist Anarchie wohl auf den meisten Wunschlisten weit oben.

8. Krone des Leids:

Der Raid Krone des Leids entführt die Hüter 2019 abermals auf die Leviathan. Diesmal gehts aber Abseits von Prunk und Hochglanz in die lange versiegelten Untiefen, in denen Calus sich ein Monster herangezüchtet hat: Gahlran. Der Soll die namensgebende Krone tragen, das geht aber gehörig in die Hose und ihr müsst euch mit abscheulichen Schar-Ritualen rumschlagen.



Gahlran trägt die Krone des Leids und die MP Tarrabah

Dieses Exotic gibt’s: Tarrabah ist eine eher unscheinbare und verdammt seltene Maschinenpistole. Hat die Waffe aber genug Schaden ausgeteilt verwandelt sie sich in ein richtiges Biest und hat Hunger auf mehr – also füttert Tarrabah, um dauerhaft das entfesselte Monster in Hosentaschenformat zu nutzen.

9. Garten der Erlösung:

Der Garten der Erlösung schlug 2019 einen großen Bogen zurück zu Destiny 1. Die Hüter betraten seit langem wieder den Schwarzen Garten und mussten wie 2014 die Vex an der Eroberung hindern. Vor der malerischen Kulisse hüpfen die Spieler über Baumwipfel, machen sich die Füße in Radiolara-Flüssigkeit schmutzig und finden tief im Herzen des Raids die Dunkelheit als Veil-Statur.

Dieses Exotic gibt’s: Göttlichkeit richtet kaum Schaden an, ist aber eine der besten und meist genutzten Exotics im Spiel. Das Spurgewehr schwächt Feinde, sodass euer ganzes Team mehr Schaden anrichtet und vergrößert die kritische Hit-Box enorm – in quasi jedem Raid oder jeder hochleveligen Feuerprobe gibts bis heute die Frage: „Wer spielt Göttlichkeit?“

Ihr bekommt Göttlichkeit übrigens garantiert als Quest-Belohnung. Aber nur, wenn ihr in einem Rutsch den Raid mit haufenweise zusätzlichen Rätseln durchspielt.

10. Tiefsteinkrypta

Seit Ende 2020 können die Hüter die Tiefsteinkrypta betreten. Hier wird Abwechslung großgeschrieben: von der gefrorenen Oberfläche Europas gehts in sterile Labor-Komplexe bis hoch hinaus in die schwerelose Stille des Weltraums. Garniert wird das durch den Absturz einer Raumstation und dem Wiedersehen mit einem alten Bekannten, der jetzt aber fliegen kann und Meteoriten regnen lässt.



Taniks als „leicht“ veränderter Raidboss und das Exotic Augen von Morgen

Dieses Exotic gibt’s: Augen von Morgen wartet mit viel Lootglück in einer Kiste nach dem Endboss Taniks. Der Raketenwerfer hat 6 Augen, die dafür sorgen, dass eure Salve aus 6 Raketen aggressiv ihre Ziele suchen. Habt ihr genug Feinde mit euren Explosionen gekillt, geht der Schaden der nächsten Salve durch die Decke und zerschmettert im Prinzip alles im Spiel.

Jetzt seid ihr gefragt!

So klappt die Abstimmung: Ihr habt jetzt genau eine Stimme, mit der ihr entscheidet, welcher Raid denn nun der beste der Destiny-Geschichte ist. Wählt also weise aus der Liste unten.

Vielen Dank für eure Teilnahme und viel Spaß beim Voten:

Gerne könnt ihr uns und den anderen Lesern in den Kommentaren verraten, warum ihr euch so entscheiden habt und ob es eine knappe Entscheidung war.