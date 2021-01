In Destiny 2 könnt ihr einen Geheimgang öffnen, aber nur mit einer Waffe

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was Bungie den Spielern bereits über die nächste Season verraten hat, lest ihr hier: Destiny 2 hat uns zu Season 13 mehr verraten, als je zuvor – Das wissen wir bereits

Erst am 13. Januar wurde eine versteckte Tür gefunden, hinter der euch ein Raumschiff im Falkenmond-Design und Story-Happen zu Krähe/Uldren erwarten. Zudem gibt es hier einen derzeit noch versperrten Durchgang. Dieses Versteck befindet sich im Reservoir, genau das Gebiet, in das der Geheimgang hinterm Kamin mündet.

Die Spieler haben leider noch nicht herausgefunden, was und ob ihr etwas mit dem Laptop anstellen könnt. Der Rechner ist jedoch noch an, er leuchtet – wer hat hier bis vor kurzem gearbeitet?

Um dieses Versteck geht’s: Euer Ziel ist in der Europäischen Todeszone (ETZ). Wählt den Schnellreisepunkt bei der Kirche „Trostland“. Marschiert an der Kirche vorbei bis zu dem halb zerstörten Haus mit der Aufschrift „ABS Kastner“.

In Destiny 2 wurde jetzt ein Versteck gefunden, das euch in gruselige Tunnel führt und weitere Rätsel für die Hüter bietet. Wer die Geheimnisse ergründen möchte, sollte aber ein Exotic aus Season 12 mitnehmen.

