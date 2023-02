Destiny 2 versteckt wichtigen Ort in Lightfall, den nur Veteranen wiedererkennen

Bungie versteckt gerne viele geheime Dinge in DLCs und Orten, die Spieler in Destiny 2 entdecken können. Fans haben jedoch schon vor dem Release des neuen DLCs Anspielungen gefunden, die auf die Rückkehr bekannter Dinge hinweisen, die nur “Destiny 1”-Spieler kennen.

Was wurde herausgefunden? Die Nachrichtenseite DestinyBulletin hat auf Twitter einen Vergleich einer Szene aufgestellt, die im neuesten ViDoc von Bungie gesehen werden konnten. In diesem wurde eine halboffene automatisierte Stahltüre gezeigt.

Diese Tür war im Lightfall ViDok zu sehen – Rechts erkennt man das Ishtar-Collective-Logo

Für Neulinge sagt diese Tür erstmal nichts aus, doch für Veteranen aus Destiny 1 weckt dieser Eingang mit seinem markanten Symbol auf der rechten Seite Erinnerungen.

Es handelt sich um fast dieselbe Türe aus dem Ishtar-Kollektiv auf der Venus. Zusätzlich gab es im interaktiven Lightfall-Trailer eine bekannte Aufnahme einer weiblichen Statue, die sich so auch auf dem Gelände des Ishtar-Kollektivs befand. Diese wurde aber aus dem Trailer gestrichen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das Ischtar-Kollektiv und seine Vex

Wofür steht das Ishtar-Kollektiv? Das Ishtar-Kollektiv und seine Akademie auf der Venus waren an den Forschungen rund um die Vex und ihren Aktionen in Destiny beteiligt. Sie untersuchten im Namen von Clovis Bray diese Roboter und versuchten herauszufinden, wie sie funktionieren und in welchen Zusammenhang sie mit dem schwarzen Garten in Verbindung stehen.

In Destiny 1 waren jedoch nur noch Ruinen übrig und Spieler mussten sich in dem von der Natur überwucherten Gelände der Akademie durch Missionen und einen Strike durchschlagen.

Interessant ist jedoch zu wissen, dass die Hüter ihr erstes Aufeinandertreffen mit den Vex in der Bibliothek der Ishtar-Akademie hatten. Und auch in Lightfall besitzt ein omniöses und vermeintliches Lightfall-Exo ein Clovis-Logo, was ebenfalls auf die Verbindung hindeuten könnte.

Was könnte dieser Hinweis bedeuten? Diese Hinweise lassen viel Raum für Spekulationen offen. Es könnte sein, dass Spieler sich zur Venus aufmachen müssen, um wichtige Informationen über die Vex herauszufinden.

Vielleicht lassen sich dadurch mehr Infos über den wichtigen “Schleier” herausfinden, den der Zeuge für seine bösen Machenschaften sucht und der auf Neptun versteckt sein soll.

Es könnte aber auch sein, dass die Reise zum Neptun ein Projekt vom Ishtar-Kollektiv war, das Clovis Bray geleitet hat. Bislang lässt sich noch nicht allzu viel dazu sagen, aber es handelt sich um ein Geheimnis, das Spieler spätestens zum Release von Lightfall am 28. Februar lüften werden.

Was haltet ihr von der Türe und der Statue? Glaubt ihr, Bungie hat eine Exo-Mission geplant, in der Spieler erneut auf die Venus gehen müssen? Lasst uns gerne eure Vermutungen in den Kommentaren erfahren!

Schaut euch das Video an, was jetzt viele Spieler für das beste Cinematic von Destiny 2 halten