Destiny 2 stellt heute die neue Erweiterung „Lightfall“ vor – Wir sind live dabei

Bei Destiny 2 steht die größte und interessanteste Präsentation zu Lightfall an – das ViDoc. Dort werden Spieler von den Entwicklern aus erster Hand viel Neues über das kommende DLC erfahren können. MeinMMO begleitet den Reveal und berichtet im Live-Ticker über alle coolen Details der Ankündigung.

Welche Erweiterung wird heute bei Destiny 2 vorgestellt? Das Triple-A Studio Bungie wird heute, am 16. Februar 2023, das neueste und fünfte DLC für Destiny 2 namens “Lightfall” vorstellen. Dazu kündigte man den Hütern an “Für diesen Moment wurden wir gemacht.”

Die Erweiterung auf dem Saturnmond Europa „Jenseits des Lichts“ 2020 war quasi die Story-Einleitung in die ganz großen Geschehnisse.

Das DLC “Die Hexenkönigin” hat danach, im Jahr 2022, die Saga richtig in Fahrt gebracht.

Nun markiert Lightfall den “Anfang vom Ende” für die Licht und Dunkelheits-Saga.

Danach folgt 2024 das letzte DLC “Die Finale Form”.

Was ist das ViDoc genau? “ViDocs” sind Videodokumentationen, die von Bungie meistens zu großen Erweiterungen veröffentlicht werden. Sie stellen die Features kommender Inhalte vor. Diese Videos geben den Spielern einen Einblick in die kreativen Entwicklungsprozesse und enthalten Interviews mit verschiedenen Bungie-Mitarbeitern, die an dem betreffenden Aspekt des Spiels gearbeitet haben. Dazu gibt es eine große Menge an Spielmaterial zu sehen.

Noch ist das Ende nicht gekommen

Was passiert gerade in Destiny 2? Die Hüter müssen sich in Lightfall nicht nur der neuen Macht “Strang” bedienen. Sie müssen auch der Dunkelheit entgegentreten, um das Licht zu verteidigen. Denn derzeit steht der Reisende allein gegen eine riesige Flotte an Pyramidenschiffen und kann nirgends mehr hin.

Neue Fähigkeit aus Destiny 2 zupft an den Fäden der Realität – Das kann Strang 3.0

Der Zeuge hingegen hat alle Fäden in der Hand. Er hat seinen neuesten Schüler Calus, den er nun befehligt und nutzt die Dunkelheit rigoros zu seinem Vorteil aus. Nun ist er bei der Erde angekommen und hat sein Ziel, den Reisenden, direkt vor sich. Es heißt also: Showdown voraus!

Mit Lightfall wird es endlich ernst: Season 19 endete bereits mit einer der packendsten Cutscenes seit Caydes-6 Tod und markiert damit den Anfang vom Ende der großen Saga um Licht und Dunkelheit in Destiny 2. Das alles soll zur “Finalen Form”, dem letzten DLC, führen. Wie es danach mit Destiny 2 weitergeht in noch ungewiss.

Die letzte Hoffnung für die Hüter ist derzeit eine Botschaft aus Season 19 vom Kriegsgeist Rasputin. Er offenbarte den Spielern, dass Savathun auf Neptun etwas versteckt hat, das man “den Schleier” nennt. Es könnte die letzte Hoffnung der Menschheit sein und den zweiten, drohenden Untergang vielleicht noch verhindern.

Die neptunische Stadt in Osiris’ Visionen existiert!. Ich weiß nicht genau, wo, doch dort befindet sich “der Schleier”, ein Objekt von großer parakausaler Macht. Es ist mit dem Reisenden verbunden. Auszug aus der letzten Botschaft des Kriegsgeistes Rasputin in Season 19

Wenn ihr also nach dem grandiosen Finale der Witch-Queen-Season 19 weitere Details über das, was danach in Lightfall kommt, wissen und vor allem sehen möchtet, dann ist die heutige Präsentation ein Muss.

Wann beginnt das Vidoc? Die Premiere des Lightfall-Vidoc ist heute um 16:00 Uhr deutscher Zeit.

Wie kann man das Ganze verfolgen? Das ViDoc zu Lightfall könnt ihr euch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Destiny 2 schauen.

Bungie hat die Vorfreude auf das heutige Event bereits angeheizt und lieferte als Vorgeschmack einen kurzen Video-Teaser, den ihr euch hier anschauen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Destiny 2: Lightfall Premiere im Live-Ticker

Traditionell begleitet MeinMMO exklusiv die großen Destiny-Reveals mit einem Ticker – auch heute. Ab 15:45 werden euch daher unsere Destiny-Redakteure Christos und Britta mit den neuesten Infos und wichtigsten Details rund um die Enthüllungen aus dem ViDoc versorgen. Schaut gerne rein und diskutiert mit uns und den anderen Lesern im Kommentarbereich.

Ab 16 Uhr findet ihr in dieser Box unsere Live-Ticker Infos mit weiteren Details zu den gemachten Ankündigungen.

Diese Themen erwarten euch im ViDoc

Wie immer wird Bungie im ViDoc nicht nur Einblicke in die neue Location und die Story geben. Zudem wird man wahrscheinlich auch einen besseren Blick auf die neuen Systeme erhalten, die mit Lightfall ins Spiel kommen.

Diese Themen könnten Spieler im neuen ViDoc erwarten:

Genauere Vorstellung des Zielorts Neomuna und seiner Bewohner

Weitere Details zur neuen Subklasse “Strang” und wie man sie nutzt

Ein Ausblick auf die kommende Story und ihre Antagonisten

Erste Informationen zu Season 20 “Saison des Widerstands”

Wahrscheinlich neue Details über das Buildcrafting- und Loadout-System

Und vielleicht auch ein kleiner Blick über Lightfall hinaus

Werdet ihr live dabei sein oder wartet ihr bis nach dem Hype und schaut euch das Video dann in aller Ruhe an? Und was glaubt ihr ist “der Schleier”? Hinterlasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren.

Falls ihr das Finale der Season 19 verpasst haben solltet – hier könnt ihr euch die letzte große Cutscene der Saison der Seraphe nochmals ansehen:

Nach 9 Jahren zeigt Bungie allen in Destiny 2 das, wovor sich jeder Hüter gefürchtet hat