Destiny 2: Lightfall bringt neue Fähigkeit Strang – Alle Aspekte und Fragmente im Überblick

In Destiny 2 dauert es nur noch etwas mehr als 2 Wochen, dann werden die Hüter ihr neues Strang-Gewand anziehen. Neben anderen Veränderungen ist die neue Subklasse das mit Abstand wichtigste Feature der Lightfall-Erweiterung. Wir zeigen euch deswegen vorab alle Aspekte, Fragmente und Granaten im Überblick. So könnt ihr bereits jetzt über Builds nachdenken.

Was ist Strang? Die Fähigkeit Strang ist die neueste Subklasse im Loot-Shooter Destiny 2. Sie wird mit dem kommenden Lightfall-DLC am 28. Februar 2023 veröffentlicht und jeder Klasse, also Titan, Warlock und Jäger, neue Möglichkeiten eröffnen, Gegner zu besiegen und sich fortzubewegen.

Das Erschaffen eines Objekts mit Strang wird „Weben“ genannt und das Töten von Feinden bedeutet, sie zu „entwirren“. Tote Gegner hinterlassen zudem ein für Hüter nutzbares „Gewirr“.

Die Strang-Klassenbeschreibungen bringen die neue Fähigkeit auf den Punkt:

Titan: Ungezähmt und wild begeben sich die Titanen in Lightfall selbstlos in Gefahr und zeigen ihre grünen Klauen, um Ziele damit aus dem Gewebe der Realität zu reißen. Bei ihnen sollte sich jeder Gegner gut überlegen, ob er die gezogene Linie überschreiten will.

Warlock: Warlocks sind in Lightfall telekinetische Hexer, die das neue Strang-Gewebe manipulieren und daraus sogar tödliche “Strangblattläuse” formen, die ihren Anordnungen Folge leisten.

Jäger: In Lightfall sind die Jäger Meister der tödlichen Anmut. Die neue Wolkenkratzer-Stadt Neomuna wird dabei zu ihrer luftigen Movement-Spielwiese. Sie nutzen das Strang-Gewebe, um unversehrt durch feindlichen Reihen zu tanzen und Feinde mit dem “Strang-Lasso” zu zersetzen.



Neben der neuen Fähigkeit an sich werden Spieler in Lightfall Strang vor allem durch Aspekte und Fragmente gezielt anpassen können. Sie werden die Nützlichkeit von Strang weiter verbessern. Außerdem wird es auch sogenannte „Geteilte Fähigkeiten“ geben und auch neue Granaten.

MeinMMO gibt euch in diesem Artikel eine schnelle Fähigkeitsübersicht für alle 3 Strang-Klassen. Vorab gewährt euch dieser Trailer einen guten Kurz-Einblick wie Strang im Spiel aussieht.

Alle Strang-Subklassen in Destiny 2 Lightfall

Titan – Berserker und Alles-Zerfetzer

Was kann der Titan mit Strang? Statt mit Fäusten werden Titanen in Lightfall aus Strang imposante Klingen aus ihren Fäusten formen, um damit die Reihen der Feinde zu zerfetzen.

Besonderer Vorteil: Auch wenn es so aussieht, als ob Titanen in Lightfall nur wieder „um sich schlagen“, betonte Bungie, dass sich die Klasse für alle erfahrenen Titanen dennoch frisch anfühlen soll. Also umhüllt euch mit dem Gewebe der Realität und werdet zum Berserker.

Der Titan wird mit Strang zum Berseker

Das sind die Strang-Fähigkeiten des Titans:

Klingen-Raserei Die Super des Titans webt mächtige Klauen und stürmt mit neuen leichten und schweren Angriffen das Schlachtfeld. Ekstatische Klinge Mit dieser Nahkampffähigkeit greift ihr Ziele an und zerschlitzt sie mit Klingen aus feingeschliffenem Strang. Strang-Fähigkeiten des Titans

Aspekte, welche der Strang-Titan nutzen kann:

Auf ins Gefecht Verbessert eure Rüstung mit einem geflochtenem Kettenpanzer und erhöht eure Nahkampf-Regeneration. Eleganter Peitschenhieb Mit dieser Klassenfähigkeit schickt ihr eine kraftvolle Schockwelle die alle getroffenen Feinde bindet. Diese frontale Schockwelle lähmt zudem. Strang-Aspekte des Titans

Titanen haben derzeit eine kleine Identitätskrise. Doch die wird hoffentlich schnell vergehen, denn eigentlich macht es Spaß ein Titan zu sein:

Klasse aus Destiny 2: Lightfall darf wieder nur ihre Fäuste benutzen – Das sagt Bungie zur Identitätskrise

Warlock – Sprossweber und Minion-Master der “Strangblattläuse”

Was kann der Warlock mit Strang? Warlocks werden in Lightfall aus Strang Dinge formen können. Mit der neuen Lightfall-Subklasse entsteht so ihre eigene mächtige “Strangblattlaus”-Armee, welche Feinde angreift oder, wenn mal nichts zu tun ist, mit euch abhängt.

Besonderer Vorteil: Auch wenn die drei anderen Klassen ebenfalls mit den “Fädlingen”, so ihre offizielle Bezeichnung, agieren können, so ist der Sprossweber dennoch der Minion-Master dieser neuen und gegnerfressenden Spezies.

Der Warlock wird zum Minion-Master der Fädlinge

Das sind die Strang-Fähigkeiten des Warlocks:

Nadel-Gewitter Die Super des Warlocks webt eine Wolke aus Strang, um einen Schauer aus durchschlagenden Geschossen zu erschaffen, die beim Aufprall detonieren. Arkane Nadel Werft eine Strangnadel, die euer Ziel verfolgt und es zersetzt. Greift eure Ziele an und zerschlitzt sie mit Klingen aus feingeschliffenem Strang. Strang-Fähigkeiten des Warlocks

Falls ihr nichts mit dem Begriff “Aspekt” anfangen könnt, hier die Erklärung:

Was sind Aspekte in Destiny 2? Aspekte verändern die Spielweise eures Hüters drastisch und sind speziell für eure Fokusse konzipiert. Ihr könnt sie in die Slots eues Builds packen und entweder ändern sie dann bestehende Fähigkeiten oder geben euch gleich einen ganz neuen Skill zum Arsenal.



Bungie wird die Optionen für Strang über die gesamten Seasons der Lightfall-Erweiterung weiter ausbauen, sodass Spieler im Verlauf der Seasons noch weitere Optionen für Strang erhalten.

Aspekte, welche der Strang-Warlock nutzen kann:

Ruf des Webers Wenn ihr ein Rift verwendet, erschafft ihr drei Fädlinge auf dem Boden in eurer Nähe. Befehl der Gedanken Verstärkt eure Granaten mit zusätzlichen Sprossweber-spezifischen Eigenschaften. Strang-Aspekte des Warlocks

Jäger – Fadenläufer und Superhelden-Akrobat

Was kann der Jäger mit Strang? Auch wenn alle drei Klassen die neue “Hangel”-Fähigkeit nutzen werden, so ist der Jäger dennoch Meister der Strang-Lüfte. Sein Movement sieht von allen drei Klassen am Besten aus und er schwingt nicht nur sein Strang-Greiferlasso gegen Feinde. Er ist auch meisterhaft darin, es zur Fortbewegung zu nutzen.

Besonderer Jäger-Vorteil: Der Jäger wird die einzige Klasse sein, die durch den Strang-Aspekt “Witwenseide” in luftigen Höhen ein “Wegbereiter” für seine Teammates ist. Wenn sein Team sich an von ihm geschaffenen Greifpunkten festhält, kostet sie das keine Greif-Energie. Das lässt einen Trupp gemeinsam riesige Distanzen überwinden. Sofern man dies gemeinsam koordinieren kann.

Der Jäger hilft seinen Teammates gerne mit Extra-Greifpunkten aus

Das sind die Strang-Fähigkeiten des Jägers:

Seiden-Streich Die Super des Jägers kombiniert einen Enterhaken mit einem Seilpfeil, um das Schlachtfeld zu erobern und eure Ziele geschickt auszuschalten. Faden-Spitze Werft einen Seilpfeil, der Ziele beschädigt, abprallt und Nahkampf-Energie zurückerstattet. Strang-Fähigkeiten des Warlocks

Aspekte, welche der Strang-Jäger nutzen kann:

Fesselnder Einschlag Greift eure Ziele an, indem ihr euch von oben auf sie stürzt, zu Boden donnert und sie durch den Aufprall bindet. Witwenseide Hangelt öfter und erzeugt Hangelpunkte, die ihr und euer Einsatztrupp unbegrenzt nutzen könnt. Strang-Aspekte des Warlocks

Damit habt ihr eine vollständige Übersicht aller Fähigkeiten von Strang in Season 20 für die jeweiligen Klassen. Aber es gibt auch noch mehr zu entdecken.

Strang-Granaten und Fragmente aller Klassen

Für jede Klasse, die Macht aus dem Gewebe zieht und durch die versprochene Stärke in die Dunkelheit gelockt wird, gibt es auch geteilte Fähigkeiten in Form von Strang-Granaten und -Fragmenten.

Fesselnde Granaten und Fragmente wird es ebenfalls mit Strang geben

Welche Granaten bietet Strang? Mit Strang werden Spieler in Destiny 3 neue Granatenarten nutzen können. Einschließlich des Hangelns, was mit der Granaten-Taste kontrolliert werden kann.

Fädling-Granate Teilt sich in drei Projektile auf, die beim Aufprall zu Fädlingen werden.

Fessel-Granate Eine Art Bola, die, wenn sie explodiert, eine bindende Welle ausschickt und weitere kleine Bolas los lässt, um Feinde in der Nähe zu binden.

Hangeln Die dritte Option ist, dass Spieler ihre Granaten-Taste drücken und einen Haken aus Strang-Materie weben. Mit diesem können sie sich an einem Ankerpunkt einhaken und so durch die Lüfte ziehen, selbst wenn es dort keine feste Oberfläche gibt, an der sie sich festhalten können. Währenddessen oder am Ende können Hüter auch Nahkampf-Angriffe durchführen („Hangel-Nahkampf“ genannt), die Bonusschaden verursachen, Feinde zersetzen und sie wegschubsen.



Zu den drei Granaten-Optionen kommen noch 4 elementare Strang-Fragmente:

Faden des Aufstiegs : Das Aktivieren eurer Granaten-Fähigkeit lädt eure ausgerüsteten Waffen nach und erhöht für kurze Zeit Effektivität in der Luft und Waffen-Handhabung.

: Das Aktivieren eurer Granaten-Fähigkeit lädt eure ausgerüsteten Waffen nach und erhöht für kurze Zeit Effektivität in der Luft und Waffen-Handhabung. Faden der Wut : Wenn ihr Zielen mit einem Gewirr Schaden zufügt, erhaltet ihr Nahkampf-Energie.

: Wenn ihr Zielen mit einem Gewirr Schaden zufügt, erhaltet ihr Nahkampf-Energie. Faden der Finalität : Finisher erschaffen Fädlinge.

: Finisher erschaffen Fädlinge. Faden der Abwehr: Eine Sphäre der Macht aufzunehmen, gewährt Geflochtene Panzerung.

Das sind alle neuen Fähigkeiten, die euch in Lightfall bei Strang erwarten. Von Fädlinge, die Feinde aufsuchen, über bombastische Supers bis hin zu innovativen neuen Fortbewegungsmöglichkeiten. Verratet uns also gerne in den Kommentaren, welche Macht euch am ehesten anspricht. Und falls ihr derzeit überlegt, für Lightfall die Klasse zu wechseln, sagt uns gerne, warum.

Am heutigen Montag wird es übrigens noch weitere Ankündigungen geben und zwar vom Game Director, Joe Blackburn, persönlich, wie dieser selbst auf Twitter verraten hat.