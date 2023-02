Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Das waren 6 Waffen, die ihr unbedingt nicht verpassen solltet, ehe Lightfall veröffentlicht wird. Haben wir einige Waffen vergessen, die ihr auch in der Liste gerne gesehen hättet? Dann informiert die Community doch gern in den Kommentaren darüber, welche auch ergattert werden sollten!

Warum ist die Waffe gut? Wenn ihr eine starke Waffe für eure Solar-Klasse sucht, habt ihr mit der Calus-Mini eine gute Wahl getroffen. Diese MP feuert schnell, ist präzise und kommt mit dem überaus beliebten Perk “Weißglühend” daher. Sie ist also ein Muss für Hüter, die gerne alles in Flammen stecken.

Wir zeigen euch im folgenden nun, woher ihr die Waffen bekommt und was diese so gut macht.

Welche Items lohnen sich am meisten? Wenn Destiny 2: Lightfall veröffentlicht wird, werden viele Items in den Content-Vault geschoben. Dazu gehören auch mächtige Waffen, die ihr erfarmen oder als Baupläne freischalten könnt.

