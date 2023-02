Destiny 2: Lightfall Preload – Alles zur Wartung am 28. Februar

Das neue DLC von Destiny 2 “Lightfall” feiert diesen Monat seinen Release. Also wird Bungie seine Server für den brandneuen Content eine Zeit lang offline nehmen. Wie lange genau fassen wir für euch in diesem Artikel mit allen wichtigen Infos und Zeiten für den Start zusammen.

Wann startet das neue DLC “Lightfall”? Der Release der nächsten großen Erweiterung von Destiny 2 “Lightfall” ist in Deutschland für Dienstag, den 28. Februar 2023, um 18:00 Uhr geplant. Traditionell wird es vor dem Start allerdings noch eine längere Downtime geben, die ihr einplanen solltet.

Damit ihr optimal planen könnt, hat Bungie euch die Zeiten für die Downtime bereits jetzt bekannt gegeben. Denn alles, was ihr in den laufenden Seasons 16, 17, 18 und der aktuellen Season 19 noch erreichen wollt, sollte bis dahin abgeschlossen sein. Die saisonalen Inhalte werden das Spiel verlassen und stehen in Lightfall nicht mehr zur Verfügung.

So sieht der aktuelle Zeitplan zum Lightfall-Release aus:

Destiny 2 wird am 27. Februar 2023 ab 18.00 Uhr für 24 Stunden offline gehen. Ihr könnt euch dann nicht mehr einloggen und einige Dienste auf Bungie.net sind auch nicht mehr verfügbar.

Sobald die Server offline sind, sollen Spieler aller Plattformen “Lightfall” herunterladen können, sodass zum offiziellen Start alle Hüter gleichzeitig startklar sein können.

Geplant ist, dass die Destiny-2-Server dann pünktlich am 28. Februar um 18:00 Uhr wieder online gehen. Sofern es also keine größeren Probleme gibt, könnt ihr ab dann das “Lightfall”-DLC zocken.

Was euch dort erwartet, seht ihr in diesem Video:

Ist mit Loginproblemen zu rechnen? Ja, das ist nie ganz ausgeschlossen. Hier sollten man jedoch anmerken, dass der letzte Start des DLCs “Die Hexenkönigin” bereits äußerst reibungslos verlief. Nach der geplanten Ausfallzeit waren die Server damals pünktlich wieder online und es gab auch nur kleinere Warteschlangen. Viele Teams konnten somit gleich in den neuen Content durchstarten.

Für 2023 hoffen die Spieler mit “Lightfall” daher auf einen ebenso nervenschonenden Ablauf. Dennoch hat Bungie sicherheitshalber darauf hingewiesen, dass trotz aller Routine des Supports Warteschlangen eben nie ganz auszuschließen sind.

Spieler sollten Warteschlangen einplanen: Bungie teilte über seine Webseite mit, dass sobald das Spiel wieder online ist und Lightfall gestartet wurde, mit Warteschlangen bei der Anmeldung zu rechnen ist. Insbesondere in den ersten Stunden und später auch noch eine Weile während der Hauptspielzeiten.

Lightfall verbessert die Ladezeiten und Speicherbedarf

Ressourcenschonendes und schnelles DLC: Darüber hinaus gab es auch noch gute Nachrichten vom Support. Viele Spieler hatten Befürchtungen, dass Destiny 2 nicht ewig „wachsen“ kann, zumal Bungie angekündigt hatte, keine alten DLCs mehr in den Content-Vault zu packen.

Nicht mehr lange, dann startet das neue DLC “Lightfall”

Man hat, wie Joe Blackburn im August 2022 verriet, hinter den Kulissen an der Destiny-Engine gearbeitet und seine Technologie und sein Spiel so vorbereitet, dass es viele, viele Jahre überdauern wird. Dies scheint sich anscheinend bereits in Lightfall auszuzahlen.

Obwohl die herunterzuladende Dateigröße für Lightfall groß ist, wird diese neue Installation die Ladezeiten von Destiny 2 verbessern.

Auch der Speicherplatzbedarf von Destiny 2 wird nach dem Lightfall-Release geringer sein.

Auf welchen Plattformen erscheint “Lightfall”? Destiny 2 veröffentlicht das neue DLC auf PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X und auf dem PC. Google Stadia wird nicht mehr unterstützt, da es eingestellt wurde.

Falls ihr plant, nach dem Start des neuen DLCs, gleich auf den Day-One-Raid hinzuleveln findet ihr weitere Informationen zu den genauen Zeiten des Wettbewerbsmodus in unserem Lightfall-HUB:

Destiny 2: Alles zum Lightfall-DLC von 2023 – Release, Neue Fähigkeit und Editionen

Mit diesen Informationen solltet ihr nun euren Start ins kommende DLC gut planen können. Aktuell ist noch genug Zeit, damit Spieler ihre Triumphe und Titel abschließen können. Zudem gibt es aktuell auch noch einige “Erleichterungen”, die euch dabei helfen sollen.

Bungie hat die Blauen Engramme aus Destiny 2 verbannt und damit eine kurzfristige Option eröffnet, bis zum neuen DLC recht effektiv Legendäre Bruchstücke zu farmen.

Besonders gut ist auch die Anpassung der Erhältlichkeit von Bauplänen für craftbare Waffen. Wer über die Seasons in Jahr 5 hinweg nur Pech hatte oder schlicht zu faul war, kann bis Ende Season 19 täglich statt wöchentlich eine einstimmbare Waffe kaufen.

Außerdem war es dank des saisonalen Mods „Solo-Agent“ noch nie so leicht, seine Makellos-Runs in den Dungeons zu erledigen. Er gewährt einen Schadensbuff von 15 % gegen alles.

Wie sieht eure Planung zum neuen Destiny-DLC “Lightfall” aus? Passt das zeitlich für die deutschen Spieler? Werdet ihr direkt dienstags versuchen, in das neue DLC zu starten? Oder geht ihr auf Nummer sicher und loggt euch erst in Lightfall ein, wenn der Release- und Raid-Trubel vollständig vorbei sind?

Falls Letzteres der Fall ist, haben wir hier eine übersichtliche Liste für euch, welche Shooter ihr 2023 ebenfalls noch Free-to-Play zocken könnt: Die 10 besten Free-To-Play-Shooter 2023