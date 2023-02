Destiny 2: Lightfall – Kauft ihr euch das nächste DLC?

Destiny 2 startet bald in sein nächstes großes DLC, mit Lightfall. Nehmt deshalb gerne an unserer Umfrage teil, denn wir fragen euch, ob ihr die Erweiterung kaufen werdet oder nicht.

Wann startet Lightfall? Das neue DLC Lightfall erscheint am 28. Februar 2023 um 18 Uhr auf allen verfügbaren Plattformen. Ihr könnt jedoch die Erweiterung auch vorbestellen, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr dieses auch zocken werdet.

Worum geht es in Lightfall? Im neuesten DLC von Destiny 2 fängt der Anfang vom Ende an. Die Flotte der Dunkelheit hat sich in das Sonnensystem der Hüter eingenistet und sich vor dem Reisenden stationiert.

Hüter versuchen nun den Angriff der Flotte aufzuhalten, doch diese ist zu mächtig. Der Reisende geht deshalb in die Vollen und versucht mit all seiner Kraft die Feinde zu vertreiben, doch dieser Versuch scheitert.

Aus diesem Grund werdet ihr zum Planeten Neptun in die leuchtende Stadt Neomuna geschickt, denn diese soll ein geheimes Artefakt beinhalten, das für den Zeugen vom unschätzbaren Wert ist – Der Schleier.

Ein wird jedoch klar, wenn man sich die Trailer von Lightfall ansieht: Überall liegt eine ernste und erdrückende Stimmung ohne Hoffnung in der Luft, in der sich Hüter beweisen müssen. Seid ihr bereit, das Schicksal in die Hand zu nehmen?

So könnt ihr abstimmen: Haut eure Stimme in die Umfrage-Box weiter unten und verratet uns, wie ihr Witch Queen bis jetzt so findet. Jeder hat nur eine Stimme, die er oder sie abgeben können, und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Wie sieht denn eure Meinung zum Thema aus? Habt ihr euch Lightfall vorbestellt und wenn ja, was versprecht ihr euch von der neuen Erweiterung? Glaubt ihr Bungies neueste Erweiterung, wird den Loot-Shooter zu neuem Glanz verhelfen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

