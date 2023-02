Destiny 2: 10 Dinge, die euch in Season 20 des Lightfall-DLCs erwarten

Es dauert nicht mehr lange, bis das neue Lightfall-DLC in Destiny 2 startet. Die Hüter wissen bereits unheimlich viel, was sie dort erwartet. Bei der Vielzahl an Infos und Details verliert man allerdings auch schnell den Überblick. MeinMMO fasst deswegen alles Wichtige kompakt für euch zusammen.

Was erwartet die Hüter ab dem 28. Februar in Destiny 2? Es sind die letzten spannenden Tage vor dem neuen DLC “Lightfall”. Dort angekommen werden die Hüter von Destiny 2 nicht nur ihr Ende, sondern auch die Apokalypse verhindern müssen. Während die Spieler sich also auf die Reise nach Neptun machen, erwarten sie dort einige neue Dinge.

Hüter werden die neue Subklasse Strang mit allen Aspekten und Fragmenten meistern können

Es gilt eine neue Stadt auf Neptun mit wundersamen Wolkenläufern zu entdecken

Calus ist wieder lebendig und hat sich zum neuesten Schüler des Zeugen aufgeschwungen

Dazu kommt ein weiterer Happen einer packende Licht- und Dunkelheits-Saga-Kampagne

Sowie wieder viele Exotics und futuristische Waffen, die man jagen darf

Es kommen jedoch auch andere Veränderungen ins Spiel, die weniger offensichtlich sind, wie zum Beispiel Anpassungen am Buildcrafting oder den Engrammen. Deswegen informieren wir euch in diesem Artikel kompakt über alles, was es Neues in Destiny 2: Lightfall gibt.

Neue Kampagne zur Licht- und Dunkelheits-Saga

Auch in Lightfall wartet eine neue Kampagne zur aktuellen Story der Licht- und Dunkelheits-Saga. Die Hüter aus Destiny 2 stehen derzeit kurz vor ihrem Ende und die nächste Apokalypse will auch noch ausbrechen.

Die Kampagne von Lightfall kann Klassisch oder auf Legendärer Schwierigkeit gespielt werden.

Der Legendäre Kampagnen-Modus enthält härtere Gegner und ein begrenztes Powerlevel, aber auch erhöhte Belohnungen.

Worum gehts in der Lightfall-Kampagne und Season 20? Calus hat endlich sein Ziel erreicht und in die Leere geblickt, damit der Zeuge ihn erhört. Jetzt ist er sein neuer Schüler, eine Art ermächtiger Handlanger und lässt sich herum delegieren.

Calus wird jetzt in Lightfall vom Zeugen herumkommandiert

In seinem Auftrag ist er auch mit seinem neuen Schiff nach Neptun geflogen, denn dort scheint es etwas Wichtiges zu geben. Sowohl für den Zeugen als auch für die Hüter.

Das bringt die Season des Widerstands: Doch nicht nur in Neomuna wird es zum großen Gefecht kommen. Die Schattenlegion von Calus, seine neuen Truppen, greifen zeitgleich auch die Letzte Stadt in Season 20 an. Und die Hüter müssen ihren Widerstand in der Europäischen Todeszone leisten.

Die neue Subklasse “Strang”

In Lightfall und damit in Season 20 startet auch die neue Subklasse. Wenn das Ende des Universums bevorsteht, dann bleibt den Hütern anscheinend nichts mehr außer sich selbst und der neuen Schadensart “Strang”.

Der Jäger wird zum Fadenläufer Er ist ein Meister der Bewegung, Geschwindigkeit und Anmut. Die Stadt Neomuna ist sein Spielplatz, während er nach den Fäden greift und neue webt, um durch die Luft zu flitzen und den schnellsten Weg zwischen zwei Punkten zu finden.

Der Titan wird zum Berserker Ungezähmt und wild reißen Titan-Berserker an Strang, um Krallen zu manifestieren, mit denen sie ihre Ziele vom Gewebe trennen. Die Grenze, die niemand überschreitet, wird von einem Berserker gezogen.

Der Warlock befehligt bissige “Strang-Blattläuse” Der Warlock ist der Meister des Strangs. Als Sprossweber kann er das Gewebe mühelos nur mit seinem Verstand manipulieren. Die telekinetischen Zauberer können Strang sogar in fühlende Kreaturen, die “Fädlinge”, verwandeln, die ihre Befehle ausführen und Gegner angreifen.



In diesem Video zeigt Bungie seinen Hütern, was mit Strang ab Lightfall alles möglich ist:

Strang Fragmente und Aspekte verdienen: In Lightfall und Season 20 gibt es zusätzliche Aspekte und Fragmente, die Hüter nach dem Ende der Kampagne sammeln können. Die Freischaltung wird hierbei viel einfacher sein, als noch im DLC “Jenseits des Lichts” bei der letzten, neuen Subklasse Stasis.

Alle neuen Strang-Aspekte und -Fragmente haben wir euch hier aufgelistet:

Neue Fähigkeit aus Destiny 2 zupft an den Fäden der Realität – Das kann Strang

Ein neuer Zielort auf Neptun

Wie bereits erwähnt, müssen die Hüter in Lightfall und Season 20 nach Neptun aufbrechen. Dort gibt es eine futuristische Stadt zu entdecken, die ein Geheimnis birgt.

Diese Neomuna-Locations teaserte Bungie vorab im ViDoc an:

Das „Faszinadrom“: Dabei handelt es sich um einen Verloren Sektor, in Form einer Spielhalle, wo Spieler sogar zum Zeitvertreib mit ihren Kumpels zocken können.

Dabei handelt es sich um einen Verloren Sektor, in Form einer Spielhalle, wo Spieler sogar zum Zeitvertreib mit ihren Kumpels zocken können. Der „Pouka-Teich“: In Lightfall und der neuen Location „Neomuna“ könnt ihr beim Pouka-Teich jede Menge dieser fliegenden Fisch-Geschöpfe sehen, die damals im DLC „Jenseits des Lichts“ so faszinierend waren.

In Lightfall und der neuen Location „Neomuna“ könnt ihr beim Pouka-Teich jede Menge dieser fliegenden Fisch-Geschöpfe sehen, die damals im DLC „Jenseits des Lichts“ so faszinierend waren. Der „Ahimsa-Park“: Auf der anderen Seite der Stadt Neomuna liegt Calus’ Schiff. Der Typhon Imperator ist mitten im Ahimsa-Park gelandet und dort liegt die Neonstadt in Schutt und Asche.

Neomuna gibt es übrigens schon seit Hunderten von Jahren. Es hat sich während des Untergangs von der Erde abgezweigt und jede Kommunikation unterbunden. Die Bewohner dort leben also schon seit geraumer Zeit heimlich auf dem Neptun und in Sicherheit.

Zwischen diesen Wolkenkratzern können sich Spieler aber nicht nur mit Strang hervorragend austoben. Auch zwei der Beschützer von Neomuna erwarten sie dort, denen man in der technologisch fortschrittlichen Stadt zur Hand gehen soll.

Diese NPC sind die Beschützer von Neomuna und als Wolkenläufer oder Curruli bekannt:

Rohan ist der grantige, alte Veteran, der zu alt für all das ist

Nimbus ist der junge Wilde und noch in Ausbildung bei Rohan. Er ist ungestüm und lebenslustig, ein wenig selbstgefällig, aber sehr selbstbewusst, was die eigenen Fähigkeiten anbelangt.

Nimbus auf seinem “Wolkenläufer-Surfboard”

Neue Feinde

Während Calus und seine Schattenlegion durch den Zeugen verändert sind, bleiben sie immer noch Kabale. Also Gegner, mit denen Spieler in Destiny 2 genau wissen, was zu tun ist.

Die Schattenlegion sind die loyalistischen Anhänger-Kabale von Calus. Allerdings wurden sie durch den Zeugen “verändert” und haben wohl auch etwas mehr Dampf durch eine mysteriöse Pyramidentechnologie erhalten. Wie stark sie damit sind, müssen die Hüter selbst herausfinden.

Davor soll man sich in Lightfall fürchten: Ein Quäler nimmt einem Hüter mit der Leere sein Licht

Etwas fieser sind dagegen die Quäler und ihr Name scheint Programm zu sein. In ein paar Ausschnitten der Lightfall-Trailer konnte man sie bereits in Aktion sehen und ihre Sense ist schon beeindruckend.

Quäler (Tormentoren) sind unheilvolle Henker des Zeugen mit einer mächtigen Sensenwaffe. Sie können einen Hüter damit nicht nur packen, sondern ihm auch das Licht nehmen.

Diese Untergebenen des Zeugen kennen auch keine Angst und sollen enorm widerstandsfähig sein gegen Waffen, abgesehen von einigen kritischen Bereichen.

Außerdem werden sie aktiv durch die Zeugen- und Pyramidentechnologie gestärkt. Das erlaubt ihnen geschickte Manöver mit unergründlicher Geschwindigkeit auszuführen.

Lightfall-Waffen und -Ausrüstung aus Season 20

In Destiny 2: Lightfall werden die Hüter von einer neuen Kraft herausgefordert, die in der aufgezeichneten Geschichte ihresgleichen sucht. Die große Frage ist daher: Was setzt man einer solchen Kraft entgegen? Natürlich futuristische Waffen und neue Perks.

MIt Lightfall kommen Curruli-Waffen ins Spiel:

Curruli-Waffen, sind auf rätselhafte Weise umgeformt worden. Sie verfügen über Naniten-Technologie.

Ein solides Automatikgewehr mit coolen Effekten

Eine dieser Curruli-Waffen konnten Vorbesteller von Lightfall bereits ausgiebig testen. Das exotische 720er-Automatikgewehr “Quecksibersturm”. Sie besitzt einen integrierten Raketenwerfer und kann sich in einen Granatenwerfer verwandeln. In Season 20 erhält die Waffe außerdem einen Katalysator.

Neben dem Gewehr “Quecksilbersturm” erwarten euch auch noch diese Exotics:

“Letzte Warnung” – Eine neue fokusorientierte Pistole

“Deterministisches Chaos” – Ein mächtiges Maschinengewehr für Crowd-Control

“Winterbiss” – Ein frostiger Stab mit einem coolen Kumpel

“Cyrtarachnes Fassade” (Jäger-Exo) – Der Albtraum im Schmelztiegel

“Schwebesprung” (Titan-Exo) – Sorgt für hängende Gegner

“Schwärmer” (Warlock-Exo) – Fädlinge, die eure Gegner verfolgen

Destiny 2 Lightfall: Exotics – Alle Waffen & Rüstungen

Das ist die Ritualwaffe aus Season 20: Die Glefe mit dem Namen “Ekliptischer Spalter” ist dem Element Leere zugeordnet, kommt aus der Träumenden Stadt und bringt neue Perks mit. Darunter “Wiederaufladender Aegis” und “Destabilisierende Geschosse”.

Die Ritualwaffe in Season 20 ist die Glefe “Ekliptischer Spalter”

Natürlich wird die “Saison des Widerstands” auch Legendäre Waffen haben, die ihr spielen könnt. Die könnten sogar manchen Hüter bereits bekannt vorkommen, denn Bungie hat sie einem alten DLC entnommen. MeinMMO hat für euch bereits den Vorher-Nachher Vergleich gemacht.

Hüter, die ganz genau aufgepasst haben, wie unser Destiny-Autor Christos, die konnten sogar noch eine richtig beliebte D1-Waffe in den Trailern zu Lightfall entdecken:

Neuer Trailer zu Destiny 2 versteckt eine der beliebtesten Waffen von vor 9 Jahren – Kennt ihr sie?

Diese Mode ist in Season 20 angesagt: Die schicken Rüstungen aus Season 20 und Lightfall sollten nicht unerwähnt bleiben. Mit ihnen könnt ihr euch entweder bis an die Zähne mit Munition ausstatten oder ihr tanzt einfach gediegen einen Flamenco. Das passende Emote dafür “Flamenco Tanz” kommt ebenfalls in Season 20.

Die offizielle Lightfall-Rüstung Bewaffnet euch, bis an die Zähne, Hüter! Mögliche Rüstungsornamene Season 20

Auf der nächsten Seite erfahrt ihr, welche PvE-Aktivitäten in Lightfall und Season 20 kommen und was Bungie darüber hinaus noch an neuen Systemen ins Spiel bringt.