Destiny 2: Spieler enttäuscht über neue Lightfall-Waffen – „Die Reskin-Kultur geht weiter“

Für Hüter in Destiny 2 sind neue, noch unbekannte Knarren das Beste. Sie bringen Abwechslung ins Spiel und man will sie sich schnell erfarmen. Für die kommende Erweiterung „Lightfall“ hat Bungie allerdings ein paar alte DLC-Waffen sprichwörtlich wieder “ausgewickelt”. Wir zeigen euch, welche das sind und was die Community dazu sagt.

Aus Alt mach Neu: Erst kürzlich veröffentliche Bungie einen Waffen-Trailer und zeigte stolz seine neuen, modernen Wummen.

Darunter eine frostige Exo-Glefe „Winterbiss“, die durchaus mächtig werden könnte.

Ein Leere-Maschingengewehr namens „Deterministisches Chaos“, das Ziele beim Einschlag schwächt und zusätzlich instabil machen kann.

Die Strang-Pistole „Letzte Warnung“, die Ziele in Reichweite markiert und beim Schießen aus der Hüfte aggressiv Projektile darauf feuert.

Sowie ein Legendäres Waffen-Set der Season 20 mit 5 neuen Knarren.

Doch so modern und frisch die neue Location Neomuna wirkt, so manchem Hüter kam eben besonders jenes legendäre Waffen-Set viel zu bekannt vor. Und so wie es aussieht, hat sich Destiny 2 erneut nicht davor gescheut, die Assets alter Waffen für das kommende DLC “Lightfall” wiederzuverwenden.

Im Video könnt ihr bereits einige der Waffen im Einsatz sehen:

5 Waffen, die Bungie für Lightfall recycelt hat

Um welches Waffen-Set handelt es sich? Bei dem gezeigten Legendären Waffen-Set des kommenden DLCs handelt es sich um aktualisierte Versionen der Waffen vom Mond. Genauer gesagt aus dem „Festung der Schatten“-DLC von 2019.

Die einstigen Dekorationen von Eris Morn wurden entfernt und nachdem alle Federn, Zähne und blauen Bänder entfernt waren, formte Bungie daraus mit etwas Neon-Schick die neuen Legendären Lightfall-Waffen für Season 20.

Erstmals veröffentlicht wurden die Mondwaffen zur Season 8 mit dem DLC „Festung der Schatten“ aus dem Jahr 2019.

Im Jahr 2021 zu Season 14 überarbeitete Bungie insgesamt 9 der Shadowkeep-Mondwaffen. Zwar nicht optisch, aber man stattete sie mit neuen Perks und Levelgrenzen aus, um sie erneut interessant zu machen.

Legendäre Waffen der Season 20 könnten neue Perks haben und craftbar sein.

Bedenkt jedoch: Auch wenn die Optik vielleicht dieselbe ist, Bungie hat sicherlich nicht nur die Deko entfernt. Wahrscheinlich wurden noch andere Veränderungen an den Lightfall-Versionen der einstigen Mondwaffen vorgenommen, die wohl erst ab dem 28. Februar entdeckbar sind.

Bungie könnte die Waffen nicht nur wieder „ausgewickelt“ haben, sondern sich auch neue und frische Perks samt Build-Synergien dafür ausgedacht haben.

Rahmen, Feuerrate, Handling und andere Statuswerte der Waffen könnte ebenfalls abweichen.

Die „neuen-alten“ Neomuna-Waffen werden höchstwahrscheinlich craftbar sein, sodass ihr damit die einst recht beliebten Mond-Knarren durch das Lightfall-Rework zukünftig für jede Meta ready machen könnt.

Auch wenn noch nichts zu den Eigenschaften der Lightfall-Waffen bekannt ist, haben wir uns dennoch das kommende Waffen-Set genau angesehen und die „neuen“ Knarren für euch ihren alten Vorlagen zugeordnet. Über unsere Bilder könnt ihr die Optik beider Waffen optimal miteinander vergleichen.

[toc]

1 „Traumbrecher“ – Fusionsgewehr

Der “Traumbrecher” aus Season 8 Das neue, legendäre Lightfall Fusionsgewehr

Der Traumbrecher war einst ein Solar-Fusionsgewehr mit 660ms Ladung und einem adaptiven Rahmen. Um die Waffe zu bekommen, tigerten die Hüter tief unter dem Mond durch die Schar-Katakomben. Sie war somit Teil der damaligen Traumbrecher-Quest für Eris Morn. Nach mehreren dunklen Tunneln fanden Spieler den Gehörnten Kranz von Ehrath’Ur und töteten Malura, die Schicksalshafte, um das Fusionsgewehr zu bekommen.

Was machte die Waffe damals besonders? Die Waffe wurde gerne gefarmt, weil sie mit dem Artefakt-Mod „Partikeldekonstruktion“ ordentlich Schaden machte. Ohne Artefakt-Boost war sie jedoch eher durchschnittlich beliebt.

Alle genauen Werte der Waffe findet ihr auf light.gg.

2 „Ruhe“ – Scharfschützengewehr

Die Sniper “Ruhe” aus Shadowkeep Die neue, legendäre Lightfall Sniper

Mit einer Feuerrate von 90 und einer 70er Schlagkraft gehört die Präzisionswaffe zum selben Archetyp wie die populäre Sniper “Geliebt”.

Was machte die Waffe damals besonders? “Ruhe” konnte den damals eher seltenen und mächtigen Perk „Schützenlinie“ haben. Das erhöhte den Schaden um 25 %, wenn Teammates in der Nähe sind. Heutzutage hätte „Ruhe“ aber genug Konkurrenz, sodass sie sich damit wohl nicht mehr abheben könnte.

Alle genauen Werte der Waffe findet ihr auf light.gg.

Auf der nächsten Seite zeigen wir, wie die restlichen 3 Waffen aussehen und sagen euch, was Spieler aus der Destiny-Community darüber denken.