Neuer Trailer zu Destiny 2 versteckt eine der beliebtesten Waffen von vor 9 Jahren – Kennt ihr sie?

Bungie veröffentlichte den neuen Launch-Trailer zu Destiny 2: Lightfall und dieser hatte vieles zu bieten. Ein wichtiges Detail habt ihr vielleicht übersehen, denn dieses zeigte eine kultige Waffe aus Destiny 1, die viele Veteranen in ihr Herz geschlossen hatten.

Was ist im Trailer passiert? Bungie hat am Abend des 23. Februar 2023 einen neuen Trailer zum Launch von Destiny 2: Lightfall veröffentlicht. In diesem wird erneut der Konflikt zwischen der Dunkelheit und des Lichts dargestellt, diesmal jedoch intensiver als vorher angenommen.

Hüter aus Destiny 1 sowie Amanda Holliday fliegen mit ihren Schiffen um die Pyramiden-Armada und versuchen diese mit Angriffen aufzuhalten. Man sieht jedoch, dass die Vorhut recht chancenlos scheint und viele Hüter vom Zeugen filetiert und dann in einer Druckwelle vernichtet werden.

Das Interessante dabei ist vor allem jedoch das Eingreifen des Reisenden, den dieser verwandelt sich in ein Art “Destiny-Todesstern”, der versucht, die Dunkelheit mit seinem Laser wegzubrennen, der rote Blumen auf den Pyramidenschiffen wachsen lässt.

Kurzerhand wird dieser jedoch in seine Schranken gewiesen und weitere Ausschnitte aus Lightfall folgen, mit einem wichtigen Detail, das viele vielleicht nicht bemerkt haben. Es geht um eine Waffe, die laut dem Trailer bald ihre Rückkehr feiern wird.

Khvostov – Ein rustikales Sturmgewehr mit viel Charakter

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich im Trailer um die Khvostov. Dieses Automatikgewehr hatte eine kurze, aber eindrucksvolle Rolle im neuen Launch-Trailer von Lightfall bekommen. Es handelt sich jedoch nicht um einen Rückblick, sondern um eine aktuelle Szene, in der ein Lightfall-Titan mit DLC-Rüstung diese Waffe in den Händen hält.

Es gab einst so manchen Hüter, der sich die weiße, gewöhnliche Version dieser Waffe aus der NewLight-Kampagne beschafft hat, weil sie wirklich gut war. Nur hatte sie dann ein kaputtes Visier und konnte nicht infundiert werden.

Nach diesem Trailer ist es aber sehr wahrscheinlich, dass die kultige Waffe bald von Hütern in neuem Glanz und in einer neuen Fassung gespielt werden kann.

Das Gewehr im Trailer in den Händen eines Titanen Die Khvostov in Destiny 2 als Easter Egg Beide Waffen im Vergleich

Was macht die Khvostov besonders? Die Khvostov ist ein rustikales, zuverlässiges, nicht futuristisches Gewehr, das Spieler in Destiny 1 als ihre erste Waffe ergattern konnten. Viele Hüter nutzen es vor allem im PvP, da es sehr zielsicher und tödlich war – auch in seiner “Gewöhnlichen”-Rarität.

Im letzten DLC “Das Erwachen der Eisernen Lords” erschien dann sogar eine exotische Variante des Gewehrs mit vielen Anpassungsmöglichkeiten, die so noch keine Waffe in Destiny 1 bot. Auch hier war die Waffe sehr beliebt unter den Hütern.

Mit Destiny 2 erhielt das Gewehr dann auch ein Comeback für NewLight, jedoch nur seine “Gewöhnliche”-Rarität. Das Interessante an der Waffe ist tatsächlich, dass das Gewehr nichts Besonderes an sich bietet. Es ist einfach nur ein solides Gewehr ohne mächtige Perks, wie sie Hüter heute kennen, doch allein das hat gereicht, um viele Herzen der Hüter höherschlagen zu lassen.

Vielleicht heißt es also in Lightfall bald: Zurück zu den Anfängen.

Wie könnte die Khvostov zurückkehren? Bungie hat das Gewehr im Trailer nicht grundlos versteckt. Man sollte es wiedererkennen und wissen, dass die Waffe in irgendeiner Form zurückkehren wird. Da als Ritualwaffe in Season 20 bereits eine Glefe namens “Ekliptischer Spalter” angekündigt wurde, gibt es noch zwei alternative Optionen, wie Bungie das Gewehr zurückbringen kann:

eine neue Dämmerungswaffe – Mit einer Normalen- und Adept-Version

eine neue exotische Waffe – Eine exotische Variante wie die Khvostov 7G-0X aus Destiny 1

Höchstwahrscheinlich könnte das Gewehr als exotische Variante erscheinen, denn die Khvostov 7G-0X bot in Destiny 1 viele Anpassungsmöglichkeiten und Feuermodi. Es ist also gut möglich, dass diese Waffe dann in der Enklave nach euren Wünschen geschmiedet werden könnte. Ähnlich wie Revision Null.

Was glaubt ihr? Könnte diese Waffe als Exo oder doch eher als legendäre Version zurückkehren? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

