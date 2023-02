Destiny 2: Witch Queen Gratis Wochenende – So könnt Ihr kostenlos zocken

Wir haben euch in einem kurzen Video 7 wichtige Tipps für einen erfolgreichen Start in Wild Hearts zusammengefasst.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

In Zukunft wird es in Destiny 2 auch keine überstarke Hüter mehr geben. Dafür wieder echte Herausforderungen:

Werdet ihr das Angebot annehmen und eine Runde durch die Welt von Savathun machen, bevor sie ihr DLC-Jahr am 28. Februar beendet? Oder habt ihr derzeit keine Lust mehr auf Destiny 2? Eure Antwort lesen wir gern in den Kommentaren.

Wer also überlegt hat, mit Lightfall wieder in Destiny 2 einzusteigen, sollte sich diese grandiose und auch spannende Story nicht entgehen lassen. Zudem lassen sich damit in Lightfall auch einige Zusammenhänge besser verstehen.

Speziell die Witch-Queen-Erweiterung wird von vielen als eine der besten Kampagnen angesehen, die Destiny 2 in letzter Zeit zu bieten hatte. Und nun könnt ihr Savathuns Thronwelt for free entdecken.

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Unser Video gibt euch einen Einblick, was euch in Witch Queen alles erwartet:

Was ist jetzt bei Destiny 2 kostenlos? Wie Bungie im Spiel und auf dem offiziellen Twitteraccount bekannt gab, können alle Spieler vor dem Start von Lightfall noch einmal kostenlos in die Standardversion des DLC “Die Hexenkönigin” eintauchen.

