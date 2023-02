Destiny 2: Lightfall – So steigt man 2023 ohne Stolpersteine in die neue Erweiterung ein

Bei Destiny 2 lockt 2023 das Lightfall-DLC mit der modernen Stadt Neomuna so manchen neuen Spieler an. Allerdings sind viele vom riesigen Content-Angebot abgeschreckt. Falls es euch genauso geht, lasst euch nicht entmutigen. Hier kommt die MeinMMO-Anleitung für einen stolperfreien Einstieg ins Destiny-Universum.

Dieses Problem haben Einsteiger in Destiny 2: Destiny 2 ist seit 5 Jahren auf dem Markt und liefert seither einen kontinuierlichen Strom aus neuen Inhalten, Geschichten und einer sich verändernden Meta. Vor allem der Live-Service-Aspekt von Destiny 2 hat es jedoch ermöglicht, eine unglaublich reichhaltige und immersive Welt zu erschaffen, die sich kontinuierlich verbessert und verändert.

Für neue Spieler ist jedoch genau das oftmals der blanke Horror. Sie verlieren schnell den Überblick und fühlen sich häufig von der Vielzahl an Quests, Materialien und der freien Wahl, wo man denn nun genau anfängt, erschlagen.

Aber keine Sorge, wenn es euch im Destiny-Multiplayer-FPS, mit seiner scheinbar endloser Beute, genauso geht.

Mit der Lightfall-Erweiterung, die am 28. Februar erscheint, hat Bungie weitere Schritte gemacht, um dieses Problem anzugehen. Vor allem will man neuen Spielern helfen, sich sicherer zu fühlen und ihre Fortschritte im Spiel besser zu kontrollieren.

Einsteiger sollten mit NewLight beginnen

Bei Destiny 2 kommen jeden Tag neue Hüter in den Turm, um den Reisenden und das Licht zu beschützen. Eure Reise als Hüter solltet ihr jedoch unbedingt mit NewLight beginnen.

NewLight ist kostenlos: Der optimale Einstieg ist auch weiterhin „NewLight“. Das ist Bungies Bezeichnung für das kostenlose Basisspiel von Destiny 2. Ihr werdet damit zwar ein paar der größten Momente nicht erleben können, aber es gibt euch einen guten Eindruck davon, was Destiny ist und worum es im Loot-Shooter geht.

Ihr könnt euch eure erste Klasse, Jäger, Titan oder Warlock, auswählen. Titanen sind diszipliniert mit aggressivem Angriff und einer unerschütterlichen Verteidigung. Jäger sind blitzschnell auf den Beinen und noch schneller am Abzug. Warlocks verwandeln die Mysterien des Universums in Waffen, um sich selbst zu stärken und ihre Feinde zu zerstören, haben aber auch den höchsten (und am schwierigsten zu erlernenden) Sprung

Ihr könnt mit eurem neuen Charakter eine Einstiegsmission spielen, die euch Funktionen und Quest-Abläufe erklärt und euch mit der Steuerung vertraut macht.

Drei frei austauschbare Unterklassen, Solar, Leere und Arkus, stehen euch mit NewLight sofort zur Verfügung.

Danach erhaltet ihr einen kleinen Haufen von Quests, die ihr jedoch frei erkunden könnt.

Weitere Unterklassen wie Stasis oder Strang können freigeschaltet werden, indem ihr die Kampagnen bestimmter Erweiterungen spielt.

Wenn ihr an diesem Punkt angekommen seid, dass ihr alle Fähigkeiten und Storys von Destiny erleben wollt, dann wird es Zeit, sich mit der Geschichte und den Editionen des Spiels zu beschäftigen. Vor allem, weil Destiny 2 mehrere DLCs hat, die euch Zugriff auf verschiedene Inhalte geben.

Zuerst die Story etwas aufarbeiten: Grundsätzlich sollte jeder Hüter wissen, um was es geht. Das ist wichtig damit ihr alles versteht, was Destiny 2 in seinen Erweiterungen zu bietet hat.

Das folgende Intro-Cinematic zur Story bietet euch einen kurzen Rückblick auf die Welt von Destiny und ist optimal dafür geeignet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Das kurze Intro-Cinematic von Destiny 2 zur Story

Wenn ihr dann noch mehr über die Destiny-Story bis hin zu den bisher spielbaren Inhalten erfahren wollt, ist unsere große Story-Übersicht genau das Richtige. Sie arbeitet sogar die Inhalte aus Destiny 1 in der Kurzfassung auf.

Beachtet jedoch, unser Story-Artikel beinhaltet alles, auch die DLCs, die ihr womöglich noch gar nicht gespielt habt.

Die Geschichte von Destiny 1 und 2 bis Season 20 schnell zusammengefasst

In welcher Reihenfolge spielt man die DLCs? Jetzt könnt ihr euch überlegen, welche Destiny-Erweiterungen ihr spielen wollt. Ihr könnt im Grunde jedes DLC spielen, aber die Reihenfolge derselben ist nicht unerheblich. Dafür gibt es jedoch inzwischen eine praktische Übersicht im Spiel in Form einer Zeitleiste.

Die Zeitleiste gibt einen Überblick zur Geschichte und welche DLCs man besitzt

Hier können neue Spieler sehen, in welcher Reihenfolge die Erweiterungen herauskamen und somit auch, in welcher Reihenfolge man sie demnach spielen sollte.

Muss ich alle DLCs nachkaufen? Storytechnisch nicht unbedingt. Destiny 2 bietet inzwischen nach jeder Erweiterung ein interaktives Video an. Dort werden wichtige Details nochmals zusammengefasst.

Nur wenn ihr alle Waffen und Fähigkeiten wollt, solltet ihr auch alle DLCs kaufen.

Stasis ist beispielsweise nur freischaltbar, wenn ihr das DLC „Jenseits des Lichts“ besitzt

Strang ist nur freischaltbar, wenn ihr das neue Lightfall-DLC besitzt

Auch exotische Waffen aus Missionen sind nur mit Besitz der DLCs als Option frei

Hier ist vor allem gut zu wissen, dass Destiny 2 nicht die Art von Spiel ist, bei der das Alter des Inhalts automatisch seinen Wert bestimmt. Neuere Erweiterungen sind somit nicht von Natur aus besser als ältere.

Das spart bares Geld in Destiny 2: Für neue Spieler besonders praktisch ist die sogenannten Legacy-Edition von Destiny 2. Dieses dreiteilige Paket enthält drei DLCs zu einem günstigen Preis. Damit könnt ihr euch bereits 3 der aktuell 5 erhältlichen Erweiterungen sichern.

In der Legacy-Edition sind dann alle dazugehörigen Waffen und Zugriff auf weitere Aktivitäten wie Raids, exotische Missionen sowie frühere Ausrüstung enthalten. Und durch „Jenseits des Lichts“ bekommt ihr auch Zugriff auf Stasis, die Eisfähigkeit in Destiny 2.

Es ist also quasi ein Rundum-Sorglos-Paket, auch wenn die Story des Forsaken-DLCs nicht mehr spielbar ist und im großen Content-Himmel weilt.

Was ist aus dem Forsaken-DLC und seiner Kampagne geworden? Das Forsaken-DLC wurde zu einem „Forsaken-Pack“ und gibt nur noch Zugriff auf eine große Anzahl von Exotics. Zusätzlich können Spieler in die Träumende Stadt und den Raid „Letzter Wunsch“ sowie den Dungeon „Der Zerbrochene Thron“ spielen.

Trotzdem ist der Kauf aller DLCs damit immer noch kein Schnäppchen für neue Spieler. Die beiden DLCs „Die Hexenkönigin“ und „Lightfall“ können derzeit nur einzeln gekauft werden.

„Die Hexenkönigin“-Erweiterung von Destiny 2 führt in die Location „Savathuns Thronwelt“ und gewährt Zugriff auf eine maßgeschneiderte Kampagne, einen Raid, exklusive Aktivitäten und jede Menge mächtige Ausrüstung, wie die exotische Maschinenpistole „Osteo Striga“ oder den schweren Granatwerfer „Parasit“.

Bei der „Lightfall“-Erweiterung sieht es ähnlich aus. Es wird eine neue Kampagne geben, die brandneue Fähigkeit Strang und eine neue Location in Form von Neptuns unberührter Hightech-Hauptstadt „Neomuna“. Dazu eine maßgeschneiderte Kampagne, ein Raid, exklusive Aktivitäten und jede Menge Exos, wie das Automatikgewehr „Quecksilbersturm“, samt mächtiger Ausrüstung.

Alle Editionen zu Lightfall findet ihr in unserem großen DLC-Hub:

Destiny 2: Alles zum Lightfall-DLC von 2023 – Release, Neue Fähigkeit und Editionen

Damit ihr hier den Überblick nicht verliert, zeigt euch die zuvor erwähnte Zeitleiste im Spiel auch an, was ihr schon gekauft habt. Ihr seid also nicht gezwungen, alles auf einmal zu kaufen.

Wir empfehlen auch sich direkt die Deluxe-Editionen zu kaufen. Damit hat man am wenigsten Aufwand, denn diese hat, inklusive der Dungeons, alles Wichtige drin. Das alles einzeln zu kaufen, ist wesentlich teurer. Zudem lohnt sich immer ein Preisvergleich zu den Angeboten eurer jeweiligen Anbieterplattform.

Lightfall kann aktuell vorbestellt werden – Offizieller Start ist dann am 28. Februar 2023

Der Destiny 2 Seasonpass kurz erklärt: Zu den DLCs gibt es auch noch den Seasonpass in Destiny 2. Sie dauern in der Regel 3 Monate und bringen zusätzliche Inhalte und Ausrüstung zum Jagen. Aber nur für den, der wirklich vorhat viel Destiny 2 zu spielen, sind Seasonpässe eine gute Wahl.

Für die Seaspnpässe in Lightfall empfehlen wir den Kauf der Deluxe-Edition des DLCs. Damit ist man am besten bedient, weil dort alle 4 Seasonpässe samt den 2 kostenpflichtigen Dungeons bereits inklusive sind.

Am Ende jeder Season werden gesammelte Rufränge, wie Ruhm und Ruchlosigkeit auf 0 gesetzt.

Wenn das nächste DLC herauskommt, hört die Deluxe-Edition der vorherigen Erweiterung auf zu existieren.

Hier findet ihr eine Übersicht aller Dungeons aus Destiny 2 und könnt auch sehen welches DLC ihr braucht, damit ihr sie spielen könnt.

Destiny 2: Alle spielbaren Dungeons 2022 in der Übersicht – So meistert ihr sie

Wie verständlich ist der Rest vom Destiny-Universum 2023? Seit Witch Queen hat Destiny 2 große Fortschritte damit gemacht es vor allem neuen Spielern einfacher zu machen.

Alte DLCs werden nicht mehr entfernt, sodass man alles spielen kann. Diese Änderung beginnt mit dem DLC „Festung der Schatten“.

2022 wurden die vielen verschiedenen Zielmaterialien eingestellt. Es gibt jetzt nur noch drei Materialien und ein paar sehr besondere Items: Glimmer, Legendäre Bruchstücke und Verbesserungskerne sowie exklusive Währungen wie Aszendentenbruchstücke.

FOMO (“Fear of missing out”) wurde deutlich reduziert, sodass man sich nicht mehr so frustriert fühlt, wenn man doch mal bestimmte Beute, Exotics oder Gelegenheiten verpasst hat.

Viele Waffen sind nun herstellbar. Man sammelt hierfür nun Baupläne und hat dann jederzeit die Möglichkeit eine Waffe, die vielleicht gerade Meta wurde, mit den gewünschten Perks zu formen.

Der kürzeste Rat für neue Destiny-2-Spieler

Wenn ihr euch jetzt noch fragt: „Und was mache ich neben der Kampagne, die mich durchs Spiel führt, noch so in Destiny 2?“ Dann könnt ihr diese Kurztipps aus der Destiny-Redaktion von MeinMMO gerne nutzen. Sie helfen euch, alles Drumherum auch noch zu entdecken.

Schließt alle saisonalen Einführungsquests ab. Diese müssen pro Charakter durchgespielt werden und können eine überraschende Menge an Geschichten enthalten. Sie werden euch auf der Karte links oben als kleines Symbol angezeigt.

Findet und erledigt jeden Verlorenen Sektor mindestens einmal und redet auch einmal mit jedem NPC im Spiel, den ihr entdecken könnt

Wenn ihr den aktuellen Seasonpass nicht besitzt, versucht dennoch mindestens Rang 35 zu erreichen, um euch die exotische Waffe zu sichern. Verdient man sich diese nämlich nicht innerhalb der Season, geht es hinter eine Paywall.

Bringt in Erfahrung, welches Material von den Aktivitäten und Zielen droppt. Das hilft euch zu wissen, wo ihr etwas Bestimmtes bekommt und wo nicht.

Schließt stets auch die Quest-Beutezüge ab, die ihr von Ada-1 im Turm erhaltet. Damit kann man sich später Rüstungsornamente über Transmog erstellen.

Findet mindestens eine Waffe jedes Typs und jedes Elements und versucht so viele Bauplanwaffen wie möglich fertig zu stellen, damit diese in eurer Sammlung freigeschaltet werden. (Triumphe > Baupläne & Katalysatoren)

Welchen Rat würdet ihr neuen Spielern mitgeben? Hinterlasst uns gerne eure Tipps in den Kommentaren. Und was sagen die Destiny-Veteranen? Findet ihr Bungie hat den Neueinstieg leichter gemacht als früher?

Apropos Veteranen, die haben in Destiny 2 aktuelle noch andere Probleme, denn ihnen machen im PvP die Cheater das Leben schwer. Aber es gibt Hoffnung:

Destiny 2 gewinnt 4 Millionen Euro Prozess gegen Cheat-Anbieter – Verklagt direkt den nächsten