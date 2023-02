In Destiny 2: Lightfall tut bald alles richtig weh – Neue Features machen vieles wieder schwieriger

Diese Woche verkündete Destiny 2: „Alles tut jetzt weh“. Statt überstarken Hütern soll es bald nicht nur ein variables Schwierigkeitssystem, sondern auch mehr fesselnde Inhalte dank Power-Level-Nachteilen geben. MeinMMO sagt euch, wie viel härter es werden soll und vor allem, warum ihr es euch dann zweimal überlegen müsst, ohne gutes Build in eine Aktivität zu starten.

Warum muss Destiny 2 schwerer werden? So manch ein Hüter hüpfte am Ende einer Season nur noch gelangweilt durch den Content von Destiny 2. Sein Powerlevel war dann schon, auch dank des Artefakts, stark gestiegen.

Wenn dann noch die 3.0-Überarbeitung für die Subklassen, die neuen Build-Crafting-Optionen und die richtig mächtigen Waffenperks dazu zählt, war man damit stärker als je zuvor. Kein Gegner konnte einen dadurch beeindrucken. Destiny 2 konnte mit der schrittweisen Steigerung der Stärke nicht mehr mithalten.

Genau das soll sich jetzt jedoch ändern, denn Bungie will, dass es zukünftig wieder herausfordernd wird und vor allen Dingen auch bleibt. Erreichen will man das dadurch, dass die Schwierigkeitslevel in Destiny 2 sich zukünftig mehr in Richtung der Legendären Kampagne, Großmeister oder Day-One-Raids orientieren.

Der leichteste Schwierigkeitsgrad „Meister“ wird entfernt

Es wird variable Levelanpassungen pro Schwierigkeitsgrad geben

Auch Großmeister-Raids und Dungeons bekommen Schwierigkeitsgrad-Updates

Die Destiny-Redaktion von MeinMMO hat für euch die wichtigsten Anpassungen der Schwierigkeit verständlich zusammengefasst.

Für eine gute Herausforderung gibt es keinen Ersatz

Destiny-2-Spieler müssen sich schon bald aktiv mit Build-Crafting und strategischem Spiel auseinandersetzen. Sobald Hüter zukünftig einen gewissen Punkt erreicht haben, müssen sie sich genau überlegen, ob sie sich ohne einen richtigen Build zu haben, in eine Aktivität stürzen.

Sobald man in Lightfall das maximale Effektivitätslevel erreicht hat, spielt es keine Rolle mehr, wie hoch euer Powerlevel ist oder wie viele zusätzliche Artefakt-Ränge ihr habt.

Was hat Bungie angekündigt? In einem Artikel auf der Bungie-Webseite informierte man die Spieler über die genauen Veränderungen, die das Spiel in Lightfall endlich wieder herausfordernd machen sollen.

Eine Veränderung ist einfach ausgedrückt, dass Power in Destiny 2 weniger wichtig ist. Das Powerlevel fällt nicht weg, aber die Power eines Hüters stellt nur noch eine Richtlinie für eine ausgeglichene Aktivität dar.

Darüber hinaus werden auch die Gegner in Destiny 2 härter, dank der Einführung von Power-Level-Nachteilen. Das sind verschiedene Stufen, die angewendet werden, wenn ihr bestimmte Aktivitäten startet und so zu einer „besseren Herausforderungskurve“ führen sollen.

Held: -5 Powerlevel

Legendär: -15 Powerlevel

Großmeister: -20 Powerlevel

Spitzenreiter-Dämmerung: -25 Powerlevel

Damit folgt der Entwickler grundlegend dem Wunsch von vielen Spielern, die sich nach guten und vor allem langfristigen Herausforderungen sehnen.

In Destiny 2 lohnt es sich jetzt endlich, besseres Gear zu haben – Weil Season 19 das Gameplay härter macht

Für die Vorhut-Ops-Playlist wird die Hüter-Power deaktiviert, wie in Gambit und Schmelztiegel. Das bedeutet der Power-Level-Nachteil beträgt dort 0. Damit habt ihr keinen Schadensvorteil gegenüber euren Feinden oder diese gegenüber euch, unabhängig von eurem Powerlevel.

Am bemerkenswertesten ist zudem die Umwandlung von „Brennen“ in zwei unterschiedliche Modifikatoren: „Wogen“ und „Bedrohungen“. Diese werden zukünftig in hochrangigen Aktivitäten, wie Dämmerungen, genutzt.

Was sind Wogen und Bedrohungen in Destiny 2? „Wogen“ sind ein ermächtigender Modifikator, der den Elementarschaden eines Hüters um 25 % erhöht, wenn er der aktuellen Woge entspricht. Die aktuelle Woge in der Season des Widerstands wird Strang sein plus zwei wöchentlich rotierende optionale Schadenstypen (in Season 20 Leere und Solar).

Bedrohungen dagegen sind das genaue Gegenteil von Wogen. Sie erhöhen den von Gegner versursachten Elementarschaden um 25 %.

In Lightfall werden Gegner mit euch Flamenco tanzen

Des Weiteren führt Bungie eine neue Mechanik in hochrangige Aktivitäten namens „Überladene Waffen“ ein.

Was sind Überladene Waffen? Grundsätzlich kann jede Waffe in Destiny 2 eine „Überladene Waffe“ sein. Welche Waffengattung das genau ist, hängt aktuell von 2 Faktoren ab:

Waffen, die als Anti-Champion-Waffen im saisonalen Artefakt aufgeführt sind

Waffen, die pro Aktivität empfohlen werden, um ihre Verwendung zu fördern

Das System der pro Aktivität empfohlenen Waffen ist dabei nicht neu. Bereits im Sommer 2018 nutzte Bungie sogenannte „Kuratierte Waffenloadouts“ basieren auf Waffen-Archetypen. Darin wurden den Hütern Waffen-Kombos vorgegeben, zum Beispiel im Raid „Sternenschleuse“ auf der Schwierigkeitsstufe Prestige. Der Unterschied zu 2018 ist jedoch, dass ihr nun diese Waffen spielen könnt, aber nicht müsst und ihr werdet für die Nutzung auch noch belohnt.

Diesen Vorteil geben euch Überlade Waffen: Für das Benutzen der Überladenen Waffen belohnt euch Destiny 2 zukünftig mit einem Schadensbonus von 25 %. Hüter haben damit eine neue Methode zur dramatischen Verbesserung des Schadensausstoßes. Kinetikschaden wird außerdem um 25 % erhöht, wenn der ausgerüstete Fokus dem aktiven Wogen entspricht.

Leider geht aus dem Artikel von Bungie nicht hervor, ob sich das 25 % Plus beim Kinetikschaden mit dem erhöhten Schaden durch Überladene Waffen stackt. Was man jedoch erwähnte war, dass Wogen und Überladene Waffen nicht stapelbar sind.

Verschiedene Schadenstypen sind weiter wichtig: Die gute Nachricht für viele Hüter war zudem die Ankündigung, dass Bungie den allseits unbeliebten Negativ-Modifikator „Passgenau“ entfernen wird. Allerdings solltet ihr euch darüber nicht zu sehr freuen, denn diese Änderung hat auch eine Schattenseite.

Ja, es gibt kein „Passgenau“ mehr. Aber dafür werden Hüter zukünftig im gesamten Spiel 50 % weniger Schaden gegen unpassende Schilde verursachen. Das bedeutet aus einem Negativ-Modifikator der bisher nur in ausgewählten Aktivitäten vorkam, wird nun zum Standard für das gesamte Spiel. Feinde in Destiny 2 werden somit auf ganzer Linie abgehärtet – egal wo.

Auch das restliche PvE bekommt mehr Pfiff

“See der Schatten”-Strike wird “weniger Sparrowfreundlich” und bekommt neue Mechaniken

Sicherlich sind die Dämmerungen eine der beliebtesten Aktivitäten in Destiny 2. Doch auch das restliche PvE erhält von Bungie ein paar solide Schwierigkeitsupgrades und wird aufgefrischt.

Raids und Dungeons erhalten ebenfalls die Powerdifferenz-Behandlung. Aber keine Sorge: Normale Raid- und Dungeon-Runs funktionieren weiterhin so wie jetzt und bekommen nicht das angekündigte Powerdelta von -15

Der in Season 19 getestete -5 Powerlevel-Nachteil bleibt auch in Season 20 bestehen

Verlorene Sektoren, Imperium Jagden, Mutproben der Ewigkeit und der Urquell erhalten ebenfalls die Anpassung mit Überladenen Waffen, Wogen und Bedrohungen

Die Strikes „See der Schatten“ und „Der Waffenhändler“ bekommen neue Gegner, neue Begegnungen, neue Mechaniken und neue Ziele

Es wird, neben Verlorenen Sektoren, zusätzliche Wege geben, Exotische Rüstung aus Lightfall zu erhalten

Die Vorhut-Ops-Playliste bekommt, genau wie die Dämmerungen, ein Punktesystem und belohnt viele Punkte mit einem steigenden Rufrang-Modifikator

Auch die wöchentlichen Vorhut-Herausforderungen werden aktualisiert, passend zu den neuen Wogen und Bedrohungen

Wie das neue Vorhut-Scoring und die -Herausforderungen fortan aussieht, könnt ihr auf der Webseite von Bungie nachlesen.

Wie findet ihr diese Anhebung des allgemeinen PvE-Schwierigkeitsgrads? Ist das nach eurem Geschmack oder mochtet ihr das Gefühl von Macht in jeder Aktivität übermächtig zu sein, ohne euch anstrengen zu müssen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

Wusstet ihr auch, dass in Lightfall vielleicht schon bald bunte Bohnen auftauchen könnten?

Destiny 2 könnte Crossover mit beliebtem Partyspiel planen – Fans erkennen schon erste Charaktere