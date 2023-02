Destiny 2 stellt seine neue Fähigkeit Strang vor – MeinMMO hat mit den Entwicklern gesprochen

Destiny 2 geht so langsam in die heiße Phase, bis das neue DLC „Lightfall“ veröffentlicht wird. Wir haben uns daher mit Bungie zu einem Interview getroffen, um für euch vorab exklusiv ein paar besondere Einblicke in die neue Superfähigkeit „Strang“ geben zu können.

Woher stammen die Infos? Bungie hat mit vielen redaktionellen Medien, darunter auch MeinMMO, ein Interview geführt. Der Fokus lag hierbei auf Strang, der neuen Fähigkeit in Destiny 2: Lightfall. Unsere Gesprächspartner waren der langjährige Combat System Design Lead, Kevin Yanes sowie Eric Smith, der Gameplay Feature Lead.

Wir haben für euch viele interessante Fragen gestellt.

Darunter, wie ihr Strang freigeschalten werdet.

Wie sich diese im PvP im Vergleich zu Stasis schlagen wird.

Sowie welche Fähigkeitsoptionen euch damit konkret erwarten.

Da das Interview sehr umfangreich war, haben wir uns entschieden es in mehrere Teile zu splitten. Bleibt also in den folgenden Tagen gespannt, was wir den Bungie Entwicklern alles so entlocken konnten.

Die Freischaltung von Strang soll einfach sein

Was sagen die Entwickler? Mit dem DLC “Jenseits des Lichts” (Beyond Light) wurde schonmal eine Klasse der Dunkelheit implementiert. Spieler mussten diese jedoch damals mühselig freispielen, um nach einem zähen Grind das volle Potenzial der Super ausschöpfen zu können. Das soll sich 2023 mit Lightfall in Bezug auf Strang vereinfachen. Eric Smith meint dazu:

[…] Strang wird freigeschaltet, indem ihr die Kampagne durchspielt und ihr wisst dann schon, wenn ihr weiterspielt, dass ihr weitere Elemente der Unterklassen-Kits freischalten könnt. Eine Sache, die wir vermeiden möchten, ist, dass es zu grindy wird, wenn ihr versucht, eure gesamte Klasse freizuschalten.

Es soll also einfacher werden, die komplette Strang-Ulti freizuschalten, um das volle Potenzial eures neuen Elements auszukosten. Dazu fügt Kevin Yanes noch an:

[…] Wir haben viel von “In Dunkelheit geboren” [der damaligen, langwierigen Stasis-Quest] gelernt. Es gibt definitiv einige coole Dinge bei “In Dunkelheit geboren”, wie eine sinnvolle Reise zu einem dauerhaften Upgrade. Aber der Grind dort war viel zu groß, besonders für neue Spieler, die hereinkamen und die neuen Sachen nicht sehen konnten. […] Von da an haben wir so etwas wie ein “Nimm-ein-Geschenk-Typ-System” geschaffen, bei dem ihr Dinge in Angriff nehmen könnt, wie ihr es wollt und verdienen möchtet.

Ihr könnt dann selbst entscheiden, in welcher Geschwindigkeit und vor allem was ihr freischalten wollt. Ihr werdet also nicht dazu gezwungen, mit einer neuen Exo grüne Kristalle in Neomuna abzuschießen, wie es in Beyond Light der Fall war.

Strang ist auch so in Neomuna zu finden

Quests a lá “Geh zu Ort X und töte Y Feinde” wird es aber auch nicht geben. Bungie will damit ausdrücken, es soll sich nicht zu grindy anfühlen oder zu kompliziert und nervtötend sein.

Strang wird euch dennoch eine Weile beschäftigen: Wie uns Bungie noch verraten hat, wird Strang auch saisonal, ähnlich wie bei Stasis, im kompletten Erweiterungsjahr weiterentwickelt.

Der Plan hierfür war über alle Seasons von Lightfall weitere Strang-Aspekte ins Spiel zu bringen. Bis zum Ende des DLC-Jahres werdet ihr also ein ziemlich komplettes Subklassen-Kit haben, das in der Lage sein wird, mit euren bestehenden Kräften mithalten zu können. Und wahrscheinlich werdet ihr darin auch einen Spielstil entdecken, der euch derzeit nicht zur Verfügung steht. Mit Strang sollt ihr euch “fühlen wie ein Gott”.

Besonders interessant ist natürlich auch das Spielgefühl selbst. So war die Frage, ob es bei Strang erneut Synergiemechanismen geben wird, die Spieler nutzen können? Und hier gab uns Bungie einen Ausblick auf die sogenannten „Knäuel“, die ihr mit Strang erwarten könnt.

[…] Jeder Gegner, der durch eine [Strang]-Strähne geschwächt wurde, wird sich in ein Knäuel verwandeln, wenn man ihn tötet. Ein Knäuel ist eine Art wirbelndes, flüchtiges Bündel von Strängen. Nachdem ihr also einen Feind mit einem Nahkampf-Angriff oder mit bestimmten Granaten geschwächt habt, könnt ihr ihn in ein Knäuel verwandeln. Hebt das Knäuel auf und ihr könnt den Gegner quasi als Bombe werfen. Oder ihr könnt das Knäuel abschießen, wo es liegt. Wenn ihr euch an einem Knäuel festhaltet, kostet euch das weder Greif- noch Granatenenergie, also könnt ihr die Knäuel nutzen, um “Greifer-Arenen” einzurichten. Erklärt Eric Smith

Dazu wird es verschiedene Aspekte geben, exotische Rüstungen, die das Verheddern in vielerlei Hinsicht verändern werden. Die Kernumschreibung von Strang wird sich also um Fesseln, Schwächen und dynamisches Gameplay drehen.

Flink unterwegs mit dem Titan

Und Bungie lässt euch ab Lightfall frei entscheiden, wie Eric Smith anmerkt: „Benutzt euren Instinkt, um einfach zu sagen: Oh, ich werde den Weg ändern. Ich werde die Art und Weise, wie ich diese Begegnung angreife, ändern, weil ich dort ein Knäuel sehe. […] Wenn ich alles auf eine dynamische Art und Weise verändern kann, dann werde ich wohl meinen Effekt maximieren können.“

Kevin Yanes merkt dazu besonders an: „Dinge wie das Ergreifen eines Knäuels, das Werfen desselben und das Greifen, das Sehen des besagten Knäuels und das Nachsetzen mit einem Greifhieb sind etwas, was man mit keiner anderen Unterklasse machen kann. Aber wenn man diese Aktionen aneinanderreiht, fühlt man sich wie ein Gott.“

Jäger-Fadenläufer: Seidenstreich Jäger weben einen Seilpfeil, um ihre Feinde zu erlegen. Der leichte Angriff wirft den Pfeil nach vorne, um einen einzelnen Feind zu treffen. Trifft man einen Feind mit der Spitze des Pfeils, erhält man Bonusschaden, und werden Feinde auf diese Weise besiegt, explodieren sie. Der schwere Angriff schwingt den Seilpfeil über einen großen Bereich und fügt allen Feinden in der Umgebung Schaden zu.

Titanen-Berserker: Klingen-Raserei Titanen bilden große Klingen auf ihren Armen, während sie mit leichten und schweren Angriffen über das Schlachtfeld ziehen. Mit leichten Angriffen können die Titanen ihre Feinde schnell aufschlitzen und Energie für ihre schweren Angriffe aufbauen, bei denen sie ihre Klingen schwingen, um Projektile abzuschießen, die ihre Feinde beim Einschlag binden und außer Gefecht setzen.

Warlock-Sprossweber: Nadelgewitter In der Luft schwebend, beschwören Warlocks eine Welle von durchdringenden Strang-Geschossen. Wenn diese Geschosse ihre Feinde treffen, detonieren sie und verweben sich zu Fädlingen, die nahegelegene Ziele verfolgen.



So wird sich Strang im PvP verhalten

Eine Frage, die sich viele Spieler bereits mit großen Bedenken gestellt haben, ist: „Wie wird sich Strang im PvP verhalten?.“

Als Stasis mit Beyond Light veröffentlicht wurde, war die neue Fähigkeit nicht nur im PvE sehr mächtig, sondern auch im PvP. Spieler konnten Gegner mit der Gletschergranate und seiner Zersplitterung in einem Wimpernschlag vernichten. Auch die Dauer, in der man eingefroren wurde, war einfach zu lang.

Auch im PvP könnt ihr gebunden werden

Es regneten also nicht nur Scherben, sondern auch viel Kritik, da im Schmelztiegel ein fast unzumutbarer Zustand herrschte.

Wird Strang im PvP genauso nervig sein wie Stasis? Bungie möchte die Spieler bei diesen Bedenken beruhigen. Strang soll nicht so dominant und nervig im PvP sein, wie Stasis es damals war. Dazu erklärt Eric Smith:

Ja, ich denke, ihr wisst, dass Stasis mit einem 5 Sekunden Stun im PvP geliefert wurde […] Es ist, als ob du eingefroren wärst und dich nicht wirklich wehren kannst. Wir wollten diese harte Massenkontrolle [CC] vermeiden und euch diesmal eine Möglichkeit geben, euch zu wehren. […] Wenn ihr im PvP von Strang erwischt werdet und gebunden seid, habt ihr immer noch etwas Bewegungskontrolle. Ihr könnt euch immer noch durch Schießen und Hüftfeuer wehren. Ihr werdet euch also nicht so hilflos fühlen, wenn ihr vom [Strang]-Debuff erwischt werdet.

Dennoch, bei aller Vorbereitung, wird es immer ein Spagat sein. Das Team von Bungie wird vor allem erst mit dem Release von „Strang“ merken, wo eventuell noch Knackpunkte sind, die gegebenenfalls ausgebessert werden müssen.

Stasis ist eine sehr starke Crowd-Controll-Ulti und Strang soll sich auch in diese Richtung begeben, nur mit einer angenehmeren Art und besseren Einstiegserfahrungen.

Strang wird euch ein neues Mobilitätsgefühl geben

Was hat Bungie an Strang herausgefordert? Die Entwicklung hinter Strang war jedoch auch nicht von Leichtigkeit geprägt. Auf die Frage, welcher Aspekt von Strang den Entwicklern am schwersten bei der Realisierung vorkam, nannte Bungie zwei neue Strang-Features:

Das “Greifen” oder “Hangeln” Ein neues Feature, mit dem Spieler wie Spider-Man durch die Gegend schwingen können.

Das “Binden” Spieler können Gegner und Hüter in der Luft mit Fäden festhalten



Beim Schwingen waren es vor allem die Dinge, wie die Spieler dieses Feature des Strang-Greifhakens auch außerhalb des neuen Zielortes “Neomuna” einsetzen können.

Das klingt sehr danach, dass es in Destiny 2 ab Lightfall wesentlich schneller zugeht. Strang wird euch wohl eine neue Art von Mobilität und damit mehr Freiheit verleihen, die euch jedoch auch bei einer zu hohen Geschwindigkeit ins virtuelle Jenseits befördern kann.

Das zweite und vor allem interessantere Problem ist, wie sich das neue Talent des “Bindens” im PvE und PvP verhält.

Eure Gegner haben keine Chance gegen euch

Im PvE können Hüter mit „Strang“ andere Gegner wie Kabale, Vex und Gefallene mit Leichtigkeit an Ort und Stelle in der Luft „hängen“ lassen. Während das im PvE lustig ist, sieht das im PvP anders aus, denn es macht hilflos.

Schon mit Stasis war die völlige Hilflosigkeit ein Manko, das viele Hüter verachteten. Mit Strang will Bungie jedoch genau das vermeiden und hat nun etwas geschaffen, das sich im PvP anders verhält. Ihr werdet vielmehr einen Debuff erleiden, mit dem ihr zwar auch schwingend in der Luft herumhängt, aber dabei nicht gänzlich hilflos dem Kugelhagel ausgeliefert seid.

Wie Bungie das genau ausgeklügelt hat, erfahren wir wohl erst, wenn Lightfall das Licht der Welt erblickt hat. Bis dahin, wie findet ihr die genannten Einblicke, die Bungie über Strang mitgeteilt hat? Seid ihr gespannt darauf, wie sich Strang verhalten wird? Und welche ernst gemeinte Frage würdet ihr Bungie gerne einmal stellen? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

