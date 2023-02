Destiny 2 Lightfall: Raid – Alles zum Start und was ihr wissen müsst

Destiny 2 bietet zu jedem DLC-Release auch einen passenden Raid der viele Hüter herausfordern soll. Damit ihr wisst, wann der Raid in Lightfall stattfindet, welches Thema er hat und worauf ihr achten solltet, fassen wir euch alle diese Infos hier in unserer Übersicht zusammen.

Wann startet der neue Raid von Lightfall? Merkt euch in euren Kalender den Freitag, 10. März, um 18 Uhr vor.

Am 10. März um 18:00 Uhr startet der Raid für alle Spieler, aber zuerst im Contest-Mode.

Der Contest-Mode wird sich bis zum Sonntag, dem 12. März um 18:00 Uhr ziehen.

Ihr habt damit 48h Stunden Zeit diese schwere Herausforderung im Wettbewerbsmodus zu meistern und entweder den alleinigen Sieg oder das Prestige-Raid-Emblem zu erhalten.

Nach Ablauf des Wettbewerbsmodus können alle Hüter normal in den Raid fliegen und den neuen Content dann auch ohne die extra Schwierigkeiten des Wettbewerbsmodus erleben.

Wir zeigen euch jetzt im folgenden Teil, was ihr zum Contest-Mode wissen solltet und wo sich der Schauplatz befinden könnte.

Raid in Lightfall – Alles zum Day-One und dem Schauplatz

Wird es einen Day-One-Run geben? Ja, einen Day-One-Run wird es geben und dieser wird in Form des Contest-Modes abgehalten.

Was ist der Wettbewerbsmodus? Der Contest-Mode oder auch Wettbewerbsmodus ist ein Modus, den Bungie nur zum Start jeden neuen Raids aktiviert. Spieler werden massiv von ihrem Lichtlevel herabgestuft, unfaire und kaputte Exos werden deaktiviert und Gegner treffen euch mit tödlicheren und wesentlich zielsichereren Schüssen.



Auch Bosse werden zu regelrechten Schwämmen, die massiven Schaden einfach einstecken können. Im Grunde handelt es sich um eine albtraumhafte Version des betroffenen Raids, bei dem Hüter sich über Stunden hinweg die Zähne ausbeißen werden.

Nach dem Contest-Mode werden die Spieler, die den Raid erfolgreich als Erste überlebt und abgeschlossen haben, mit einem prestigereichen Meisterschaftsgürtel belohnt.

Alle anderen, die langsamer waren aber den Raid trotzdem im Zeitrahmen des Wettbewerbsmodus abschließen, erhalten ein exklusives Raid-Emblem, dass es ebenfalls nur innerhalb der ersten 48 Stunden zu verdienen gibt.

Worauf muss ich achten? Bislang ist noch nicht abzusehen, welche Waffen, sowie Exos und Ausrüstungen ihr mitnehmen solltet. Trotz dessen haben kommende Patch Notes klargemacht, worauf ihr aber ein Auge haben solltet:

Legendäre Linear-Fusionsgewehre werden geschwächt, was ihren Schaden angeht

Granatenwerfer werden dafür gebufft und erhalten mehr Schaden

Maschinengewehre bekommen auch einen Buff ihres Schadens

Es gilt dennoch in jedem Day-One-Raid die Regel: Nehmt alles mit, was nützlich werden könnte, denn man weiß ja nie, wann man diese Items gebrauchen könnte. Auch die veränderten Bedingungen bei den Rüstungs-Build könnte in der Woche vor dem Raid Änderungen notwendig machen, die man einplanen sollte.

Destiny 2: Lightfall wird das Build-System radikal ändern – Soll ein Neuanfang sein

Wo wird der Raid stattfinden? Zum neuen Raid ist, bis auf den Startzeitpunkt, nicht viel bekannt. Trotz dessen ranken sich viele Theorien um den Raid und wo dieser sich abspielen dürfte. Am plausibelsten könnte:

Er könnte im überdimensionalen Schüler-Schiff von Calus über Neomuna stattfinden

Vielleicht spielt der Raid jedoch auch im Reisende oder mit dem Reisenden

Oder es könnte eine dritte Partie ins Spiel kommen, der eine weitere Identität von den zur Dunkelheit übergelaufenen Vex offenbart.

Während das riesige Schiff vom neuen Schüler Calus vor allem groß genug für einen Raid wäre, könnte der Raid auch die Bezwingung von Calus fordern, das zu Story passt.

Der Reisende hingegen entstammt einer Theorie, die Fans auf die Beine gestellt hatten (via reddit.com). Bungie beschreibt die Situation um den neuen Raid mit folgenden Worten.

Die dritte Option beruht auf dem Dungeon “Säule der Wächterin”, wo die Vex aus dem Schwarzen Garten involviert sind. Sie haben versucht etwas oder jemanden zu kontaktieren, der dann vielleicht in Lightfall auf den Plan tritt.

Ein furchterregendes Wesen, das aus einer unbekannten Zeit und von einem unbekannten Ort stammt, hat sich bemerkbar gemacht. Wir müssen uns jetzt der uralten Bedrohung stellen, die vor den Toren unserer Heimat wächst. via bungie.net

In der offiziellen Beschreibung spricht Bungie von den “Toren der Heimat”. Diese Tore könnte die Letzte Stadt meinen und die Heimat ist somit der Reisende, der vielen Hütern durch seine Kräfte ein weiteres Leben geschenkt hatte. Hüter haben im Grunde die letzte Stadt als einzige Heimat, da sie nur aus diesem Grund existieren, um die letzte Menschheit zu beschützen und gegen die Dunkelheit zu kämpfen.

Aber trotz aller Spekulationen: Welches Wesen als Gegner ansteht, ist tatsächlich noch unbekannt. Fakt ist jedoch egal, wie man es dreht und wendet, in diesem Thema gibt es viel Interpretationsmöglichkeiten, in denen Hüter sich austauschen können. Doch genau das macht es dann umso spannender für alle Spieler, die den Raid am 10. März als erste erkunden werden.

Was meint ihr? Wo wird sich der neue Raid abspielen? Glaubt ihr, es wird erneut ein Kabal-Raid im Sinne der Leviathan oder doch ein Kurztrip in den Reisenden? Lasst uns gerne eure Theorie in einem Kommentar dazu da!