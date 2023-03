Destiny 2: So könnt ihr anderen Spielern in Lightfall jetzt Danke sagen und sie bewerten

In Destiny 2: Lightfall können sich Hüter, dank der neuen Erweiterungen, nun gegenseitig bewerten. Wir zeigen euch, wie das neue System dahinter funktioniert, wie ihr abstimmen und wo ihr eure Punkte sehen könnt.

Wie kann ich Spieler bewerten? Um Spieler in Destiny 2 zu bewerten, müsst ihr Aktivitäten spielen. Zu den gültigen Aktivitäten zählen:

Raids

Dungeons

Vorhut-Ops, Schlachtfelder, Mutproben der Ewigkeiten, Offensiven, Imperium- und Albtraumjagden

Schmelztiegel, Eisenbanner(wenn aktiv) und Prüfungen von Osiris

sowie Aktivitäten ohne Spielersuche auf höheren Schwierigkeitsstufen

Falls ihr eine Aktivität im Einsatztrupp abgeschlossen habt, ploppt dann ein Bildschirm mit euren Teamkollegen auf und ihr könnt Karten mit Bedeutungen vergeben. Diese Karten gelten als Wertschätzungen.

In Modi wie Rumble, wo ihr im Grunde solo gegen andere Spieler antretet, ist es unübersichtlich, wie man Gegnern eine Wertschätzung vergeben kann. Um die Leistung eines anderen Hüters jedoch trotzdem zu würdigen, müsst ihr im Abschluss-Bildschirm auf die “Vollständigen Ergebnisse” wechseln.

Geht auf die vollständigen Ergebnisse Das Sternchen markiert den Ort mit dem Wertschätzungsmenü

Von da an werden all eure Gegner aufgelistet, mit allen Daten, die im Spiel gesammelt wurden. Klickt nun links auf das Sternchen neben dem Nickname eines Spielers, welchen ihr Wertschätzen wollt. Es öffnet sich ein neues Fenster mit zwei Karten. Bei anderen Aktivitäten erscheint der Stern unter dem Nicknamen des Spielers.

Jetzt könnt ihr auswählen, welche Wertschätzung ihr eurem Gegner vergeben wollt. Beachtet, dass ihr nur so viele Wertschätzungen vergeben, wie ihr auch Karten besitzt. Habt ihr eine Karte schon vergeben, könnt ihr sie kein zweites Mal vergeben.

Was bringen Bewertungen? Die neuen Wertschätzungen sollen dafür sorgen, dass ihr schneller herausfinden könnt, wie gut ein Spieler tatsächlich ist. Ihr könnt also Spieler inspizieren und so in ihren Wertschätzungen stöbern, um zu schauen, wie sehr sie sich für einen Raid oder Dungeon eignen. Da man aber eine Wertschätzungs-Karte nicht zweimal vergeben kann, ist die Beurteilung derzeit noch recht subjektiv.

Behalte ich meine Bewertungen auch in kommenden Seasons? Bungie selbst erklärt es so, dass nur ein Bruchteil der angesammelten Wertschätzungspunkte in eine neue Season übernommen werden. Der Rest bleibt in der alten Season. Es ist also gut möglich, dass eure vorigen Punkte einfach gelöscht werden, um zu vergewissern, dass jeder Hüter auf fast derselben Stufe startet, wenn eine neue Season beginnt.

Das war alles Wichtige zu den Wertschätzungen, wie man sie vergibt und was sie euch bringen. Habt ihr schon viele Wertschätzungen von anderen Hütern sammeln können und was haltet ihr vom System? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

