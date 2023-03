Destiny 2 Lightfall: Dauer der Kampagne – Was bietet das DLC sonst?

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wie lange brauchen die Nebenquests? Das lässt sich nicht so leicht abschätzen, da jeder Hüter sein eigenes Tempo an den Tag legt. Insgesamt gibt es jedoch drei neue Exo-Quests, die sich um die Beschaffung folgender Schmuckstücke drehen:

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Insert

You are going to send email to