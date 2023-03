Destiny 2: Lightfall wirft Spieler für verrückte Exo-Waffe in einen Vex-Mixer – Ist gerade richtig fies im PvP

Nachdem Destiny 2 diese Woche das Timegate für Strang aufgehoben hat, war der Weg zu einem weiteren Lightfall-Exotic frei – der Pistole “Letzte Warnung”. Die Waffe ist allerdings nicht nur einfach eine Strang-Pistole, sondern eine zielverfolgende Unerbittlichkeit im PvP, die echt verrückt ist.

Um welche Waffe geht es? Destiny 2: Lightfall enthält auch ein paar neue exotische Waffen. Doch während man das Maschinengewehr “Deterministisches Chaos” oder die Glefe “Winterbiss” recht früh freischalten konnte, war die neue Exo-Strang-Pistole “Letzte Warnung” eigentlich timegated.

Spieler sollten die Quest für die Exo-Waffe erst bekommen, wenn der Raid, der am 10. März startet, gemeistert wurde, was die letzten Strang-Fragmente freigegeben hätte.

Zusätzlich muss man, um die Quest zu erhalten, jedes Strang-Fragment für einen Charakter kaufen.

Nach der jüngsten Kritik an Strang hat Bungie den Plan jedoch geändert. Nur 4 Tage nach Release kam ein Live-Update, welches Spielern das volle Potenzial von Strang offenbarte.

Gleichzeitig bedeutete die Freischaltung, dass die Waffen-Quest “Der finale Strang” für die Pistole “Letzte Warnung” damit für jeden erhältlich war, der schnell genug Strang-Meditation sammeln konnte.

In diesem Trailer seht ihr alle neuen, exotischen Waffen und Ausrüstungen aus Destiny 2: Lightfall:

Die “Letzte Warnung” ist im PvP aggressiv und unerbittlich

Was macht die Waffe so verrückt? Nachdem sich die ersten Spieler die Waffe abgeholt haben stand schnell fest, dass sie vor allem im PvP eine unerbittliche Waffen ist, die mit so einigen fiesen Spezialfähigkeiten ausgestattet ist.

Regelrecht ein eingebauter Aim-Bot, der so manchem Spieler ein echt gehässiges Lachen nach dem Kill entlockt, wie man in manchen Waffen-Reviews, wie dieser, hören kann:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt So fies geht die neue Pistole im PvP ab

Diese Eigenschaften verleihen der neuen Strang-Pistole im PvP eine gemeine Unerbittlichkeit und das könnte recht schnell einen Nerf nach sich ziehen:

Die Pistole “Finale Warnung” kann Geschosse abfeuern, die aggressiv Ziele verfolgen.

Feuert man aus der Hüfte verursachen die Geschosse beim Aufprall höheren Körpertreffer-Schaden.

Als Kinetik-Waffe habt ihr unendlich Munition das Tracking in diesen Runden ziemlich aggressiv ist und möglicherweise ein Problem im PvP

Wer lieber zielt profitiert ebenso. In diesem Fall haben Projektile eine stark erhöhte Geschwindigkeit und fügen markierten Zielen zusätzlichen Schaden durch kritische Treffer zu.

Ein markiertes Ziel wird außerdem zersetzt, wenn es mit einer voll geladenen Salve getroffen wird.

Wie bekommt man die Waffe? Wenn ihr jetzt ebenfalls in den Genuss der Waffe kommen wollt, um andere Spieler damit zu verfolgen dann braucht ihr die Quest “Der finale Strang” und müsst hierfür folgende Voraussetzungen erfüllen:

Schließt die neue Lightfall-Kampagne vollständig ab.

Schaltet alle Strang-Unterklassen-Upgrades für einen Charakter frei. Strang-Granaten kosten jeweils 50 Strang-Meditationen Strang-Aspekte kosten jeweils 150 Strang-Meditationen Strang-Fragmente kosten jeweils 200 Strang-Meditationen



Für die Quest müsst ihr

Danach könnt ihr die Quest, welche nur 7 Schritt hat, erledigen.

Schritt 1 – Besuche Nimbus auf Neomuna: Ihr findet ihn am Spawnpunkt “Wandlertor”.

Ihr findet ihn am Spawnpunkt “Wandlertor”. Schritt 2 – Findet Strang-Geräte: Reist nun in die Vex-Übergriff-Zone, denn dort müsst ihr Strang-Geräte finden.

Reist nun in die Vex-Übergriff-Zone, denn dort müsst ihr Strang-Geräte finden. Schritt 3 – Besiege Plünderer der Schattenlegion: Nun verlangt die Quest das ihr ein paar Kabal- Wellen übersteht bis ein Koloss erscheint, den ihr töten müsst. Lest ihre Befehle, um zu erfahren, woher sie ihre Beute haben.

Nun verlangt die Quest das ihr ein paar Kabal- Wellen übersteht bis ein Koloss erscheint, den ihr töten müsst. Lest ihre Befehle, um zu erfahren, woher sie ihre Beute haben. Schritt 4 – Holt euch das “Schleier-Spektrometer”: Dazu müsst ihr in Calus Schiff, die Typhon Imperator, zurück.

Dazu müsst ihr in Calus Schiff, die Typhon Imperator, zurück. Schritt 5 – Kehrt zum Wandlertor zurück: Ihr müsst jetzt zum Pouka-Teich bei der Halle der Helden.

Ihr müsst jetzt zum Pouka-Teich bei der Halle der Helden. Schritt 6 – Schliesst Osiris Trainingsprogramm ab: Jetzt geht es in den “Vex-Mixer” und dort wird euch Osiris auf eure Strang-Fähigkeiten prüfen. Anders als in der Kampagne ist diese Mission “Kopfüber” jetzt jedoch eine zeitlich begrenzte Version, sodass ihr euch beeilen müsst.

Jetzt geht es in den “Vex-Mixer” und dort wird euch Osiris auf eure Strang-Fähigkeiten prüfen. Anders als in der Kampagne ist diese Mission “Kopfüber” jetzt jedoch eine zeitlich begrenzte Version, sodass ihr euch beeilen müsst. Schritt 7 – Geschafft: Der letzte Schritt besteht nur noch aus einem Besuch beim Pouka-Teich. Dort könnt ihr euch die Waffe “Letzte Warnung” dann abholen und die Quest abschließen.

Was haltet ihr von dieser intelligenten Pistole? Findet ihr sie genau richtig? Oder sagt ihr, das kann so nicht gewollt sein und die kinetische Strang-Pistole wird aufgrund ihrer Eigenschaften im PvP bald generft? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

Ein weiteres neues Waffen-Exotic, dass ihr in Lightfall aktuell jagen könnt, ist das Maschinengewehr “Deterministisches Chaos”:

Destiny 2: Lightfall – So erspielt ihr das Exo-MG Deterministisches Chaos mit der Quest „Unerledigte Geschäfte“