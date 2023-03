Destiny 2 bringt 1. große Änderung an Lightfall nur 4 Tage nach dem Launch – Geht auf Kritik der Spieler ein

Eigentlich hatte Destiny 2 geplant das volle Potenzial der neuen Subklasse Strang nicht direkt freizugeben. Doch die Kritik an der neuen Fähigkeit hat diesen Plan offenbar geändert. 4 Tage nach dem Release teilte Bungie nun mit das man den Spielern alle Fragmente von Strang früher als ursprünglich geplant freischalten wird.

Was hat Destiny 2 angekündigt? Die neue Fähigkeit Strang war zwar wie versprochen einfacher freizuschalten als Stasis. Das bedeutete aber nicht, dass man die neue Subklasse sofort in ihrer vollen Kraft erleben konnte. Sie war timegated und erforderte etwas Grind, um sich Strang-Meditationen zu verdienen.

Spieler hatten auch nach der Kampagne nur eingeschränkte Strang-Fähigkeiten zur Verfügung, die sie ausprobieren konnten. Das volle Potenzial sollte sich am 07. März beziehungsweise am 10. März, nach dem Worlds-First des Raids „Wurzel der Albträume“ entfalten.

Das ist sich nun geändert. Bungie hat ein Live-Update für die neue Fähigkeit “Strang” angekündigt und damit nur wenige Tage später auf die Kritik der Spieler reagiert.

So hypte Bungie seine Spieler mit Strang im Ankündigungs-Trailer von Destiny 2: Lightfall

Bungie hebt alle Timegates auf: Auch nach der Kampagne konnten weitere Strang-Fragmente nur freigeschaltet werden, indem man sich an Aktivitäten in Neomuna beteiligte, um die Fähigkeit so schrittweise zu verbessern. Es war also nicht sofort möglich, alles auszuprobieren.

Bungie hat nur 4 Tage nach der Kritik an Strang ein Live-Update auf den Weg gebracht, das den Spielern das volle Potenzial der Fähigkeit offenbaren soll.

Je mehr Spieler die Lightfall-Kampagne abschließen und Strand in die Hände bekommen, desto mehr haben wir das erste und konstruktive Feedback erhalten. Wie bei jeder neuen Unterklasse in Destiny 2 möchten wir sicherstellen, dass sich Strand in den Händen der Spieler großartig anfühlt, sobald sie seine volle Stärke erkannt haben und dass die Entwicklung nicht am ersten Tag aufhört.



Zu diesem Zweck haben wir beschlossen, ein Live-Update zu veröffentlichen, mit dem alle Spieler im Laufe des heutigen Tages die Möglichkeit haben werden, die gesamte Palette der Strandfragmente zu verdienen.

So schaltet ihr alle Strang-Optionen jetzt frei: Das angekündigte Live-Update benötigte keine Downtime. Alle Strang-Fragmente sind bereits jetzt im Spiel verfügbar und damit nicht mehr gesperrt. Trotzdem gibt es ein Aber.

Spieler müssen die Lightfall-Kampagne abschließen und den Pouka-Teich vor der Halle der Helden auf Neptun besuchen, um Zugang zu den neuen Fragmenten zu erhalten.

Die zusätzlichen Fragmente sind weiterhin klassenspezifisch.

Es werden auch weiterhin Strang-Meditationen benötigt, um sie zu erhalten. Strang-Granaten kosten 50 Strang-Meditationen Strang-Aspekte kosten 150 Strang-Meditationen Strang-Fragmente – auch die nun freigegebenen – kosten jeweils 200 Strang-Meditationen



Mit dem Live-Update kann man aber nun zumindest alle Möglichkeiten von Strang ausprobieren und die Fähigkeit besser beurteilen. In Anbetracht des bevorstehenden Raids könnte das interessant werden.

So farmt ihr schnell Strang-Meditation

Hier bekommt ihr 100 Strang-Meditationen aus der Terminal-Überladungs-Schlüssel-Kiste

Das Limit bei den Strang-Meditationen liegt bei 1500 Stück. Sollten euch aber noch Strang-Meditation fehlen haben wir hier ein paar Tipps, wie ihr diese Ressource schnell sammeln könnt.

Über die Aktivität „Terminal Überladung“: Etwa 100 Strang-Meditationen erwarten euch, wenn ihr das Öffentliche Event „Terminal Überladung“ über die Karte im Gebiet „Liming Harbor“ startet. Schließt die Aktivität 3 Mal ab und erhaltet beim vierten Run einen „Terminal-Überladungs-Schlüssel“. Diese notwendigen Schlüssel, um die Loot-Truhe zu öffnen, bekommt ihr aus dem täglichen Neomuna-Beutezug „Terminal-Prämien“ von Nimbus.

Etwa 100 Strang-Meditationen erwarten euch, wenn ihr das Öffentliche Event „Terminal Überladung“ über die Karte im Gebiet „Liming Harbor“ startet. Schließt die Aktivität 3 Mal ab und erhaltet beim vierten Run einen „Terminal-Überladungs-Schlüssel“. Diese notwendigen Schlüssel, um die Loot-Truhe zu öffnen, bekommt ihr aus dem täglichen Neomuna-Beutezug „Terminal-Prämien“ von Nimbus. Über Open-World-Patrouillen: Während ihr „Terminal Überladung“ spielt, startet immer eine der Patrouillen. So bekommt ihr stets noch eine kleine Extra-Portion Strang-Mediation.

Während ihr „Terminal Überladung“ spielt, startet immer eine der Patrouillen. So bekommt ihr stets noch eine kleine Extra-Portion Strang-Mediation. Über Kills in der “Vex-Übergriff-Zone”: Wenn ihr dort genug Strang-Meditationen gefarmt habt, würde sich auch noch das Gebiet „Vex Übergriff Zone“ anbieten, da dort viele Feinde sind, die ebenfalls die Ressource droppen lassen.

Bungie reagiert, weil neue Subklasse wohl nicht überzeugte

Die jüngste Kritik an Destiny 2: Lightfall wiegt schwer. Neben der Cliffhanger-Kampagne hat auch die neue Subklasse Strang, bis auf ein paar Ausnahmen, anscheinend noch nicht so glänzen können, wie Bungie sich das vorgestellt hat.

GernaderJake, ein bekannter Destiny 2-Streamer auf Twitch, teilte bereits seine ersten Gedanken zur neuen Fähigkeit aus Lightfall mit der Community und sagte:

Ich möchte Strang lieben, aber es scheint einfach viel zu wenig überzeugend zu sein. Ich wollte, dass es kaputt ist und Spaß macht, aber es scheint einfach so abgestumpft zu sein mit schlechten Abklingzeiten. Ich hoffe, dass ich falsch liege und sich das ändert. sagt GernaderJake in einem Video zu Strang-Video

Habt ihr euch die neue Strang-Optionen bereits gekrallt? Dann schreibt uns gerne in die Kommentare welches Strang-Build euer derzeitiger Favorit ist.

Oder ist Lightfall für euch bereits erledigt, nach den vielen Kritikpunkten, die am DLC bisher durch die Community geäussert wurden? Verratet es uns bitte in den Kommentaren.

Für Destiny 2: Lightfall hagelt es Negativ-Bewertungen auf Steam – „Das bisher enttäuschendste DLC von allen