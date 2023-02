Destiny 2 offenbart den großen Plan für das „Es gibt einfach nicht genug zu tun“-Problem

Der aktuelle Game-Director von Destiny 2, Joe Blackburn, hat in einem persönlichen Blogpost über den Zustand von Destiny 2 gesprochen. In konkreten 5300 Wörtern teaserte er viele kommende Veränderungen des Loot-Shooters an. Dabei hat er prägnante Details darüber verraten, wie Spieler gefordert werden sollen, ohne das ihnen langweilig wird.

Was hatte der Chef von Bungie zu verkünden? Am Abend des 13. Februar 2023 offenbarte Destiny 2 seinen Spielern im offiziellen „State of the Game“-Blogpost einen enormen Ausblick in die Zukunft und damit auf das Ende der großen Licht- und Dunkelheits-Saga.

Joe Blackburn, der Game Director von Destiny 2 höchstpersönlich, verfasste 5300 Wörter darüber, wohin man den Loot-Shooter in Jahr 6 zukünftig entwickeln will. Bungie legte dort nicht nur seine Content-Pläne für das neue DLC fest.

Man verriet, wie man das „Es gibt einfach nicht genug zu tun“-Problem zukünftig lösen will

Warum Hüter ab Lightfall wieder signifikant schwächer werden müssen

Was sich konkret im PvP drehen wird und wie man diesen Modus am Leben erhalten will

Wie man Waffen-Zufallsdrops gegenüber gecrafteten Tiefenblick-Versionen aufmotzen will

Die erste Lightfall-Season wird “Saison des Widerstands” heißen

Dazu hat der Destiny-2-Chef gleich noch die Namen von 2 Lightfall-Seasons verraten.

Die erste Season 20 wird die „Saison des Widerstands“ sein

Die darauffolgende Season 21 wird „Saison der Tiefe“ heißen

Destiny 2 will starke Herausforderung zurückbringen

Dieses Problem hat Bungie erkannt: Ein riesiges Problem in Destiny 2 ist, dass Spieler schnell von den Inhalten gelangweilt sind. Sie rushen durch den Content und haben nach ein paar Wiederholungen bereits die Nase voll davon.

Bungies Game Director Joe Blackburn glaubt, dass sich dieses Problem jedoch nicht mit einem weiteren Strike oder einer zusätzlichen Karte lösen lässt. Denn Destiny 2 hat ja bereits unglaublich viele Inhalte.

Das Kernproblem sieht er eher darin, dass nicht alle Inhalte in Destiny 2 so anspruchsvoll oder fesselnd sind, wie man das gerne hätte. Dazu kommt das es oft die Solo-Spieler sind, die allein doppelt so schnell die Lust verlieren, weil ihnen ein unterhaltsames Team fehlt.

Das plant man gegen Hüter-Übermut und Langeweile:

Verschiedene Aktivitäten werden anspruchsvoller. Hierfür wird Bungie an einem Schwierigkeitsgradregler drehen, der festlegt, wie stark die Spieler im Vergleich zu den Feinden, gegen die sie kämpfen, sein dürfen.

Diesen Schwierigkeitsgradregler wird es auch in der Vorhut-Ops-Playlist geben. Dort ist er jedoch nicht so stark eingestellt.

Auch der neue Zielort Neomuna bekommt diese Schwierigkeitsgrad-Anpassung damit sich die patrouillierenden Gegner bedrohlicher anfühlen und eure Aufmerksamkeit verdienen.

“See der Schatten” so hart wie “Lichtklinge”? – Das könnte interessant werden

Krasse Änderungen für die Dämmerungen: Zusätzlich kündigte Joe Blackburn krasse Neuigkeiten für die Dämmerungen an.

Die derzeit laschesten Strikes im Spiel „See der Schatten“ und „Waffenhändler“ wurden für Lightfall so überarbeitet, dass sie sich am Niveau von „Die Lichtklinge“ und „Prüfgelände“ orientieren. Das sollte ein ordentlicher Schub für diese alten Herausforderungen sein.

Eine Auswahl von Schlachtfeldern wird zu einer Dämmerung umgewandelt.

Hier lässt Bungie euch in Season 20 gleich herausfinden, wie sich das schwerste Raub-Schlachtfeld auf dem Mars mit Eskalations-Protokoll als Dämmerung anfühlt. Damit ändern sich auch die Spitzenreiter-Herausforderungen, die man für den Gold-Titel “Eroberer” zu erledigen hat.

In jeder Saison sollen weitere Schlachtfelder zu den Dämmerungen hinzukommen.

Für die Balance müssen auch die Hüter schwächer werden: Damit die oben genannten Änderungen jedoch nicht wieder von den überstarken Space-Fähigkeiten der Hüter verschlungen werden können, sieht Bungies Plan ebenfalls vor, die Spieler zusätzlich abzuschwächen.

Keine Sorge, ihr bleibt auch zukünftig eine ultimative Monster-Killermaschine. Nur der Power Creep wird eingedämmt, wie ihr in diesem MeinMMO-Artikel unseres Destiny-Autors Christos detailliert nachlesen könnt:

Grind soll ab Season 20 nicht mehr so nervig sein

Die Änderungen in Lightfall werden jedoch auch in eine Richtung gehen, die es euch erleichtert, freier zu entscheiden, was ihr spielt. Wer sich in Witch Queen noch jede Season darüber geärgert hat, dass er mühevoll und nur in bestimmten saisonalen Aktivitäten Umbral-Energie zusammenkratzen musste, kann sich das in Lightfall bald sparen.

Zukünftig braucht ab Lightfall niemand mehr Umbral-Energie farmen. Destiny 2 wird Season-Schlüssel einführen. Die droppen zufällig und erlauben das Öffnen der Bonus-Kiste in saisonalen Aktivitäten. Wer keinen Schlüssel hat profitiert von verbessertem Loot aus der Basis-Kiste. Umbral-Engramme werden durch saisonale Engramme ersetzt die bei den saisonalen Händlern aufbewahrt werden. Euer Inventar bekommt damit mehr Platz.



Destiny 2 erhält „Best of“-Missions-Rotator

Der Raid- und Dungeon-Vermächtnis Rotator wird für Exo-Missionen übernommen

Mehr abwechslungsreichen und alten Content: Mit all diesen Änderungen soll Destiny 2 erst einmal angenehmer zu spielen sein, aber dennoch harte Herausforderungen bieten.

Über die Seasons kommen dann, wie bisher auch, weitere Erlebnisse zu Jahr 6 in Lightfall, die mit unterschiedlichen Themen zu tun haben werden. Piraten- oder Cowboy-Season in Witch Queen waren anscheinend nur der Anfang.

So will Bungie das “Es gibt einfach nicht genug zu tun“-Problem angehen:

Innerhalb von Lightfall will Bungie neue, exotische Missionen erstellen. Wie viele Neue hat der Game Director noch offengelassen.

Ab Saison 22 wird es zusätzlich eine Rotation für bereits bekannte Exotische Missionen geben, so wie man das aktuell schon von den Vermächtnis-Inhalten für Raids und Dungeons kennt.

Welche Klassiker-Missionen sind ab Season 22 spielbar? Den Anfang machen die Exo-Missionen aus Season 13 „Vorzeichen“, aus Season 16 „Vox Obscura“ und aus Season 19 „Operation: Seraphs Schild“. Sie rotieren wöchentlich und bieten die Option auf Spitzenloot.

Kommt dann auch das Wispern zurück? Mit dem Rotator für Klassiker-Missionen haben sich viele Spieler gefragt, ob dann auch die Option für Aktivitäten wie „Das Wispern“ oder „Stunde Null“ zurückkommt. Diese beiden Exo-Missionen gelten als absolute Highlights der Community. Ganz ausgeschlossen ist das sicherlich nicht. Aber aktuell sieht es dennoch nicht danach aus. Auch technisch scheint die Reintegration dieser beliebten Missionen ins Spiel nicht die einfachste zu sein.

PvP-Spieler bleiben erst mal Labormäuse

Ob diese Liebe zum PvP reicht können nur die Hüter selbst entscheiden

So wird Lightfall das PvP verändern: Schon lange fehlt der frische Wind im PvP und auch mit Lightfall scheint sich diese Brise noch nicht so ganz aufzufrischen. Obwohl Joe Blackburn findet, dass Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe weiterhin ein fester Bestandteil des Destiny 2-Erlebnisses bleiben müssen.

Das hat Bungie fürs PvP in Lightfall geplant:

Season 20 – „Saison des Widerstands“

Bungie plant einen Modus mit dem vorläufigen Namen „Schachmatt-Kontrolle“ einzuführen. Er soll die Sandbox der Hüter drastisch verändern, wie Waffenschaden, die Dauer von Fähigkeiten und sogar die Munition.

Der Modus „Countdown“ wird ins PvP zurückkehren als eine Respawn-Variante namens „Countdown: Rush“. Spieler müssen in diesem Modus beide Bomben auf der Karte zünden oder entschärfen, bevor die Runde endet.

Die PvP-Modi „Rift“, „Ausbruch“ und „Festung“ kommen in die Ritual-Liste.

Das bringen die restlichen Seasons fürs PvP: Season 21 – „Saison der Tiefe“ wird die Karte „Kernschmelze“ in der zweiten Lightfall-Season ins PvP bringen. Saison 22 bringt eine brandneue Vex-Netzwerk-Karte für die PvP-Spieler. Und die letzte Season 23 holt dann nochmals eine alte PvP-Map namens „Zitadelle“ in den Schmelztiegel zurück.

Wer sich mehr erhofft soll die PvP-Labore im Auge behalten. Wie Joe Blackburn verriet, wolle man dort später im Jahr weitere klassische und auch brandneue Modi zurückbringen.

Außerdem will Bungie in Lightfall den Spagat zwischen fairen Matches und guten Verbindungen hinbekommen. Hier wurde die Funktion „Dynamische Fähigkeitsstufen“ genannt, damit Spieler aller Fähigkeitsstufen in ihren Matches immer hochwertige Verbindungen haben. Dies soll am Ende auch zu einer gleichmäßigeren Fähigkeitenverteilung zwischen Hütern in PvP-Matches führen.

Destiny 2 lässt Waffen-Crafting gegen Zufallsdrops antreten

Gecraftete Waffen haben Zufalls-Drops zu uninteressant gemacht – Kein Grund sie zu jagen

Dieses Problem entstand beim Waffen-Crafting: Mit dem DLC Witch-Queen hat Bungie das Waffen-Crafting eingeführt. Spieler konnten sich fortan ausgewählte Waffen herstellen und ihre Perks damit nicht nur selbst bestimmen sondern auch aufwerten.

Das System brachte zum einen etwas mehr Platz in die Tresore. Zudem versetzte es Hüter in die Lage, auf jede Meta flexibel zu reagieren, indem sie ihre Waffe einfach umformten.

Diese Vorteile hatten jedoch auch Nachteile. Warum noch eine Waffe grinden, wenn ich mir ganz leicht eine bauen kann die dann auch noch Verbesserte Perks hat? Somit tötete das neue Waffen-Crafting-System nach und nach die Freude an einem tollen Perk-Zufalls-Drop.

Um die Crafting-Abwärts-Spirale zu stoppen, will Destiny 2 im Lightfall-Jahr das Waffen-Herstellungssystem wie folgt ändern:

Eine Waffe mit zufälligen Perks kann in Lightfall nun auch verbessert werden, sodass sie die volle Stärke einer gecrafteten Waffe erreichen kann.

Durch das Verbessern könnt ihr eure gedroppte Waffe aufleveln, Mementos verwenden und Zugang zu Verbesserten Perks und Verbesserten Eigenschaften erhalten, die auf dieser Waffe gedroppt sind. Starten wird man hierfür bei den neuen Raid-Meister-Waffen aus Season 20.

Rote Rahmen von Tiefenblick werdet ihr nur noch sehen, wenn diese Waffe für euch auch nützlich ist. Also wenn ihr sie zum Beispiel noch braucht, um einen Bauplan zu vervollständigen.

Es wird auch einfacher, Baupläne zu vervollständigen. Ab Season 21 kann Tiefenblick für jede Waffe aktiviert werden, für die es keinen Waffenbauplan-Fortschritt gibt.

Ist das eine chromatisch glänzende Zukunft oder nur matte Wiederholung?

Was wurde sonst noch angekündigt? Joe Blackburn hat über diese Veränderungen hinaus auch noch kleinere Details erwähnt. So wird man den Text-Chat noch etwas erweitern und das Ziel haben die Hüter insgesamt besser miteinander zu vernetzen.

Die größte Option, die das jedoch ermöglicht hätte, hat Bungie erst mal gestrichen. Das LFG-System wird den Spieler nicht direkt zum Start von Lightfall zur Verfügung stehen. Dies klang zunächst anders, doch anscheinend musste man seine Pläne dafür ändern.

Der Einsatztrupp-Finder als integriertes LFG-System in Destiny 2 wird erst später in Lightfall von den Spielern genutzt werden können. Wann genau blieb dabei offen.

Damit hat Joe Blackburn viele Vorhaben für Destiny 2 aufgedeckt. Dieses offene preisgeben wird auch zukünftig eine große Strategie von Bungie sein. Spieler werden fortan wieder öfters und früher über kommende Inhalte informiert, sodass jeder weiß, was im Groben passieren wird. Überraschungen werden damit etwas seltener und geben den Hütern in gewisser Weise das alte Roadmap-System zurück.

Welche Änderung hat euch im „State of the Game“-Blogpost am besten gefallen? Oder über was wart ihr am meisten enttäuscht? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar hier auf MeinMMO.

Heute bekommt Destiny 2 noch einen Serverdown. Hier findet ihr alle wichtigen Infos dazu:

