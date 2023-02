Destiny 2 hat mit Witch Queen viele Änderungen durchgemacht, die Spieler nach und nach zu unbezwingbaren Hütern geschliffen hat. Aus diesem Grund sind über die Zeit viele Aktivitäten auch immer leichter für die Spieler geworden. Doch das soll sich mit Lightfall ändern.

Was ist das Problem in Destiny 2? Der Loot Shooter wird von DLC zu DLC immer leichter. Die neuen Subklassen-Änderungen haben das ganze noch begünstigt und so laufen viele Hüter mit viel zu mächtigen Builds herum.

Diese Builds lassen euch Fähigkeiten wie Granaten und Ultis aus dem Ärmel zaubern und das in nur wenigen Sekunden. Oder sie machen euch zu regelrechten Schwämmen, die jeglichen eingehenden Schaden müde weglachen.

Im Grunde hat Destiny 2 aktuell mit der Stärke seiner Hüter zu kämpfen, denn die sorgt dafür, dass viele Spieler schnell von den Aktivitäten gelangweilt sind.

Das wird sich jedoch bald ändern, den Bungie hat in ihrem großen “State of the Game”-Post berichtet, dass sie wieder mehr Herausforderung in Destiny 2 bringen wollen.

Bungie geht gegen Power Creep in Destiny 2 vor

Was ist Power Creep? Der Begriff erklärt eine Situation, die entsteht, wenn neue Gegner und Fähigkeiten so mächtig sind, dass sie ältere Dinge im Spiel überschatten. In Destiny 2 sind das im Grunde die älteren Aktivitäten wie Strikes. Das Fokus 3.0-Update hat die Hüter so mächtig gemacht, dass solche Aktivitäten keine Schwierigkeit mehr darstellen.

Was möchte Bungie unternehmen? Um Destiny 2 wieder herausfordernd zu gestalten, spricht der Game Director Joe Blackburn über zwei Punkte, die Bungie angehen möchte:

Das Tuning euerer Fähigkeiten

Bungie weiß, wie gerne Hüter mit ihren Fähigkeiten alles dominieren. Trotz dessen ist Destiny 2 ein Spiel, das nicht ausschließlich von Fähigkeiten beherrscht werden sollte. Aus diesem Grund sollen in Lightfall die Abklingzeit aller Fähigkeiten um einen nicht zu beachtenden Wert gesteigert werden.

Auch die Mods für Belastbarkeit sollen eine Energiesteigerung abbekommen. Kleine Exemplare der Belastbarkeitsmods werden von 1 auf 2 Energie gesteigert, während die großen Mods von 3 auf 4 Energie erhöht werden.

Die Anpassung der Gegner in Aktivitäten

Auch viele der Aktivitäten sind zu leicht, aus diesem Grund hat Bungie mit den Basis-Raub-Schlachtfeldern einen Regler eingebaut, indem die Gegner schwieriger oder leichter angepasst werden können.

Hier hat Bungie bereits in Season 19 mit seinen Spielern experimentiert

Die Entwickler haben die Hüter dabei beobachten, wie sie sich geschlagen haben und sind zu dem Entschluss gekommen, dass sie diese Schwierigkeit für die Raub-Schlachtfelder beibehalten wollen.

Die Schlachtfelder wurden als Testgelände benutzt

Die Vorhut-Ops, also Strikes, sollen dasselbe System spendiert bekommen, jedoch in einer abgeschwächten Form. Neulinge sollen somit die komplette Destiny 2-Erfahrung spendiert bekommen und das mit einer Prise Schwierigkeit.

In Destiny 2 lohnt es sich jetzt endlich, besseres Gear zu haben – Weil Season 19 das Gameplay härter macht

Doch auch in euren Streifzügen auf den neuen Zielort Neomuna werdet ihr die Anpassungen spüren und Gegner sollen deshalb nicht so unterschätzt werden.

So möchte Bungie eure Power verändern: Laut Joe Blackburn arbeitet man bei Bungie stetig daran, das Erlebnis in Destiny 2 zu verbessern. Der Grind um die Power- sowie Spitzen-Grenze bremst jedoch für viele Hüter dieses Erlebnis aus. Viele Spieler können deshalb laut Blackburn nicht an allen Aktivitäten teilnehmen, da sie nicht die nötigen Voraussetzungen besitzen oder erreichen.

Aus diesem Grund arbeitet Bungie daran, das System hinter der Power zu überarbeiten und diese in Season 21 auch gar nicht zu erhöhen.

Mit dem letzten DLC “The Final Shape” wird das System dann “stark verändert”. Was das jedoch bedeutet, steht in den Sternen. Es könnte sein, dass die Entwickler vielleicht das System komplett entfernen, um so keine Spieler mehr auszubremsen oder das man eine andere, intelligente Lösung dafür präsentieren wird.

Das war alles zu den kommenden Änderungen bezüglich eurer Stärke. Wie findet ihr die Pläne von Bungie? Meint ihr, das reicht aus, um Hüter zurechtzuweisen? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

8 der wichtigsten Ereignisse aus Destiny 2: Witch Queen, die ihr für Lightfall kennen solltet