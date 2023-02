8 der wichtigsten Momente aus Destiny 2: Witch Queen, die ihr kennen solltet

Destiny 2 Witch Queen neigt sich bald dem Ende zu und wird vom neuen DLC Lightfall abgelöst. Trotzdessen bot das trügerische DLC der Hexenkönigin viele wichtige Ereignisse, die ihr zum Start des neuen DLCs kennen solltet. Wir bringen euch in unserer Übersicht auf den aktuellen Stand.

SPOILERWARNUNG Beachtet das es sich hierbei um einen großen Artikel mit vielen Spoilern handelt. Solltet ihr die Story oder große Teile vieler Seasons noch nciht gespielt haben, raten wir euch davon ab weiter zu lesen.

Was sind das für Momente? In unserer Auflistung handelt es sich um die wichtigsten Momente in Witch Queen sowie seine vier folgenden Seasons, die neue Storyfäden gesponnen haben. Diese Ereignisse sind vor allem deshalb wichtig, da sie wichtig Einblicke in die Story geliefert haben und dadurch großen Einfluss in die zukünftige Erzählung liefern könnten.

Der Reisende spendet der Schar das Licht

Savathun mit ihrem Geist Immaru

Was ist da passiert? Während der Story von Witch Queen haben Hüter herausgefunden, das die Hexenkönigin das Licht des Reisenden von ihm freiwillig erlangt hat. Mit diesen Fähigkeiten bekamen sie und ihre Anhänger die Fähigkeiten der Hüter sowie eigene Geisthüllen spendiert.

Das interessante dabei ist, das die Schar schon seit langer Zeit vom Reisenden auserwählt wurde. Leider konnte der Reisende diese insektenähnlichen Rasse nicht segnen, da die Dunkelheit schneller war und sie mit den Würmern der Dunkelheit infizierte. Die Wege des Reisenden sind unergründlich.

Die Stimme in der Dunkelheit hat ein Gesicht: Der Zeuge

Ein mysteriöses Wesen mit einer gruseligen Frisur

Was ist da passiert? Nachdem die Hüter die Story hinter der Hexenkönigin durchgespielt hatten, erföffnete sich eine Cutscene vom Zeugen. Dieses überaus mächtige Wesen der Dunkelheit befehligt die dunkle Flotte und ist im Grunde der Strippenzieher hinter der offensichtlichen Eskalation zwischen dem Konflikt von Licht und Dunkelheit.

Bislang versteckte sich der Zeuge hinter seiner Stimme, doch in seiner Cutscene bekam auch er ein Gesicht zugewiesen. Mit großen schwarzen Augen, einer rauchähnlichen Frisur voller gequälter Gesichter und einer mysteriösen Stimme befehligt er nun die Offensive gegen die Hüter. Dabei sucht er sich auch neue Schüler, die seine Befehle bedingungslos durchsetzen.

Lord Saladin tritt der imperialen Armee der Kabale bei

Caiatl gefasst über die strahlende Brut von Savathun

Was ist da passiert? In Season der Auferstandenen hat Caiatl, die Kabal-Prinzessin und Tochter von Calus, die Strahlende Brut der Hexenkönigiin mit ihren Psions untersucht. Diese konnten dank Experimente analysiert und besser verstanden werden. Krähe jedoch stand diesen Experimente kritisch gegenüber und tötete aus Versehen einen wichtigen Psions, der die Untersuchungen leitete.

Diese Akt der Fehltritts musste bestraft werden und damit Krähe nicht in Stücke gerissen wird, hat Lord Saladin sich bei Caitl für ihn “geopfert”. Aus diesem Grund arbeitet Lord Saladin jetzt mit Caiatl und ihrer imperialischen Armee zusammen. Er ist nun verpflichtet einen Sitz in ihrem Kriegsrat zu besetzen.

Trotzdessen lässt sich der gute Valus Forge dennoch für das eine oder andere Eisenbanner blicken, jedoch nicht mehr ganz so häufig wie vor Witch Queen. Zudem hat seine neue Befehlsgeberin stets ein Auge auf ihn und beobachtet alles, was er tut.

Zavala wird mit den Scherben seiner Vergangenheit konfrontiert

Zavala ist eigentlich ein gebrochener Mann

Was ist da passiert? Der Kopf der Hüter-Vorhut ist Commander Zavala. Er ist bekannt für sein unerschütterliches, starkes Gemüt und zeigt sich immer hoffnugsvoll vor seinen Hütern. In Season der Heimgesuchten jedoch wurde Zavala durch die Ankunft der Verlassenen Leviathan psychisch auf die Probe gestellt.

In der Verganheit war Zavala ein rebellischer Lichträger der sich oft schwer bändigen lies. Eines Tages lernte er eine Frau namens Safiyah kennen, die ihre Aufgabe darin sah, mit medizinischer Hilfe Menschen in Not zu helfen. Sie war jedoch nur ein Mensch, doch Zavala faszinierte ihre Furchtlosigkeit und ihren Willen zu helfen.

Zavala und Safiyah näherten sich stetig an und irgendwann fanden beide ein menschliches Baby auf dem Schlachtfeld der Gefallenen. Beide wollten dieses Großziehen und so entschieden sie sich, den Eisentempel zu verlassen und ein ruhiges Leben zu führen.

Alles verlief nach Plan, bis ihr gemeinsamer Sohn Zavala nacheifern wollte und dabei im Kampf gegen die Gefallenen tödlich verwundet wurde. Seither gibt sich Zavala die Schuld an dieser Tragödie und das, obwohl viele Jahrunderte vergangen sind.

Eramis ist doch nicht so böse wie angenommen

Eramis vom Haus der Erlösung

Was ist da passiert? In Season der Plünderer erhielt der Kopf des Hauses der Erlösung, Eramis, ein Comeback. Von ihrem eisigen Gefängis befreit wurde sie vom Zeugen beauftragt, viele Gefäße des einstigen Zeugen-Schülers Nezarek zu finden und diese zu sammeln. Während sie als Bösewicht angesehen werden kann, zeigt sich vor allem in Season der Plünderer, das sie einen guten Kern hat.

Sie hat die Tochter von Mithrax gerettet, als diese durch die Strahlende Brut in Gefahr geriet. Auch so bleibt sie in Season der Seraphe immer noch in Kontakt mit Mara Sov und zeigt somit ihre Präsenz. Es ist gut möglich, dass sie in Lightfall vielleicht die Seiten wechselt und mit dem Haus des Lichts gemeinsame Sache machen könnte.

Osiris erwacht aus seinem komatösen Schlummer

Was ist da passiert? In Beyond Light wurde Osiris von Savathun eingenommen. Sie lenkte seinen Körper und konnte so versuchen, Einfluss in die folgende Geschichte zu nehmen.

Als sie dann von Mara Sov durch den Exorzismus von Osiris gelöst wurde geriet Osiris in einen komatösen Zustand. Bis dahin schien sein Schicksal im Ungewissen zu liegen, doch der 14. Heilige gab nicht auf und wich nie von seiner Seite, während sein Freund Mithrax im Beistand.

Eigentlich wollte der Zeuge die Dunkelheit zurückgewinnen, die mit den Stücken von Nezarek versiegelt wurde. Es war noch die reine, alte Dunkelheit, also das wirklich gute Zeug aus den alten Zeiten und damit eine Dunkelheit, die so mächtig war, dass sie für das, was der Zeuge plante, nützlich sein könnte.

Doch die Hüter waren schneller und am Ende der Saison extrahierte Mithrax diese Macht um damit Osiris zu wecken. Hierfür braute er ihm einen sogenannten “Mumientee” aus den Überresten von Nezarek. Das war dann auch das Ende der Geschichte von Nezarek.

Immerhin ist dank der alten Nezarek-macht Osiris wieder unter den Lebenden. Doch welche Folgen wird dieser Trunk für den alten Warlock haben? Das wird sich zeigen.

Rasputin ist wieder online und hat einen Körper

Rasputin in einem Engramm gefangen

Was ist da passiert? In Season der Seraphe dreht sich alles darum Rasputin, den Kriegsgeist, erneut zusammen zu setzen. Dabei möchte die Vorhut auch seine Kampfkraft im Konflikt gegen die Schar und den Zeugen nutzen, um den Kampf zwischen Licht und Dunkelheit irgendiwe gewinnen zu könnne.

Rasputin wurde durch die Hilfe der Hüter in Season 19 endlich in einen Exo-Körper gepflanzt und kann nun selbst mit seinem Arsenal an Kriegssatelliten der Vorhut mithilfe von Ana Bray wieder unter die Arme greifen.

Sein endgültiges Schicksal ist noch offen.

Calus wurde zum neuen Schüler des Zeugen gekrönt

Caiatls Papa in seinem Pool

Was ist passiert? Schon in Beyond Light sowie Witch Queen rätselten viele Hüter, was nun mit Calus passiert ist und ob dieser es geschafft hat, die Dunkelheit zu kontaktieren. Man ging vielleicht davon aus, das in Season der Heimgesuchten der Vater von Caiatl mit dem Schiff der Leviathan verschmolzen wäre jedoch stellte sich diese Annahme als falsch heraus.

Statdessen hat Calus es doch noch geschafft, mit dem Zeugen einen Pakt zu schließen, der ihn wohl letztendlich zum Schüler des Zeugen machen wird. Er hat nun ein neues riesiges Schiff mit seinem Gesicht drauf, seine eigene Armee und führt die Schlacht in Neomuna, dem neuen Zielort von Lightfall, mit der “Schattenlegion” an.

Ob Calus dennoch zur Rechenschaft gezogen wird und Caiatl ihre Rache bekommt erfahren wir wohl erst in Lightfall, bleibt also dran und “strängt” euch an.

Das waren alle interessanten Momente, die ihr vor Lightfall kennen solltet. Haben wir einen wichtigen Punkt vergessen, den wir hätten nennen sollen? Dann lasst uns gerne einen Kommentar dazu da und teilt uns, mit welcher Storyschnipsel euch am meisten gepackt hat.

