Destiny 2 Lightfall: Powerlevel – So stark wird euer Hüter im DLC sein

In Destiny 2 sagt das Power Level viel über euren Hüter aus. Vor allem zu Beginn einer neuen Erweiterung ist das ein wichtiger Anhaltspunkt, denn dieser zeigt, wie viel Hüter grinden müssen, bis sie beim Maximal-Level angelangt sind. Wir geben euch deshalb einen Ausblick, wie hoch das Power Level in Lightfall sein könnte.

Wie hoch wird das Power Level in Lightfall? Bislang liegt die saisonale Grenze eurer Power in Season 19 bei 1590 Power. Das ändert sich in Destiny 2 jedoch stark, wenn ein neues DLC erscheint.

Bungie hat bislang keine direkten Einblicke in die kommende Power der Hüter gegeben, jedoch haben einige Preview-Bilder der Entwickler aus dem Bungie-Blog dennoch genug Informationen parat, um anzunehmen, dass ihr euren Hüter in Lightfall bis zu Powerlevel 1800 pushen könnt. Das ist ein Plus von satten 200 Powerleveln für die kommende Season 20.

Mit Artefakt steigt eure Power auf 1801 In der Grundform sind es 1800 Power Die Beweisaufnahmen mit

Das erste Bild zeigt einen Warlock mit einer Summe an 1801 Lichtleveln. Betrachten man das Bild jedoch genauer, wird klar, dass es sich hier jedoch nur um tatsächliche 1800 handelt. Die +1 kommen zusätzlich um Artefakt, die dieser Warlock noch zusätzlich hat.

Bedenkt jedoch: Das ist nur eine Vermutung, die man aus den Bildern schließen kann. Es könnte sich zum Release von Lightfall trotzdem noch etwas ändern oder Bungie etwas ankündigen.

Powerlevel in Lightfall – So wichtig ist der Wert

Spielt das Power Level noch eine wichtige Rolle in Destiny 2? Das Power Level hat in Forsaken noch eine große Rolle gespielt. Wenn man die Power-Grenze erreicht hatte, konnte jede Aktivität angegangen werden. Seit Shadowkeep jedoch rückte dieses Level immer mehr in den Hintergrund.

Dank Artefakt, das gleichzeitig mit euch gelevelt wird, bekommt ihr zusätzliche Level auf euren Hüter gutgeschrieben. So könnt ihr schnell und sprunghaft viele Aktivitäten bestreiten, die ihr so durch schlechte Ausrüstung niemals so früh hättet angehen können.

Viele Hüter würden es zudem feiern, wenn der harte Powerlevel-Grind schnellstmöglich abgeschafft wird:

Destiny 2: Leak deutet Wegfall des Powerlevels an – Wird bereits von Spielern gefeiert

Bis jetzt bleibt jedoch anscheinend noch alles beim Alten, Das Powerlevel ist immer noch ein wichtiger Bestandteil eures Hüters. Dank des Artefakts müsst ihr jedoch nicht mehr so viel Zeit in das Farmen von höchststufiger Rüstung investieren und euch auch so schneller in Aktivitäten mischen.

Wie beeinflusst das Artefakt euer Powerlevel? Das Artefakt levelt sich ausgerüstet zusammen mit eurem Hüter. Wenn euer Artefakt dann durch das spielen und somit ansammeln von Erfahrungspunkten eine weitere Stufe erhöht wurde, erhaltet ihr zusätzlich 1 Powerlevel hinzu.

Das hört sich zuerst wenig an, aber das Artefakt lässt sich recht schnell aufleveln und beschenkt euch so sicher mit einem großen Power-Bonus. Dadurch können Hüter, die keine hohen Rüstungen oder Waffen besitzen, dennoch an Großmeister-Raids oder Spitzenreiter-Dämmerungen teilnehmen.

Ohne das Artefakt müssten viele Hüter erst mal eine lange Zeit damit verbringen, Spitzenausrüstung aus Aktivitäten zu sammeln und das über Wochen hinweg.

Das waren alle wichtigen Infos zu dem Powerlevel von Lightfall. Glaubt ihr, der Grind bis zum Hardcap wird lange dauern? Lasst uns gerne in den Kommentaren erfahren, wie ihr dazu steht!

