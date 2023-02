In Destiny 2 spielt ihr bald eine Klasse, die eine tödliche Mini-Armee aus Eiern webt und mit euch abhängt

Für Destiny 2 ist die neueste Fähigkeit des Loot-Shooters „Strang“ mit Abstand das wichtigste Feature der Lightfall-Erweiterung. Seit gestern wissen die Hüter offiziell, was sie bald fesseln wird. MeinMMO hat den Entwicklern jedoch noch ein paar mehr Insiderinfos entlockt und dabei gruselige Dinge über den Strang-Warlock erfahren.

Um welches Interview handelt es sich? In einem persönlichen Q&A-Interview mit den beiden Bungie Entwicklern Kevin Yanes und Eric Smith wollten unsere Destiny-Autoren mehr über die Entstehungsgeschichte der neuen Subklasse „Strang“ erfahren.

Strang hat, wie jede Subklasse in Destiny 2, eine direkt erkennbare „Schicksalsinterpretation“. Es ist ein Teil von Bungies Designsprache, die sich durch alles zieht. Kevin Yanes, Design Lead bei Bungie, erklärte uns im persönlichen Gespräch, dass gerade diese „schicksalhafte Entfaltung der Macht etwas ist, das ebenso einzigartig für [Destiny 2] wie Strang ist“.

Der Strang-Warlock hat Untergebene, die seinem Willen folgen und mit ihm abhängen.

Warlocks werden ihre eigene Armee haben: Strang ist etwas, womit man sich wie Spiderman fühlen kann, während man in Neomuna spielt. Es geht darum, Objekte selbst „zu weben“, anstatt sie zu spawnen oder sie herbeizurufen.

Außerdem bringt die neue Subklasse Strang Tricks mit sich, die die Perspektive aller Hüter auf Fortbewegung und Kampftaktiken definitiv verändern werden. Doch besonders der Warlock ist ein Großmeister des Strangs, der viel mit dem Kopf arbeitet und er hat mehr mit den neuen “Fädlingen” zu tun als die anderen Klassen.

Der Warlock kann aus den Fäden, die sich durch die Realität ziehen, empfindungsfähige Kreaturen erschaffen.

Als „Sprossweber“ bewegen sich diese „Fädlinge“ dann als seine kleine Mini-Armee und befallen Feinde, die dadurch explodieren.

Außerdem kann er Eier erschaffen, aus denen weitere Fädlinge schlüpfen. Alle einsatzbereiten Fädlinge werden in zusätzliche Eier verwandelt.

Die fliegenden Zauberer werden damit in Lightfall zum “Minion Master”. Sie verfügen über Untergebene, die ihrem Willen folgen. Dazu lieben sie ihren Meister und kommen zu ihm zurück, um mit euch abzuhängen, bis der nächste Feind angreift.

Der Strang-Trailer für Lightfall präsentiert, wie alle drei Hüter-Klassen Strang und seine tödlichen Effekte nutzen können. Er bietet einen actionreichen Überblick über das, was auf euch zukommt:

Moment? Empfindungsfähige Kreaturen? Fäden, aus denen ich Kreaturen spinne? Ein Warlock der Eier legt? Das klingt so gar nicht nach futuristischer Science-Fiction, sondern eher nach einem gruseligen Horrorfilm, den man nicht schaut, sondern in Lightfall selbst zockt.

Tatsächlich stecken in dieser Beschreibung wirklich ein paar Details des ersten Warlock-Entwurfs, den man aber verworfen hat. Ursprünglich sollte die Klasse mit Strang völlig anders werden, wie Bungie uns verraten hat.

Verrückte Warlock-Idee war einfach zu gruselig

Eric Smith hat uns erraten, dass die erste Idee zum Warlock ziemlich verrückt war. Im Dunkeln hättet ihr dieser Klasse so sicher nicht über den Weg laufen wollen.

„Die [Super] sollte [den Warlock] ursprünglich in eine riesige Spinne verwandeln, die Spinneneier ausstößt und Spinnenbabys herumlaufen lässt, anstatt Fäden zu weben. Um den Hexenmeister von einem Zweibeiner in eine achtbeinige Kreatur zu verwandeln, mussten wir das Skelett und das Modell und alles bauen. Das hat dann leider den Rahmen gesprengt.“

Kevin Yanes macht dann unsere neue Gruselphobie zum Warlock perfekt, als er uns die Super der ersten Klassenidee beschreibt:

„[…] Ich glaube, einer meiner Favoriten war [der] Prototyp der frühen Warlock-Super, bei der man diese Fädlinge in der Luft spawnen konnte. Sie stellten sich in Pose, flogen langsam auf dich zu und schossen dann Fädlingseier auf dich. Du hattest also nur diese drei [Objekte], die Fadeneier auf dich erbrochen haben. Es war urkomisch, aber auch erschreckend.“

So kriechen die Strang-Fädlinge in Lightfall unaufhaltsam auf jeden Feind zu

In der aktuellen Fassung hat man die Warlock-Super dann jedoch nicht so realisiert. Wenn Spieler in Lightfall die Ulti ihres Warlocks ziehen, dann entsteht ein „Nadelgewitter“, welches eine tödliche Kombination aus Salven- und Flächenschaden verursacht.

So funktioniert die Strang-Ulti des Warlocks: Mit seiner Super “Nadelgewitter” verwandelt der Warlock Strang-Materie in eine Salve aus harten Stacheln und schleudert sie mit einer Handbewegung nach vorn. Diese Projektile bleiben sowohl in Feinden als auch in der Umgebung stecken, bevor sie explodieren und zu einer Armee aus Fädlingen werden, die sämtliche Überlebende verfolgen.

Ein wenig von der gruseligen Riesenspinne steckt also doch noch im Warlock. Bungie scheint aber auch so schon länger ein ziemlich großes Faible für Spinnen zu haben, wie man an diesem Sparrow sieht.

Darum wurde nichts aus der Idee: Bereits beim Spinnen-Sparrow war Arachnophobie, die spezifische Angst vor achtbeinigen Spinnentieren, ein großes Thema. Das musste am Ende auch bei der Entwicklung des Strang-Warlocks berücksichtigt werden. Die Idee einer Warlock-Spinne mit acht Armen wurde deswegen verworfen und man kehrte zu einer traditionelleren Form zurück.

Spieler werden mit Strang Feinde festbinden und damit bewegungsunfähig machen

Hattet ihr während der Entwicklung noch irgendwelche anderen verrückten Fähigkeitsideen für Strang, die dann verworfen werden mussten?

„[Ja], zum Beispiel hatte der Titan einmal eine Peitsche, und das war super cool. Aber wisst ihr, die Überschneidung mit der Fadenläufer-Super des Jägers war natürlich nichts, was man verfolgen wollte“, verriet uns Kevin Yanes dann noch.

In Summe werden die Hüter mit der neuen Subklasse auch ohne die gruselige Riesenspinne und Peitsche viele neue, einzigartige Fähigkeiten in ihr Arsenal bekommen. In der finalen Version der drei Strang-Klassen steckt dabei so einiges, dass die Hüter vor allem, mit den vielen neuen Moves, vor neue, bewegungstechnische Herausforderungen stellen wird.

Was sagt ihr zur Warlock-Riesenspinne? Gruselig? Hättet ihr den Warlock damit cool gefunden? Oder seid ihr ganz froh, dass in Lightfall keine acht Arme aus euch ausbrechen werden? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie eure verrückte Strang-Idee für eine der drei Klassen ausgesehen hätte.

