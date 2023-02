Für einen Hüter aus Destiny 2 ist nichts schlimmer als ein ominöses Missgeschick aus heiterem Himmel. Es passiert genau dann, wenn man gerade beginnt, sich für immer unsterblich zu fühlen und wird mit dem Satz „von den Architekten eliminiert“ quittiert. Doch mit Lightfall sollen Hüter robuster werden und dafür wird Bungie sogar den geheimnisvollen Architekten nerfen.

Wer ist der Architekt, der gerne Hüter killt? Der sogenannte Architekt gilt in Destiny 2 als der zuverlässigste Killer. Er hat im Loot-Shooter wohl für immer die beste Killquote und damit die meisten Hüter auf dem Gewissen. Zudem kann gegen ihn keiner kontern.

Die Meldung “von den Architekten eliminiert” taucht immer dann im Killfeed auf

wenn sich ein Hüter die Beine nach einem Sprung aus zu großer Höhe bricht

eine Wand mal wieder zu schnell auf einen „zugerannt“ kam

irgendwo ein Objekt in der malerischen Kulisse ungewollt hochgeht

oder wenn das Spiel entscheidet, dass der regungslose Stein vor einem eine tödliche Hitbox hat

Kabal-Kapseln landen in Destiny 2 oft zielsicher auf den Köpfen unachtsamer Hüter

Im Grunde stirbt man durch Einflüsse aus der Spielwelt. Böse Zungen behaupten allerdings, eine weitere Option ist, dass bei den Bungie-Entwicklern auf dem Schreibtisch ein roter Knopf steht, den sie drücken, um Stress abzubauen. Wenn der Knopf gedrückt wird, dann wird ein zufälliger Spieler, der gerade Destiny 2 zockt „von den Architekten eliminiert“.

Wie auch immer – der Architekt hatte schon immer seinen eigenen Willen. Vor allem, wenn man gerade makellos und solo vor einem Endboss steht und den Sieg bereits riechen kann. Ein letzter Positionswechsel und eine kleine Kante beendet die Machtfantasie mit nur einem Hit. Wahrscheinliche Hüter-Todesursache: Kleiner Zeh gebrochen!

Keine Crash-Tests mehr mit Hütern

In der saisonalen Raub-Schlachtfeld-Playlist wird man häufig von unfairen Teammates gekillt

Das hat Bungie angekündigt: Im aktuellen Blogartikel auf bungie.net verkündete der Entwickler nun, dass man mit dem Start von Lightfall eine neue Freiheit ins Spiel bringen will. Man will, dass ihr ein wenig robuster seid und euch somit kopfüber in die Gefahr stürzt, ohne euch Gedanken darüber zu machen, was dort vielleicht im Weg steht.

Ab Lightfall wird der physikalische Kollisionsschaden für Hüter nicht mehr tödlich sein.

Ihr werdet immer noch Schaden durch physikalische Kollisionen erleiden, aber er wird euch im Allgemeinen 1 HP Leben überlassen, anstatt euch direkt zu zerschmettern.

Fallschaden wird immer noch tödlich sein, aber man plant, auch diesen Schaden in einem Update zur Seasonmitte nicht mehr tödlich zu machen.

Was bedeuten die Änderungen? Mit diesen Änderungen wird euch der Architekt nicht mehr direkt töten. Er wird euch zukünftig einen ganzen HP an Leben überlassen. Solltet ihr direkt danach also noch von etwas anderem getroffen werden, wird das zukünftig der schuldige Killer sein und nicht mehr der Architekt.

Mit den Änderungen werden sich außerdem vielleicht auch alternative Wege durch die Spielewelt eröffnen. Hüter könnten so neue Möglichkeiten nutzen, weil alte physische Hindernisse in der Umgebung ab dann keinen garantierten Tod mehr bedeuten. Alte Inhalte könnten leichter zu bestehen sein. Insbesondere durch die neue Mobilität, welche die Lightfall-Subklasse Strang ins Spiel bringen wird.

Was Hüter in Lightfall alles können werden, seht ihr in diesem Destiny-2-Trailer zu Season 20:

Doch nicht nur der Architekt spielt unfair: Die Community hat die Ankündigung gut aufgenommen, auch wenn noch ein paar Fragen offen sind. Beispielsweise, welche Schäden darin konkret inbegriffen sein werden. Die Rückfrage zur Ankündigung ist vielen so wichtig, weil seit ein paar Monaten nicht nur der Architekt ein unfairer Killer war.

Immer mehr Spieler machen sich einen Spaß daraus, Teammates in Aktivitäten absichtlich zu töten. Das geht, weil es ein paar Fähigkeiten und Waffen in Destiny 2 gibt, mit denen man andere Spieler aktiv tangieren kann.

Beliebt sind Schwert-Angriffe, die andere Hüter im Einsatztrupp über die Karte werfen.

Titanen schubsen andere Spieler ebenfalls gerne mit dem Seismischen Schlag oder der Leere-Explosion wie ein rasender D-Zug mit tödlichen Folgen gegen die nächste Wand.

Man erlaubte sich damit schon immer Scherze in Destiny 2. Wer in einem Raid länger AFK rumsteht, wird gerne mal von seinen Teammates herumgeschoben oder grinsend von der Map gehauen.

Aus diesen nie ernstgemeinten Späßen, die man mit Humor nahm, ist in den vergangenen Seasons jedoch eine lästige Unart geworden. Vor allem, weil die Hüter anscheinend absichtlich in solchen Aktivitäten unfair sind, wo eine gewisse Anzahl an Runs makellos bestanden werden muss. Dies ist beispielsweise in den Raub-Schlachtfeldern der aktuellen Season 19 der Fall.

Deswegen forderten manche Hüter wie Matthew auf Twitter: „Macht es auch so, dass [Hüter] mit Schwertern dich nicht töten können“.

Seid ihr auch schon unfairen Hütern begegnet, wenn ihr versucht habt, makellos zu sein? Wie sind eure Erfahrungen und glaubt ihr, dass man zukünftig in Destiny 2 damit besser spielen kann, wenn der Architekt nicht das allerletzte Wort hat? Verratet es uns gern in den Kommentaren.

MeinMMO hat Bungie im Interview übrigens noch ein paar Insiderinfos zur neuen Subklasse Strang entlockt und dabei gruselige Dinge über den Warlock erfahren:

In Destiny 2 spielt ihr bald eine Klasse, die eine tödliche Mini-Armee aus Eiern webt und mit euch abhängt