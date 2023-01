Destiny 2: Waffenkammer-Chefin wird die neue Fashion-Queen – Verkauft bald Shader, die sich Hüter schon lange wünschen

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Was sagt ihr dazu, dass ihr bald alte Shader wieder bekommen könnt? Und wie ist eure Einstellung zu den Kosten der Fokussierung? Angemessen? Oder zu Teuer? Schreibt es uns bitte in die Kommentare.

So teuer wird die Fokussierung genau: Besonders die gezielte Fokussierung wird den Spielern bald mehr direkte Auswahl als je zuvor bieten. So können dann auch neue Spieler ein altes Trials-Rüstungsset bekommen. Es wird sie allerdings auch 7 Trials-Engramme, 100 Legendäre Bruchstücke und 10.000 Glimmer pro Stück kosten, wenn.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Was hat Bungie darüber hinaus noch angekündigt: Für alle die mit bunten Shadern und Klamotten in Destiny 2 nichts anfangen können wird es ab Season 20 eine verbesserte In-Game-Ökonomie geben.

Daneben gab es noch coole Good-News für alle Fashion-Fans in Destiny 2. Ada-1, die einstige Chefin der Schwarzen Waffenkammer, wird bald die Top-Anlaufstelle für Hüter sein, die Fashion und Farben mögen. Bungie stellt ihr Sortiment komplett auf Mode, das wahre Endgame in Destiny 2 , um.

Was hat Destiny 2 angekündigt? Am gestrigen Abend hat Bungie auf seiner Webseite weitere Neuigkeiten für die kommende Season 20 und das schillernde DLC „Lightfall“ verkündet. Die Infos beinhalteten weitreichende Änderungen zur In-Game-Ökonomie, welche erstaunlich benutzerfreundlich sind.

