Destiny 2: Lightfall wird das Build-System radikal ändern – Soll ein Neuanfang sein

Seit dieser Woche gibt es in Destiny 2 eine neue, extra schwere Herausforderung. Doch während Destiny-Streamer wie Gladd, Fallout und Saltagreppo noch um den heißen Brei reden wer anfängt, hatte einer bereits alle Strikes erledigt. Sein Fazit dazu ist jedoch ernüchternd.

Um welche Challenge geht es? Normalerweise ist ein hohes Powerlevel das A und O in Bungies Loot-Shooter. Mehr Powerlevel macht es den Spielern in vielen Aktivitäten einfacher zu bestehen. Doch während die einen Hüter ihr Powerlevel so hoch wie möglich anheben möchten, haben sich die besten Spieler aus Destiny 2 letzte Woche überlegt, wie sie es wieder loswerden.

Der Grund dafür war eine Änderung von Bungie. Bis vor Kurzem unterlag der härteste Content, die Spitzenreiter-Dämmerung, noch einem Powerlevel-Minimum. Ohne das konnte man die Aktivität nicht starten. Diese Einschränkung für Spitzenreiter wurde allerdings letzte Woche aufgehoben.

Das Powerlevel, das für den Eintritt benötigt wird, wurde um 25 auf 1.580 gesenkt.

Das allgemeine Powerlevel für Spitzenreiter-Aktivitäten wird um 10 auf 1.620 gesenkt.

“Die Lichtklinge” gilt derzeit als härteste Spitzenreiter-Dämmerung

Jeder kann nun schneller einen Spitzenreiter spielen: Nun kann jeder recht schnell dahin kommen, um schließlich eine Spitzenreiter-Dämmerung starten zu können und pures Endgame-Feeling zu schnuppern. Sofern man sich traut. Denn diese Aufhebung der oft bemängelten Restriktion bedeutet auch, dass eure Feinde beim Start mit dem Minimum-Powerlevel nicht zu unterschätzende 40 Powerlevel über euch liegen.

Nur wer das Artefakt oder sein Powerlevel steigert, kann sich die Aktivität leichter machen. In Season 19 geht das bis Powerlevel 1.595, sodass alle Feinde dann nur noch 25 Powerlevel über euch liegen.

Für die besten Spieler in Destiny 2, die wirklich herausfordernde und bestrafende Inhalte suchen, war diese Aufhebung und die Unterpowerung von minus 40 Leveln jedoch die perfekte Challenge. Sie forderten sich auf Twitter gegenseitig heraus, die sechs Spitzenreiter-Dämmerung mit minus 40 Powerlevel und solo zu spielen. Mehr unterpowert geht aktuell nicht. Doch nur einer hats am Ende durchgezogen.

Bekannter Destiny-2-Spieler macht sich mit einzigartiger Aktion endgültig zum unangefochtenen Gott im PvE

Esoterickk spielt 6 Spitzenreiter -40 Powerlevel

Während die Destiny-Streamer wie Gladd, Vendetta, AllThePlayers, Saltagreppo und Fallout auf Twitter noch diskutierten, waren sich ihre Follower dagegen bereits sicher. Wenn einer diese neue Challenge erfolgreich durchzieht, dann ist es der Gott des PvE Esoterickk. Und damit hatten sie nicht unrecht.

Esoterickk hat tatsächlich nicht lange um den heißen Brei herumgeredet, sondern den neuen, schwersten Content als erster und binnen weniger Tage erledigt. Er schüttelte durch die Anpassung der Ausrüstung seine bis dato gesammelten Powerlevel wieder ab und spielte alle in Saison 19 verfügbaren Strikes in folgender Reihenfolge:

Terminus der Einsicht, auf Nessus

Die Scharlach-Festung, auf dem Erdmond

Geburtsort des Bösen, in Savathuns Thronwelt

Spiegelkorridor, auf dem Eismond Europa

Die Korrumpierte, in der Träumenden Stadt

Wächter des Nichts, in der Wirrbucht

Hier könnt ihr euch seine Runs mit maximaler Unterpowererung durch die Strikes noch mal ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Alle 6 Spitzenreiter-Dämmerung mit -40 Powerlevel hat Esoterickk als Erster erledigt

Im Grunde eine großartige Challenge. Doch sie hat auch eine bereits vermutete Erkenntnis der Spieler deutlich gemacht. Die Dämmerungs-Strikes sind, seit ihrem Start in Destiny 2, sehr viel leichter geworden. Inzwischen kann das jeder schaffen und auch Esoterickk hat dazu eine klare Meinung.

Der härteste Content in Destiny 2 ist nicht hart genug

Challenge zeigt, wie leicht es geworden ist: Nachdem der Top-PvE-Spieler alle Strikes erledigt hatte, zog er ein ernüchterndes Fazit: Der härteste Content in Destiny 2 ist nicht mehr herausfordernd genug – selbst mit -40 Powerlevel.

So schrieb Esoterickk unter seinem Video auf YouTube:

In der Vergangenheit hätte ein Handicap von -40 bei einer Spitzenreiter-Dämmerung es in vielen Fällen nahezu unmöglich gemacht zu bestehen. Das steht in krassem Gegensatz dazu, wie es jetzt bei einigen der schwierigsten Inhalte ist, die das Spiel zu bieten hat. […] Spitzenreiter wurden ursprünglich mit der Idee veröffentlicht, dass sie selbst die engagiertesten Fireteams herausfordern würden, aber Season für Season haben wir gesehen, dass sie einfacher und einfacher wurden und Änderungen vorgenommen wurden, um sie für alle zugänglicher zu machen. Jetzt sind sie nur noch das Äquivalent zu einem weiteren Triumph, den man jede Season abhaken kann, ohne dass es für die engagierteren Spieler befriedigend ist, herausgefordert zu werden.

Der Modus „Spitzenreiter“ wird damit seiner Bezeichnung als „härtester Content“ einfach nicht mehr gerecht. Den Strike „Terminus der Einsicht“ konnten die meisten Spieler diese Woche mit etwas vorsichtigem Spiel und Kenntnis der Mechanik problemlos auch mit einem Minimum-Powerlevel von 1580 erledigen und so doppelten Loot abgreifen.

Zum Start der Aktivität war soetwas schon mit minus 25 Powerleveln eine bockschwere Nummer, welche nur die Besten bewältigen konnten.

Destiny 2 braucht mindestens 1 brutalen Content: Dabei findet es Esoterickk gut, dass die Spitzenreiter-Dämmerungen für die Mehrheit der Spielerbasis aktuell wahrscheinlich an einem sehr guten Punkt sind.

So sagt er weiter:

Sie sind zugänglich genug, um selbst von einigen der am wenigsten engagiertesten Spieler machbar zu sein, und von der Mehrheit der Spielerbasis, die sie erledigen möchten. […] In der Lage zu sein, so viel wie möglich zu überleben und gleichzeitig ganze Gruppen von Feinden ohne großen Aufwand zu beseitigen, zeigt in -40 Content Solo, wie stark wir sind. […] Aber letztendlich denke ich, dass es schön wäre, mindestens einen brutal herausfordernden Inhalt im Spiel zu haben.

Ist Destiny 2 zu einfach geworden? Natürlich hängt die Aussage „Das Spiel ist zu einfach.“ auch damit zusammen wie viel jemand spielt. Destiny 2 ist ständige Wiederholung und so wird man auch in Dämmerungs-Strikes immer besser, je öfter man sie spielt.

Trotzdem besteht in jedem Spieler der Wunsch herausgefordert zu werden. Diese eine, besondere Aktivität, durch die man sich dann aber noch wirklich durchbeißen muss, fehlt dem Loot-Shooter von Bungie gerade.

Wie ist eure Meinung zu diesem Thema? Ist Destiny 2 jetzt einfacher als früher? Oder findet ihr das die Herausforderung für Spieler aktuell an einem besseren Punkt angekommen ist. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

Andere Veränderungen in Destiny 2 klingen danach, als ob sie in Lightfall alles verändern könnten:

Destiny 2: Lightfall wird das Build-System radikal ändern – Soll ein Neuanfang sein