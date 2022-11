Der wahrscheinlich beste Spieler von Destiny 2 säubert Nightfall solo – Ohne Bewegungstasten WASD

Der YouTuber Esoterickk gilt vielen als der beste Einzelspieler in Bungies Shooter Destiny 2. Er denkt sich häufig neue Challenges aus, um sich und seine Zuschauer zu unterhalten: Einen Master Nightfall solo zu säubern, wäre für ihn an sich kein Problem. Aber kann man das auch schaffen, ohne die Bewegungstasten WASD zu benutzen?

Wer ist das?

Viele sehen Esoterickk als den besten Einzel-Spieler im PvE von Destiny 2 an. Es bleibt die Frage offen, ob er der beste ist oder der exzentrische Twitch-Streamer Gladd: Der liegt vielleicht mit seinem Clan „Redeem“ bei Raids vorne, Esoterrickk gilt aber als PvE-Gott im Solospiel.

Esoterickk ist bekannt dafür, dass er sich selbst Destiny 2 schwerer macht, indem er sich immer wieder Handicaps auferlegt und Aktivitäten solo löst, an denen sonst ganze Gruppe scheitern: Schon 2018 absolvierte er den „Zerbrochener Thron“ im Alleingang und das ohne den Einsatz von Waffen.

Auch sein neues Husaren-Stück begeistert die Fans auf YouTube.

Destiny 2: Streamer verdient 60.000 € in 30h auf Twitch, weil ihr einen Shader wollt

Titan ohne WASD spielen – Geht das?

Was macht er diesmal? Esoterick knüpft sich in einem Video vom 31.10. einen Master Nightfall solo vor – und das ohne die WASD-Tasten zu nutzen, also ohne Bewegungs-Input.

Er sagt: Er hat das Ganze auf Master gemacht, weil Grandmaster wohl doch zu langwierig gewesen wäre. Auf Master sei es noch spannend und unterhaltsam.

Er dürfe immer noch springen und den Sparrow nutzen, jedenfalls über Boost-Kommandos. Die meiste Bewegung käme aber durch Schwert-Angriffe, den Thruster und die Super.

Am Ende sagt Esoterickk, dessen Gesicht kaum wer kennt: „Letztlich gar nicht so schwierig, aber mal was anderes.“

Wie wird das kommentiert? Die Nutzer auf YouTube kennen das mittlerweile schon – sie sagen Dinge wie:

„Die Schar wird gerade von einem Hüter plattgemacht, der gerade keine Lust hat, seine Beine zu bewegen.“

„Liefert immer den Content ab, von dem wir nicht wussten, dass wir ihn brauchen.“

„Wenn das Spiel so leicht für dich ist, dass du dir selbst Aufgaben stellst.“

