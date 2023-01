Unfaires Exo dominiert das PvP in Destiny 2 seit Wochen, Bungie verspricht massiven Nerf

In Destiny 2 hat Bungie sich erneut in einem TWaB über viele kommende Änderungen vor und zu Lightfall geäußert. Wir erklären, was euch bald erwartet und warum eine Klasse das PvP bald nicht mehr ausschließlich dominieren wird.

Was wird sich bald ändern? Bungie hat viele Änderungen zu verkünden, die mit Lightfall einhergehen werden. Dazu gehört auch eine komplette Umstrukturierung des Loadout-Systems, sowie den nervigen Champion-Gegnern.

Daneben werden noch mehr Änderungen vor Lightfall durchgeführt, die vor allem eurer Leben als Hüter vereinfachen sollen. Dazu gehören:

Die komplette Entfernung von Blauen Engrammen, wenn das Soft Cap erreicht wurde.

Rumble wird als PvP-Modus nicht mehr rotieren, sondern wieder als fester permanenter Modus aktiv sein.

Exo-Katalysatoren-Quests aus Jahr 3 werden jetzt auch vom Season-Pass-Boost profitieren. Dazu gehören: Erianas Schwur Symmetrie Tommys Streichholzbriefchen Dürresammler

Das Crafting für Exo-Glefen wird vereinfacht und angepasst werden.

Zusätzlich werden noch Fähigkeiten im PvP angepasst und zusätzlich eine beliebte Titanen-Exo generft.

Titanen können bald aufhören sich zu verstecken

Welche Nerfs sind zu erwarten? Für die Titanen sieht es im PvP nicht gut aus, denn ihre geliebten Exo-Arme “Citans Bollwerk” bekommen einen harten Dämpfer zu spüren. Während vor allem in den Prüfungen von Osiris die Titanen munter ihre Barrikaden setzten und durch sie hindurchschießen konnten, wird sich das bald ändern.

Titanen werden es im PvP bald schwerer haben

Bungie hat entschieden, dass Titanen, mit den Exo-Armen ausgerüstet, einen 70-prozentig erhöhten Cooldown ihrer Klassenfähigkeit spendiert bekommen. Das ist jedoch nicht alles, Spieler, die auf solche Barrikaden feuern, können bald 25 % mehr Schaden an ihnen ausrichten.

Im Grunde handelt es sich hierbei nicht um einen Nerf, es ist eine regelrechte Vernichtung des Exotics, die sehr viele Hüter zwingen wird zu hinterfragen, ob sich eine Nutzung noch lohnt. Die Titanen sind jedoch nicht die einzigen, die im PvP ausgebremst werden.

Was ändern sich noch? Bungie hat auch das PvP in Sachen “Fähigkeiten” unter die Lupe genommen und auch hier soll einiges angepasst werden:

Titanen Cooldown von Turmhohe Barrikade von 40s auf 48s erhöht Cooldown von Schusswechsel Barrikade von 32s auf 38s erhöht Cooldown von der Düse von 30s auf 36s erhöht

Jäger Cooldown von Scharfschützen-Ausweichen von 29s auf 34s erhöht Cooldown von Waghalsiges Ausweichen von 38s auf 46s erhöht



Dabei handelt es sich vor allem um die Basis-Abklingzeit.

Zu guter Letzt, wird auch der Titan erneut im Verbindung mit dem Arkus-Aspekt “Berührung des Donners” und der Sturmgranate untersucht und angepasst:

Zweiter Blitzschlag der Sturmgranate wurde abgeschwächt Macht nun 30 statt 40 Schaden

Eine Verzögerung von 0,24 Sekunden wurde zwischen dem ersten Einschlag der Sturm Granate und der tatsächlichen Entstehung des Sturms eingeführt

Die Bewegungsgeschwindigkeit des Sturms beginnt nun bei 1,5 Meter pro Sekunde und wächst dann auf 3 Meter pro Sekunde. Davor waren es ständig 3,5 Meter pro Sekunde

Der Sturm erhöht seine Suchreichweite erst nach 2 Sekunden. Davor hat er sofort auf maximaler Reichweite gesucht.

Mehr zu den kommenden Änderungen erfahrt ihr natürlich im aktuellen TWaB von Bungie.

Wann treten die Änderungen in Kraft? Die Veröffentlichung der QoL-Änderungen bezüglich der Blauen Engramme, sowie die Vereinfachung der Exo-Glefen-Quests ist noch nicht bekannt. Fakt ist jedoch, dass die Fähigkeitsanpassungen schon am 24. Januar, also im nächsten Update, durchgeführt werden. Wir werden euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten und euch bei Neuigkeiten mit einer News versorgen.

Was haltet ihr von den Änderungen für die Titanen? Findet ihr es gut, dass die Fähigkeiten einen Dämpfer bekommen? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

Destiny 2 lässt euch in Lightfall wie Spider-Man durch die Gegend schwingen, doch das hat einen Haken