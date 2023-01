Destiny 2 lässt euch in Lightfall wie Spider-Man durch die Gegend schwingen, doch das hat einen Haken

Das kommende DLC „Lightfall“ wird Destiny 2 zu seinem Release mit vielen neuen Dingen erweitern. Dazu gehören vor allem neue Orte, Waffen und die neue Fokus-Fähigkeit „Strang“. Warum diese so cool ist und dennoch einen Haken hat, erfahrt ihr hier.

Was kann Strang? Strang wird mit Stasis das zweite Element der Dunkelheit sein. Dieser Fokus kann von den Hütern im neuen DLC benutzt werden. Dabei handelt es sich um eine besondere Fähigkeit, bei dem Hüter an den Fäden der Realität “zupfen” sollen.

Titanen erschaffen aus dem Nichts grüne Klauen, während Jäger ein Lasso schwingen können. Der Warlock hingegen kann Zombies erwecken und sogar Projektile auf seine Feinde schmeißen.

Das größte Highlight ist jedoch die Tatsache, dass Hüter dank des Strang ein Netz erschaffen, um sich wie Spider-Man durch die Gegend schwingen zu können. So cool sich das neue Fortbewegungsfeature auch anhören mag, es hat einen Haken.

Ihr habt die Wahl – Granaten oder das Netz schwingen?

Was ist der Haken an Strang? Die Nachrichtenseite “Gamespot” hat sich mit Game Director Joe Blackburn und General Manager Dan McAuliffe an einen Tisch gesetzt und ein Interview über Lightfall geführt. Dabei ging es auch um die fünfte Fähigkeit “Strang” und seine Spider-Man-Fähigkeit, mit der sich Hüter wild umher schwingen können.

Eine Stadt, die darauf wartet, im Schwung erkundet zu werden

Während man nun die Sorge hatte, dass der neue Greifhaken wie die Tiefenblick-Resonanz an einen Ort gebunden sei, wird sich das mit Lightfall und eurem Netz nicht so verhalten. Ihr werdet euch tatsächlich überall, in jedem Modus, in jedem Ort und auch im PvP wie Spider-Man umher schwingen können. Dazu meinte General Manager Dan McAuliffe folgendes:

Teil des Ehrgeizes war es, etwas hinzuzufügen, das die Grenzen überschreitet und die Art und Weise verändert, wie ihr sowohl mit den neuen Inhalten als auch mit den bestehenden Inhalten interagieren könnt. Ich freue mich darauf, die Änderungen an der Sandbox in verschiedenen Arten von Inhalten zu sehen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Falle in einer Mission oder ein Rätsel in einem Raid oder etwas Ähnliches in der Zukunft zu lösen? Ist das so? Eine Herausforderung? Sicher, aber ich denke, dieser Möglichkeitsraum ist das Risiko wert.

Dabei scherzte Dan McAuliffe darüber, dass es eine Herausforderung war, den Greifer so ins Spiel zu bringen, ohne Destiny 2, wie bei Stasis, erneut in einem kaputten Zustand gerät.

Darüber hinaus wird der Greifer jedoch einen Haken haben und das ist die Qual der Wahl. Ihr könnt euch laut Joe Blackburn nur zwischen dem Greifhaken oder euren Granaten entscheiden. Ihr könnt nicht beides als Fähigkeiten führen. Zusätzlich werdet ihr euch nicht ohne Abklingzeiten umher schwingen können. Das begründet der Game Director mit folgender Aussage:

Natürlich lieben wir es, mit Abklingzeiten zu spielen, die darauf basieren, welche [Fähigkeit] in einem [Loadout] steckt, aber das wird keine Sache sein, bei der ihr versuchen werdet, jemanden im PvP zu finden, und es wird so sein wie: “Nun, da hat sich gerade jemand 20 Mal hintereinander weggeschwungen, ich denke, ich werde diesen Menschen nie wieder sehen”. […]

Fazit zu Strang und seinem Schwungfeature: Im Grunde soll euch der neue Greifhaken neue Möglichkeiten bieten, wie ihr Destiny 2 entdecken und wahrnehmen dürft. Ihr erhaltet dadurch neue Freiheiten, was eure Bewegungen angeht und sollt zusätzlich Superhelden-Feeling schnuppern. Wer den Greifhaken öfters nutzen will, kann dies über Builds hinbekommen.

Es bleibt jedoch trotzdem abzuwarten, wie Bungie die Abklingzeiten geregelt hat und wie dies dann schlussendlich im PvP aussieht. Während der Greifhaken sich gut im PvE ergänzt, könnte es im Schmelztiegel ganz anders aussehen.

Was haltet ihr davon, dass ihr bald überall umher schwingen und dadurch sogar einen neuen Weg der Flucht nutzen könnt? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!