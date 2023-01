Destiny 2 reißt eine große Hürde für neue Spieler ein, sorgt für Jubel – Aber ein Satz lässt die Hüter zweifeln

Eigentlich hatte Destiny 2 diese Woche gute Nachrichten, als es wichtige Rüstungs-Vorteile für alle Spieler kostenlos zugänglich machte. Doch viele Hüter wurden auch misstrauisch, weil eine Sache an Bungies Mitteilung ihre Befürchtungen auf harte Nerfs im kommenden DLC „Lightfall“ zu bekräftigen schien. MeinMMO sagt euch, welche Befürchtungen und warum das so ist.

Ein Hüter in Destiny 2 ist stärker, wenn er seine Rüstung auf ein Build festlegt und vor allem die zur Verfügung stehenden Rüstungs-Mods dafür nutzt. Bis zu dieser Woche standen jedoch viele dieser wichtigen Fähigkeitsoptionen nur jenen Hütern offen, die auch allen Content in Destiny 2 mitgemacht hatten.

Mit Licht aufgeladen: Seit Season 9 überlädt euch das Licht und lässt euch die Energie für mächtige Buffs ausgeben.

Kriegsgeist-Zellen: In Season 10 spendierte Rasputin dann seine Mini-Atombomben, die ihr explodieren lassen könnt oder einsammelt für Boni.

Elementarquellen: Seit Season 11 können Hüter bunte Elementquellen erschaffen, die für Boni eingesammelt werden und zudem dem ganzen Einsatztrupp zur Verfügung stehen.

Die Sammlung der beliebten Kampf-Mods steht seit dieser Woche jedem zur Nutzung offen.

Für neue Spieler war es bis jetzt jedoch nicht möglich, bei Spieleinstieg nach Season 11 an diese so wichtigen Mods und damit Vorteile zu kommen oder sie sich nachträglich zu erspielen. Sie konnten die Mods nur nach und nach in kleinen Häppchen kaufen und das war nicht nur teuer, sondern auch noch RNG-basiert.

Diese gute Nachricht hatte Bungie zu verkünden: Viele Hüter hatten deswegen schon lange den Wunsch, dass Destiny 2 diese wichtigen Mods besser und direkt zugänglich machen sollte. Dem Spielerwunsch ist man in dieser Woche nachgekommen.

Auf Twitter teilte man in einer kurzen Nachricht die Änderung mit, dass ab sofort die wichtigen Standard-Rüstungs-Mods für alle Spieler kostenlos freigeben werden.

Als Vorgeschmack auf das, was euch in Lightfall erwartet, halten wir einige aufregende Updates für euch bereit. Wir haben sämtliche Standard-Rüstungsmods für alle freigeschaltet!

Da mit Lightfall große Änderungen im Build-Crafting live gehen, wollen wir allen die Möglichkeit geben, alle Mods in ihrem aktuellen Zustand zu nutzen. Fokussiert, was das Zeug hält. teilte Bungie am 12. Januar 2023 via Twitter mit

Destiny 2 löst heute das größte Problem neuer Spieler – Gerade noch rechtzeitig vor der nächsten großen Erweiterung

Hüter verstehen: „Nutzt die Mods, solange es noch geht!“

Das machte die Hüter stutzig: Es waren also eigentlich hervorragende Neuigkeiten, wäre da nicht dieser eine kleine, erschreckende Zusatz in der Nachricht von Bungie gewesen. Der Entwickler teilte in seiner Twitter-Botschaft im letzten Absatz eben auch kryptisch mit „[…] alle Mods in ihrem aktuellen Zustand zu nutzen.“

Vor allem die zwei kleinen Worte “aktueller Zustand” sorgten dafür, dass viele erfahrene Hüter die Nase rümpften. Sie glauben zu Lightfall die harten Nerfs für Mods bereits riechen zu können.

So interpretierten sie im Destiny-Reddit aus der Aussage den gut gemeinten Hinweis: „Nutzt die Mods, solange es noch geht“. Vor allem, da man weiß, das Bungie die Angewohnheit hat, die Dinge bei solch systemischen Änderungen oft erheblich neu auszubalancieren.

Der Spieler StochasticSquirrel meint dazu: “Ich gehe fest davon aus, dass das derzeitige System, das für neue Spieler schmerzhaft ist, durch ein neues System ersetzt wird, das für alle Spieler schmerzhaft ist.”

Ein anderer Hüter namens Dominate_on_three kommentiert zudem im reddit:

Jedem in letzter Minute eine “Chance” zu geben, ist in meinen Ohren die Sprache des [Abschieds]. “Wir werden Oma besuchen, weil wir wollen, dass du sie vor der großen Operation noch einmal sehen kannst. Außerdem ist es seltsam, diese “Chance” so kurz vor [Lightfall] zu machen. Scheint irgendwie grausam zu sein. “Hier ist das, was du schon immer wolltest. Genieße es einen Monat lang, denn danach ist es für immer weg.” kommentierte der Spieler Dominate_on_three

Lightfall lässt die Hüter den Strang-Greifhaken schwingen – doch auch mit den alten Mod-Vorteilen?

Lightfall könnte drastische Nerfs für Mod-Vorteile bringen

Besonders beliebte Mods sind vor allem die sogenannten Kampf-Mods wie Elementarquellen-, “Mit Licht aufgeladen”- und Kriegsgeist-Mods. Es gibt bei vielen Spielern kaum ein Build, wo die ersten beiden keine Verwendung finden. Lediglich die Kriegsgeist-Mods sind seit ihrem Nerf in Season 15 nicht mehr so beliebt und effektiv.

Lightfall bringt ein neues System: Es ist seit einiger Zeit bekannt, dass Bungie ein eigenes, internes Mod- und Build-System für Lightfall plant. Erste Bilder dazu konnte man bereits im Showcase bewundern, wo auch der Elementarquellen-Mod “Elementarladung” eingesetzt zu sehen ist.

Zumindest diese Mods scheinen also nicht gänzlich aus dem Spiel zu verschwinden. Es sieht zudem danach als könne man durch das Mod- und Build-System die Auswirkungen der Mods auf den eigenen Charakter zukünftig besser einschätzen.

Die Auswirkungen der Mods werden unten rechts im Charakter-Werte-Menü angezeigt.

Ob sie jedoch auch in ihrem aktuellen Zustand erhalten bleiben, ist dennoch fraglich. Bungie scheint zu planen, mit dem System die Art und Weise zu verändern, wie Spieler Mods verwenden. Das System könnte sich also beispielsweise drastisch vereinfachen, um verständlicher zu werden. Mehr Zugänglichkeit auf Inhalte für alle ist etwas, das schon häufiger verbessert wurde und das Bungie auch anstrebt.

Diese drei Optionen könnte Bungie geplant haben:

Da mit Lightfall eine neue Fähigkeitsklasse namens “Strang” ins Spiel kommt, könnte man planen, die alten Versionen der Mods mit einem Nerf stark einzuschränken, sie teurer oder energiehungriger zu machen. Damit würden auch die aktuellen Builds der Spieler automatisch schwächer werden.

Bungie könnte aber auch nur die Nutzung und das Verständnis für Mods und deren sinnvollen Einsatz vereinfachen, ohne die Funktion der alten Mods anzupassen.

Die dritte Option ist, dass neben den alten Mods einfach noch ein paar neue und frische dazukommen. Diese könnten dann beispielsweise besonders gut mit der neuen Fähigkeit der Dunkelheit “Strang” funktionieren.

Egal was Bungie ankündigen wird. Die Community hat bereits jetzt die Ohren gespitzt und ist gespannt auf die weiteren Informationen zu diesem Lightfall-System und wie viel schwächer oder auch stärker ihre Hüter damit vielleicht bald werden.

Wann wird es dazu weitere Infos geben? Im nächsten „This Week at Bungie“-Blog will der Entwickler ganz konkret auf das Thema Mods und Builds in Lightfall eingehen. Es wird also kommende Woche, genauer gesagt am 19. Januar, mehr Informationen zu den geplanten Änderungen für Buildcrafting und Mods im neuen DLC „Lightfall“ und damit Season 20 geben. Hüter können die neuen Inhalte dann ab dem 28. Februar 2023 erkunden. MeinMMO wird euch zudem über die Neuerungen bei Destiny 2 auf dem Laufenden halten.

Wie ist eure Meinung dazu? Glaubt ihr auch es kommen tatsächlich harte Nerfs für die alten Mods? Oder wird Bungie das System nur ein wenig vereinfachen und es somit entschlacken, um besser auf Gelegenheitsspieler eingehen zu können? Schreibt uns eure Ansicht gerne in die Kommentare.

Manch ein Spieler würde sich statt Nerfs für Mods wohl lieber einen Fix des PvPs oder anderer Probleme wünschen wie beispielsweise diesem hier:

