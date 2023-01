Destiny 2: Eine Belohnung macht das Eisenbanner so populär wie nie – Aber es dauert 12 Stunden, um sie zu kriegen

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Ihr könnt zudem zusätzlich auf Siege setzen. Das lässt sich im PvP-Modus „Festung“ allerdings fast nur mit einem gut koordinierten Team beeinflussen. So könnt ihr mit Absprache und etwas Taktik die bevorzugte Zone meist besser halten, was fast immer den sicheren Gewinn bringt.

Wenn ihr den Shader wollt, bedenkt: Er wird wohl lange Zeit nicht über andere Wege erhältlich sein. Wer ihn also jetzt nicht über das Eisenbanner in Season 19 abholt, wird ihn wahrscheinlich nur bei den Hütern bewundern können, die sich den Aufwand gemacht haben.

Der Modus „Festung“ dauert in der Regel etwa 10 Minuten mit Spielersuche und Anflug. Wer somit den Shader “Eiserne Konterschattierung” besitzt hat also beispielsweise bei 34 gewonnen und 40 verloren Spielen etwa 12 Stunden dafür im Eisenbanner verbracht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dort hatten die Hüter schnell den neuen Eisenbanner-Shader “Eiserne Konterschattierung” als besonders lohnende Beute ausgemacht. Er verpasst jedem Stoff einer Rüstung einen coolen, rostigen Kettenhemd-Look mit Mooseinlage. Doch wer in Destiny 2 zum Ritter werden will, muss auch viel Zeit investieren.

Insert

You are going to send email to