Spieler verlieren im PvP von Destiny 2 gerade absichtlich, damit sie Belohnungen abgreifen können

In Destiny 2 können Spieler im Eisenbanner nützliche Belohnungen und einen beliebten Shader ergattern, doch dieser erfordert einen riesigen Aufwand. Um den Grind zu verkürzen, gibt es eine neue Taktik im PvP und diese lautet: Verlieren.

Was ist in Destiny 2 los? In Destiny 2 ist seit dem Weekly Reset am 03. Januar das Eisenbanner aktiv. Das beliebte und vor allem abwechslungsreiche PvP-Event besitzt seit den Änderungen von Bungie pro Season einen neuen Modus. Diesmal wurde der neue Modus “Festung” implementiert, in denen Hüter zwei Mal pro Match eine bevorteilte Zone einnehmen müssen, um schneller an einen Sieg zu gelangen.

Doch während im PvP normalerweise der Sieg über allem steht, haben sich in dieser Woche die Hüter bemüht, absichtlich zu verlieren. Weshalb Hüter gerne im PvP verlieren, zeigen wir euch jetzt.

Neuer Shader lässt Hüter absichtlich Matches verlieren

Warum verlieren die Hüter absichtlich? Ein Match zu verlieren, gehört oft im Leben eines Hüters dazu. Man lernt daraus und macht es im nächsten Match besser. Diesmal jedoch treffen sich Hüter absichtlich in Gruppen, um im Eisenbanner schnelle Verluste hinzulegen. Das geht sogar so weit, dass Spieler sogar im LFG nach “Eisenbanner Farming” suchen, ein Codewort, um schnell Verluste abzufarmen.

Diese Taktik wird laut Paul Tassi dazu genutzt, um am schnellsten und effektivsten Wege XP-Punkte für den Rufrang von Lord Saladin zu erlangen. Dieser Ruf-Rang muss nämlich fast zweimal zurückgesetzt werden, um an den aktuell begehrten Shader “Eiserne Konterschattierung” ranzukommen.

Ein cooler Shader, der eure Rüstung zu einem Kettenhemd macht

Wie geht die Taktik? Solltet ihr zu den Spielern gehören, die im PvP nicht talentiert sind, dann könnt ihr diese Methode dazu nutzen, nicht nur Loot zu erlangen, sondern auch den mittelalterlichen Kettenpanzer-Shader abzugreifen.

Dazu müsst ihr lediglich im LFG von Destiny 2 einen Post erstellen, in dem ihr explizit nach einem vollen Trupp voller Spieler sucht, die bereit sind, zu verlieren. Nun geht ihr in ein Match mit eurem Trupp und wartet, bis euch das gegnerische Team geschlagen hat. Beachtet, dass ihr euch dennoch ein bisschen bewegen solltet, sonst werdet ihr wegen Inaktivität aus dem Match geworfen.

Diese Taktik erlaubt es euch, mit wenig Aufwand den kräftezehrenden Grind des Eisenbanners in kürzester Zeit zu erledigen. Nebenbei könnt ihr sogar einen Film laufen lassen, damit das Warten nicht doch noch ermüdet.

Wie das dann aussieht könnt ihr in diesem Posting von Chem2calWaste über reddit sehen den DestinyTracker auf Twitter geteilt hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Lohnt sich die neue Taktik? Leicht kann man es nicht beantworten. Im Grunde lohnt sich die Methode vor allem für Shadersammler oder Spieler, die Resscourcen benötigen. Mit ihr könnt ihr lästige und vor allem schwitzige Matches aus dem Weg gehen und so schnell und effektiv trotzdem an eurer Ziel gelangen. Trotz dessen ist die Methode sehr eintönig, nicht gerade spielförderlich und erfordert eine Stange Geduld.

Sollte euch also der Shader nicht kümmern und ihr habt spaßigere Dinge vor, dann zieht diese vor, bevor ihr euch im Grind verliert.

Was haltet ihr davon, dass Spieler absichtlich verlieren, nur, um an einen Shader zu gelangen? Seid ihr auf viele solcher Truppen gestoßen oder war das Eisenbanner eher von blubbernden Titanen überseht? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!