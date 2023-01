Destiny 2: Dataminer trollen Fans mit Abo-Service-Leak – „Säen nur mehr Misstrauen und Wut“

Im Dezember machte in Destiny 2 ein angeblicher Abo-Service-Leak die Runde. Ausgegraben von bekannten Dataminern verbreitete er sich entsprechend schnell in der Community, die darüber gar nicht erfreut war. Doch nun wurde bekannt, die ganze Aufregung war unnötig: Alles nur Fake!

Um welchen Leak geht es? Ende Dezember verbreitete Elliott, ein bekannter Destiny-2-Dataminer, über seinen Discord die Information, dass er in den Spieldaten von Destiny 2 Hinweise auf ein „Premium Subscriptions“-Modell von Bungie entdeckt habe.

Es erinnere an die Abo-Bezahlmodelle, welche man bereits von MMORPGs The Elder Scrolls Online oder Final Fantasy XIV kenne. Da die Pläne aber bisher noch nicht umgesetzt wurden, vermutete man dahinter zunächst einen „Testversuch“ von Bungie das Bezahlmodell von Destiny 2 zukünftig zu verändern.

Destiny 2 bietet auch derzeit separate Seasonkäufe oder das Jahrespass-Modell an.

Über diese angeblichen neuen und geheimen Informationen war die Destiny-2-Community jedoch gar nicht erfreut. Manche fanden die Idee eines Abo-Modells zwar grundsätzlich nicht schlecht, doch der Großteil war darüber einfach nur sauer und reagierte entsprechend toxisch.

So schreibt der User TricksterClown auf MeinMMO dazu: „Dann wird das Spiel endgültig sterben. Keiner mehr wird DLC’s wollen, warum auch, wenn man alles mit Abo hat?“

Und der MeinMMO-Leser Tronic48 würde, sollte so ein Abo-Modell kommen, sogar ganz aufhören zu spielen: „Sollte Bungie das tatsächlich in Erwägung ziehen, ein Abo, (und dabei spielt es keine Rolle, wie viel es kosten soll), bin ich der Erste, der Destiny 2 nicht mehr spielen wird. Nach so langer Zeit und Treue werde ich das ganz sicher nicht mitmachen.“

Alles nur gefaked: Die Diskussion nahm in der ohnehin schon strapazierten Destiny-2-Community erneut toxische Züge an und brachte eine Menge Spieler dazu, Bungie allein für die Idee an den Pranger zu stellen. Dabei war alles nur ein Fake der Dataminer. Es hat nie einen Plan für ein neues Abo-Modell in Destiny 2 gegeben. Es sollte „nur ein Witz“ sein.

Dataminer Elliot gibt großen Fehler beim Abo-Leak zu

Leak sät Misstrauen und Wut bei Destiny-2-Spielern: Der neue Leak explodierte über Nacht und aus dem eigentlichen Witz wurde eine ernste Sache. Spieler kündigten an, das Spiel deswegen zu verlassen und luden ihren Frust auch direkt bei Bungie ab.

Erst im neuen Jahr, also mehrere Tage später, gab der Dataminer zu: Es war alles nur ein Spaß und sollte die Community lediglich zum Nachdenken über ein solches Abo-Modell bringen. Die Community fand das jedoch alles andere als lustig. Dass sein Dezember-Scherz nicht wie geplant funktioniert hat, musste dann auch Elliot zugeben.

In einem ersten Statement auf seinem Discord-Server teilte Elliot mit: „Eigentlich wollten wir die Sache einfach weiterlaufen lassen, aber da sie so groß geworden ist und sich die Leute außerhalb des Servers Sorgen machen, wollten wir uns in aller Form entschuldigen und zugeben, dass wir alle getrollt haben.”

Später änderte er dieses Statement jedoch ab und schrieb:

„[…] Es war wirklich unreif, dass ich zugelassen habe, dass der erfundene Leak so weit geht und sich außerhalb des Discord-Servers verbreitet. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln und hätte meine Plattform nicht auf diese Art und Weise nutzen sollen. Egal, ob es ein Scherz war oder nicht. Ich fühle mich ziemlich schrecklich und es tut mir leid für jeden, der immer noch verärgert darüber ist. erklärt sich der Dataminer Elliot auf seinem Discord-Server

Am Ende hat sein Leak nur zu einer negativen Stimmung gegenüber den Destiny-2-Dataminern und einem Vertrauensverlust gesorgt. Vor allem, da er bisher meist nur sachliche und korrekte Informationen geliefert hat.

Habt ihr dem Leak auch Glauben geschenkt? Was sagt ihr dazu, dass ihr getrollt wurdet? Macht euch das nun misstrauischer gegenüber Leaks oder habt ihr Dataminern noch nie vertraut? Hinterlasst uns gerne eure Sicht der Dinge in den Kommentaren.

