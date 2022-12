Destiny 2: Hinweise auf monatliches Abo in den Daten gefunden – 13 € pro Monat wie bei ESO?

Bei Destiny 2 haben Data-Miner in den Daten des Spiels nun Hinweise gefunden, dass Entwickler Bungie offenbar ein „Premium Subscriptions“-Modell geplant hatte, wie es etwa beim MMORPG The Elder Scrolls Online Verwendung findet. Die Pläne wurden aber nicht umgesetzt. Oder vielleicht doch schon, wenn auch in anderer Form?

Was wurde in den Daten gefunden? Es sieht so aus, als hatte Bungie ein Abo-Modell für die Erweiterung Lightfall und Season 20 geplant. Das Abo-Modell wäre dann im Februar 2023 gekommen. Die Pläne wurden aber offenbar nicht weiter verfolgt.

Data-Miner in einem Discord-Server haben 4 Files gefunden, die auf „Ad-Banner“ also Werbe-Banner, hinweisen für:

1 Monat Abo

3 Monate Abo

6 Monate Abo

12 Monate Abo

Preise für die Modelle kennen wir nicht.

Zudem fand man den Hinweis: Das Abo-Modell umfasse Lightfall, zwei neue Dungeons und Raids, 1 Monat-Premium Content in Destiny 2 Jahr 6, einen neuen exotischen Sparrow, den Katalysator für Quecksilbersturm sowie ein Ornament, zudem „Rahool’s Secret Stash“: 4 exotische Accessoires und ein Premium-Material-Paket, das während Jahr 6 geliefert wird.

Es finden sich zwei weitere Texte im Zusammenhang mit dem Abo:

„Verbessert eure Reise als New Light mit einem Premium-Abo zu Destiny 2. Testet die erste Mission und Destination von Destiny 2: Lightfall, The Witch Queen, Beyond Light und Shadowkeep kostenlos.“

„Verhindert die Apokalypse, indem ihr Imperator Calus zum Rand des Sternensystems treibt. Geht tapfer eine neue Kampagne an und meistert Strang, die neue Dunkelheits-Subklasse. Bestell jetzt vor, um sofort die exotische Waffe „Quecksilbersturm“ freizuschalten und exklusive Boni.”

Was soll das denn heißen? Es wirkt so, als hat Bungie hier eine alternative Möglichkeit geplant, wie sie Destiny 2 monetarisieren können. Die genauen Details sind aber unklar. Ein Vorbild könnte das Spiel „The Elder Scrolls Online“ sein:

The Elder Scrolls Online ist, wie Destiny 2, ein „Buy-to-play“-Spiel: Man kauft sich das Grundspiel und kann dann entscheiden, welche weiteren DLCs man sich dazukauft. Die DLCs, die man nicht kauft, kann man nicht spielen.

The Elder Scrolls Online bietet aber alternativ (oder zusätzlich) ein Abo, ESO Plus an: Solange das Plus-Abo läuft, kann man jeden Content im Spiel bestreiten, egal, ob man ihn gekauft hat oder nicht. Zudem erhält man einige Boni obendrein, die das Spiel zwar angenehmer machen, aber nicht zwingend erforderlich sind.

Bei Destiny 2 könnte so ein Abo-Modell als Alternative dienen für Spieler, die durchgängig zocken möchten. Oder es ist eine Art Kompromiss für „New Light“-Spieler, wie in dem Werbetext angedeutet, die tiefer in Destiny 2 reinschnuppern, sich aber nicht gleich eine Erweiterung für 50 € holen möchten.

Destiny 2 wird euch keinen Content mehr wegnehmen – Schenkt euch sogar Inhalte kostenlos

Ersetzt der 50€-Jahrespass das Abo-Modell?

Das könnte auch eine Möglichkeit sein: Bei Destiny 2 wird zu Lightfall schon eine Art „Abo“ dazu verkauft: Der Jahrespass (Annual Pass) umfasst Season-Pässe für Season 20, 21, 22 und 23, dazu das exotische Sparrow und den „Quicksilver Storm“-Katalyst von dem auch im Abo die Rede war:

Lightfall alleine kostet auf Steam 49,99 €

Lightfall und Jahrespass kosten auf Steam knapp 100 €

Könnte also gut sein, dass Destiny 2 die Idee mit dem Abo-Modell verworfen und sich erneut für den “Annual-Pass” als Bezahlmodell für Premium-Kunden entschieden hat.

Das ist aber Spekulation, immerhin hat Bungie dieses Abo-Modell nie richtig vorgestellt – wir kennen nur die Hinweise aus den Daten.

Ob das Modell noch zu Destiny 2 kommt oder ob man es schon ganz verworfen hat, weiß man im Moment nicht.

