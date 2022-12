“Destiny 2 ist unspielbar!” – Fans sind sauer, weil Bungie die API wegen Fehlern erneut deaktivieren muss

Wir haben euch in einem kleinen Video die Spiele-Highlights 2023, auf die sich die MeinMMO-Redaktion am meisten freut, zusammengefasst.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Ohne die API müssen sie sich jetzt mit jedem ihrer Charaktere einzeln einloggen und die Items zunächst in den Tresor transferieren. Auch der Zugriff auf gespeicherte Builds, die man per Klick einfach ausrüsten konnte, funktioniert aktuell nicht mehr. Das kostet nun viel mehr Aufwand und ist nervig, vor allem, wenn man nur begrenzte Zeit zum Spielen hat oder andere Hüter auf einen warten.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Über die Feiertage haben viele Spieler frei und wollen in Ruhe zocken, da will man sich nicht mit Abstürzen und Disconnects rumschlagen und einige Fans sind richtig sauer.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie reagiert Bungie? Um die Probleme zu beheben, hat sich Bungie jetzt erneut zu dem radikalen Schritt entschieden und die API wieder offline geschaltet. Das gibt den Entwicklern die Möglichkeit, intensiv an den Fehlern zu arbeiten und verschiedene Ansätze auszuprobieren. Zwar gibt es keinen genauen Zeitplan wann die API wieder verfügbar sein wird, in einem Tweet gab das Team von Bungie aber nächste Woche als möglichen Zeitplan an.

Insert

You are going to send email to