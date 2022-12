Destiny 2 verliert nach fast 8 Jahren seinen beliebtesten Community-Manager – Hüter aus aller Welt verabschieden sich

Nach 8 Jahren verliert Destiny 2 einen seiner kommunikativsten Community-Manager. Dylan Gafner, besser bekannt als dmg04, verlässt Bungie zum Ende des Jahres 2022. Seine Mitteilung dazu verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Community und Hüter aus aller Welt bedanken sich persönlich bei ihm für seinen starken und jahrelangen Einsatz.

Normalerweise enthalten die Nachrichten von Bungies Community-Manager Dylan „dmg04“ Gafner seit vielen Jahren stets interessante oder wichtige Details rund um den bekannten Loot-Shooter Destiny 2. Sie werden dementsprechend von vielen Hütern aufmerksam verfolgt. Doch am 15. Dezember war alles anders.

Das teilte der Community-Manager mit: Statt Spielenews verkündete Dmg04 via Twitter, dass er zum Ende des Jahres, dem 30. Dezember 2022, seine Position als Senior-Community-Manager bei Bungie aufgeben wird. Damit verliert Destiny 2, nach DeeJ im Jahr 2020, erneut ein bekanntes und beliebtes Gesicht, dessen Signatur-Merkmale eine gelbe Mütze, ein freundliches Lächeln sowie ein gelbes Herz sind.

Wie Dylan mitteilte, wisse er noch nicht, wohin ihn seine Zukunft führen wird, aber er freut sich auf „neue Möglichkeiten und neue Herausforderungen“.

Ich glaube, ich könnte einen Mega-TWAB-Blogartikel über die erstaunlichen Erfahrungen schreiben, die ich während meiner Zeit hier bei Bungie gemacht habe. […] Ich kann mir keine andere Position vorstellen, in der ich das Vergnügen hätte, mit so vielen großartigen Menschen und so vielen großartigen Teams zusammenzuarbeiten. schreibt dmg04 in der Erklärung, die seinen bevorstehenden Abschied vom Entwickler ankündigt

Es ist das Ende einer Ära: Seit Mai 2015 war dmg04 ein fester Teil des Community-Teams und damit auch erster Kontakt für die Hüter. Danach hat er fast 8 Jahre lang das Unternehmen Bungie und Destiny 2 gegenüber der Community vertreten, was nicht immer ein leichter Job ist.

Er war jedoch nicht nur ein Ansprechpartner, sondern auch ein engagierter Hüter. Dmg04 stand nicht einfach nur mitten in der Community. Er hatte auch stets ein offenes Ohr für die Probleme der Spieler, vor allem wenn die Nachrichten, die er verkünden musste, schlecht waren. Sein Herz schlug selbst sogar dann noch loyal für Destiny 2, wenn er eigentlich gar nicht arbeiten sollte. Vor dem Start des DLC „Festung der Schatten“ beispielsweise musste sich dmg04 wegen eines Herzproblems eine Auszeit nehmen.

Damals postete er, laut gamebizz:

Bis ich wieder im Büro bin, könnt ihr mir gerne sagen, dass ich mein Telefon weglegen und aufhören soll zu arbeiten, wenn ihr seht, dass ich Fehler oder Probleme kommentiere. Aber ihr könnt darauf wetten, dass ich zwischendurch meinen Zeh auch für ein paar Spiele eintauche, selbst wenn ich Ärzte aufsuchen und Zeit mit der Familie verbringen werde. teilte dmg04 während seiner gesundheitlichen Auszeit mit

Daneben waren ihm auch die sozialen Projekte von Bungie immer ein Anliegen, für die er sich auch weiterhin engagieren will.

2022 war das härteste Jahr für dmg04 bei Destiny 2

Teile der Destiny-2-Community verbreiteten 2022 mehr Hass als Zuversicht.

Viele Hüter haben sich gefragt, was wohl dmg04 zu dieser Entscheidung geführt hat, denn das konnte man seiner offiziellen Abschiedsbotschaft nicht konkret entnehmen. Aber nach dem turbulenten Community-Jahr 2022, das hinter dem Senior-Community-Manager liegt, haben viele dennoch eine starke Vermutung.

Offene Drohungen von Spielern könnten die Entscheidung beeinflusst haben: Seit Anfang des Jahres 2022 kam es immer wieder zu offenen und teilweise beängstigenden Drohungen von Destiny-2-Spielern – vor allem gegen den Senior Community Manager dmg04. Man bedrohte ihn und seine Familie aktiv, „dass man in seine Nähe zieht – und es dann nicht mehr sicher für ihn ist“.

Dies führte dazu, dass Bungie seine Kommunikation mit den Spielern erstmal drastisch reduzierte. Der Senior Community Manager selbst musste danach in einen längeren Reha-Urlaub und sich Hilfe bei einem Arzt sowie Therapeuten suchen. Damals teilte er den Fans offen mit, er habe damit begonnen, Anti-Depressiva zu nehmen.

Darauf Bezug nehmend kommentierte ein Spieler via reddit:

[…] Er ist zu liebenswürdig, um es in seinem Statement explizit zu sagen, aber [diese toxischen Spieler] sind der Grund, warum er dieses Jahr eine Auszeit von seiner mentalen Gesundheit genommen hat, und ich wäre überhaupt nicht schockiert, wenn das auch der Grund ist, warum er sich entschieden hat, Bungie ganz zu verlassen.“

Hüter auf der ganzen Welt sagen „Danke“

Dieses Foto teilte Cozmo (links zu sehen), ein langjähriger Kollege von dmg04, via Twitter.

Welche Gründe dmg04 auch immer hatte, fest steht, dass besonders er für viele Spieler ein stets zuverlässiger Ansprechpartner bei Fragen zu Destiny 2 war. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass nach der Bekanntgabe Hüter auf aller Welt mit Nachrichten und Videos auf sein Posting reagiert haben.

Genauso wie seine Mitteilungen immer kommunikativ und ehrlich waren, verneigen sich die Hüter ehrenvoll vor seinem langjährigen Engagement. Ebenso wie seine Kollegen bei Bungie.

Bis jetzt hat sein Tweet 36.910 Herzen und fast 4.000 Antworten auf Twitter erhalten, wo sich Hüter bei ihm bedanken möchten. Auch Cozmo, Global Community Lead bei Bungie, teilte auf Twitter ein Foto mit dmg04 und schreibt:

Wir hatten eine verdammt gute Fahrt zusammen. Die Zusammenarbeit in den letzten sieben Jahren war eine tolle Zeit. Es war ein Privileg, Dich zu einem der besten Community-Manager unserer Branche werden zu sehen. Ich wünsche Dir alles Gute für Deine nächsten Abenteuer! Cozmo, Teamkollege von dmg04 und Global Community Lead bei Bungie

Auch im “This Week at Bungie”-Blog verabschiedete man sich mit den Worten: “Wenn man großartig ist, geht man nie wirklich weg, also ist das hier kein Abschied, sondern ein Dankeschön. Und so ist es auch. Danke, dmg04.”

Eine besonders gelungene Verabschiedung kommt jedoch von Hütern aus der britischen Destiny-2-Community, um Lore-Experte „My Name is Byf“. Er teilte dieses emotionale Video auf das dmg04 mit den Worten „Etwas kühl in Seattle, aber die Wärme spürend. Viel Liebe an alle Hüter in Großbritannien! Danke euch allen!“, reagierte.

Wer wird in seine Fußstapfen treten? Diese Frage ist bislang noch unbeantwortet. Neben dmg04 sind aber vor allem die beiden bekanntesten Namen für das Community-Management der jahrelange „Best-Buddy“ von dmg04 Chris „Cozmo“ Shannon sowie Neuzugang Liana „Hippie“ Ruppert.

Sie hat bereits in den letzten Ankündigungs-Previews von Bungie zum kommenden Lightfall-DLC eine präsente Rolle übernommen und schreibt auch schon länger die „This Week at Bungie“-Blogs wo sie gerne mal geheime Botschaften versteckt.

Was sagt ihr zum Weggang von dmg04? War er für euch ein guter Ansprechpartner bei Bungie für Destiny 2 oder werdet ihr ihn nicht weiter vermissen? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren.