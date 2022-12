Das sind die 5 schönsten legendären Waffen in Destiny 2, die es je gegeben hat

In Destiny 2 gibt es unzählige Waffen, die Spieler in ihrer Laufbahn als Hüter sammeln konnten und noch können. Einige davon sind jedoch nicht nur stark, sondern sehen auch schick aus. Aus diesem Grund zeigen wir euch die 5 schönsten legendären Waffen, die es im Loot-Shooter je gegeben hat.

Wie sind wir auf unser Ergebnis gekommen? Unser Autor und langjähriger Hüter Christos Tsogos ist schon seit dem Beginn von Destiny 2 im Loot-Shooter unterwegs und hat somit allerlei Schießeisen in den Händen gehalten. Von Gewehren bis hin zu Schwertern war alles dabei und doch war ein Faktor nicht auszulassen bei der Auswahl der Waffen und das ist ihr Aussehen.

Aus diesem Grund hat sich unser Autor hingesetzt, alle Waffen in Destiny 2 angeschaut und fünf der schönsten Tötungsmaschinen ausgesucht. Dabei wurde vor allem darauf geachtet, dass es sich bei den Designs um auffallende und vor allem eindrucksvolle Waffen handelt, die ihrem zugehörigen Thema gerecht werden.

Hier haben wir euch nochmal den Trailer zu Lightfall eingebunden, dem kommenden DLC:

Die 5 schönsten legendären Waffen

Beachtet, dass es sich bei unserer Liste um eine objektive Meinung handelt, die sich nicht auf die Funktionalität und die Stärke bezieht. Es geht ausschließlich um das Aussehen. Kommen wir nun zur ersten Waffe.

1. Das Streben des Gedankendrehers

Das Streben des Gedankendrehers

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich hierbei um eine eher rustikale Unterhebel-Schrotflinte, die dem Sternstaubpaket des Vagabunden ähnelt. Dieses Model jedoch ist mit Knochen und Apokryphen der Schar überseht. Eine sehr eindrucksvolle Waffe, da sie ihre Schnitzereien auf dem Gehäuse pro abgefeuerten Schuss aufleuchten lässt.

2. Pflichtgebunden

Pflichtgebunden

Was ist das für eine Waffe? Hier haben wir ein sehr auffälliges Automatikgewehr mit rustikalem Design und breitem Gehäuse. Das Gewehr hat zudem ein riesiges Bajonett unter seinem Lauf und besitzt drei Abzeichen auf der linken Seite über dem Magazin. Mit diesem Gewehr könnt ihr nicht nur Eindruck schaffen, sondern den Gegnern das Fürchten lehren.

3. Adhortativ

Adhortativ

Was ist das für eine Waffe? Bei diesem Impulsgewehr handelt es sich um ein bekanntes Design, das von der Machina Dei 4 und dem Impulsgewehr Keine Zeit für Erklärungen stammt. Der Unterschied ist jedoch, dass Bungie die Waffe überwuchert hat, mit Blättern und Moos. Passend also zum Setting der damaligen Vex-Invasion. Eine coole aber auch gealterte Waffe, der man die Falten ihres Alters ansehen kann.

4. Verehrt

Verehrt

Was ist das für eine Waffe? Die Verehrt ist eine sehr protzige Sniper, die dennoch dezente Akzente setzt. Nicht nur ist das Gewehr vergoldet und mit Amethysten geschmückt, es besitzt auch eine Loyalisten-Flagge, die um das Gehäuse umwickelt wurde. Die Farben sowie das Design harmonieren perfekt und sorgen für eine angenehme Benutzung.

5. Held der Zeitalter

Held der Zeitalter

Was ist das für eine Waffe? Zu guter Letzt darf ein Schwert nicht fehlen und welches würde sich besser in unserer Sammlung tun als ein mittelalterlicher Zweihänder. Der Held der Zeitalter ist nicht nur schlicht, sondern sticht durch sein relativ unscheinbares Design in der futuristischen Schwertsammlung hervor. Wenn ihr also schon immer als Space-Ritter in die Schlacht ziehen wolltet, ist dieses Schwert, die passende Wahl.

Das waren unsere 5 schönsten legendären Waffen in Destiny 2, die es bislang gegeben hat. Bungie hat noch genug Zeit um weitere Exemplare auf dem Markt zu bringen, bis dahin fragen wir euch. Konnten wir euren Geschmack treffen oder habt ihr andere stylische Favoriten, die ihr lieber vorzieht als unsere Kandidaten? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!