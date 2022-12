Destiny 2: Ein simpler Cowboyhut ist so begehrt wie ein Raid-Exotic – Und auch genauso selten

In Destiny 2 gibt es seit Season 19 den Dungeon „Säule der Wächterin“. Neben jeder Menge Vex kommt beim Zocken in der Mars-Wüste auch noch echtes Cowboy-Feeling auf. Allerdings haben Hüter nun herausgefunden, dass ein Rüstungs-Item der Aktivität fast seltener gedroppt ist, als manches Raid-Exotic. Wer damit auch optisch zum Revolverhelden werden will, muss wohl viel Geduld haben.

Um welches Item geht es? Aktuell farmen die Hüter in Season 19 den neuen Wild-West-Dungeon „Säule der Wächterin“. Neben dem Spitzenloot gibt es dort wie immer Waffen und spezifische Rüstung zu verdienen.

Es gibt zum einen Western-Waffen mit Holzintarsien. Dazu gehören das Scoutgewehr “Langer Arm”, der Leere Granatwerfer “Wildflug”, das Maschinengewehr “Endstation Horizont” und die Pistole “Wacht der Schwelle” sowie zwei alte Siebter-Seraph-Waffen

Zudem gibt es die erste echte Cowboy-Ausstattung im Stil abgewetzter Lederkluft, die je nach Klasse entweder “Moss-“, „Earps-„ oder „Cockburns“-Maßgeschneiderter Anzug” heißt

Das optisch wichtigste Teil dieser maßgeschneiderten Dungeon-Rüstung ist jedoch definitiv der Cowboyhut und so mancher Hüter ist auf der Jagd danach. Allerdings ist das stylishe Western-Teil für den Kopf wohl so schwer zu bekommen, dass Spieler dahinter nun Absicht von Bungie vermuten.

Ein Mini-Trailer zum Dungeon zeigt, wie cool das neue Wild-West-Feeling in Destiny 2 aussieht:

Wer ein echter Cowboy sein will, muss lange grinden

Seltene Drop-Raten lassen Spieler stutzig werden: Der neue Dungeon „Säule der Wächterin“ ist aktuell fast drei Wochen im Spiel. Normalerweise ist es innerhalb dieser Zeitspanne kein großes Problem für einen Hüter alle Items der Aktivität mindestens einmal zu ergattern. Also auch den begehrten Cowboyhut.

Doch der will bei vielen Spielern einfach nicht droppen und scheint fast so rar zu sein wie ein Raid-Exotic, für das man ebenfalls wochenlang grinden muss.

Deswegen glauben inzwischen einige Spieler, dass dies mehr als einfach nur Pech ist und Bungie die Drop-Raten der Cowboyhüte absichtlich selten gemacht hat. Nur so können sich schließlich die extrem niedrigen Drop-Raten erklären lassen.

Auf reddit hat der Spieler sunder_and_flame versucht, die genauen Zahlen der ominösen Cowboyhut-Drop-Raten aufzuschlüsseln. Dazu hat er auf die Statistikwerte von light.gg und warmind.io zurückgegriffen.

Diese Statistikübersicht teilte ein Spieler via Destiny-reddit

Die Wahrscheinlichkeit für den Erhalt der Rüstungsteile, wie Bein- und Brustschutz liegt nach seinen Zahlen bei angemessenen 66 – 75 %.

Dagegen droppt jedoch der Cowboyhut bei allen Klassen nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 – 25 % – also fast 5x seltener als die anderen Rüstungsteile.

Der Vergleich beim Jäger offenbart sogar: Der Drop des Cowboyhutes ist doppelt so selten wie der Erhalt des exotischen Dungeon-Bogens „Hierarchie der Ansprüche“.

Damit ist der neue Cowboyhut in Destiny 2 ein richtig seltenes Item, obwohl es sich dabei letztlich nur um eine simple legendäre lila Rüstung handelt. Nicht um ein Raid- oder Dungeon-Exotic, das es verdient hat, selten zu sein und den Grind damit rechtfertigt.

Der forschende Hüter betont zudem, dass dies seines Wissens nach in keinem anderen Dungeon für Nicht-Klassen-Gegenstände der Fall ist und man dort ähnlich seltene Drop-Raten habe.

Offensichtlich sind nun auch Cowboyhüte in Destiny 2 so begehrte Items, dass es für Bungie Sinn macht, sie ebenfalls zu einer seltenen Jagd werden zu lassen. Ähnlich wie man das auch schon von den wahnsinnig niedrigen Drop-Raten bei Haustieren in WoW kennt.

Diese kleine Statistik ist kein absoluter Beweis, ob dem wirklich so ist und Bungie es euch tatsächlich schwerer gemacht hat. Aber es könnte zumindest erklären, warum die Hüter in Destiny 2 so lange auf ihren eigenen Cowboyhut warten müssen.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr den seltenen Cowboyhut bereits bekommen? Oder farmt ihr noch und seid damit auch von der extremen Seltenheit dieses Items betroffen? Und was haltet ihr davon, dass Bungie den Cowboyhut anscheinend absichtlich rar macht? Verratet es uns bitte in den Kommentaren.

Weitere Details zu allen verfügbaren Dungeons in Destiny 2 findet ihr übrigens hier:

