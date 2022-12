Destiny 2: Neuer Perk sorgt für 636 % mehr Schaden – Killt fast jeden Boss in 4 Schlägen

Nach den ersten Wochen des Levelns haben die Hüter in Destiny 2 damit begonnen, die ersten Meta-Builds der Season 19 zu erschaffen. Es stehen ihnen hierzu einige neue Perks und neue Waffen zur Verfügung, wie die Glefe „Urteil von Kelgorath“. Mit diesem mächtigen Werkzeug und einem neuen Perk hat ein Hüter nun ein Mega-Build erschaffen, vor dem wohl jeder Boss zittert.

Was ist das für ein Build? Bei dem neu entdeckten Build handelt es sich um ein Solar-Setup für Titanen. Der YouTuber Plunderthabooty hat es entwickelt und darin seine brennenden Fähigkeiten, die ihm eine hohe Schadensresitenz bieten, mit der Season 19 Glefe „Urteil von Kelgorath“ kombiniert.

Die Solar-Glefe „Urteil von Kelgorath“ ist neu in Season 19 und kann mit dem ebenfalls neuen Perk „Nahe am Nahkampf“ droppen.

Nahe am Nahkampf: Glefen-Projektil-Todesstöße verbessern den Glefen-Nahkampfschaden. Glefen-Projektile oder Nahkampf-Schaden verlängern die Dauer.

Besonders bei Glefen hat sich die Option mit schnellen Nahkampfangriffen bereits zum Start von „Die Hexenkönigin“ als sehr effektiv herausgestellt. Kleine und mächtige Feinde schnetzelte man in Sekunden weg. Doch die neue Glefe aus Season 19 perfektioniert das mit ein paar zusätzlichen Fähigkeits-Buffs um ein Vielfaches und lässt jetzt auch Bosse dahinschmelzen.

MeinMMO zeigt euch, was ihr neben der Glefe mit dem neuen Perk noch alles braucht, damit auch ihr einen unzerstörbaren Titanen bekommt, der einfach jeden Gegner easy wegstochert.

Die Glefe „Urteil von Kelgorath“ aus Season 19.

Was brauche ich für das Build? Zunächst einmal braucht ihr einen Solar-Titan. Diesem beschafft ihr dann die neue Glefe der Season 19 „Urteil von Kelgorath“ mit dem Perk „Nahe am Nahkampf“.

Was ist eigentlich eine “Glefe”? Die Glefe ist eine neue Waffengattung in Destiny 2, die mit der aktuellen Erweiterung „Die Hexenkönigin“ ins Spiel integriert wurde. Sie ist die einzige Waffe, die gleich 4 Kampfoptionen in sich vereint: Projektil-Waffe, Schwert, Schild und Speer. Zudem hat die Glefe durch die Mischung aus Angriff und Verteidigung die Art und Weise verändert, wie man Destiny 2 spielen kann.

– Ihr könnt ein Projektil gezielt aus der Ferne auf eure Gegner abfeuern.

– Schnelle Nahkampfangriffe können kleine und mächtige Feinde in Sekunden schnitzeln.

– Mit dem Schild lässt sich fast alles blocken, sogar lästige Schüsse von Scharfschützen.

– Die Kombination aus Blocken und Nahkampf-Angriff fühlt sich dabei besonders stark an.

Normalerweise müssten Hüter für die perfekte Roll auf Ihr Glück hoffen. Doch seit der Einführung des Waffen-Craftings in Destiny 2 ist das anders. Ihr braucht jetzt nur noch Glück, um den Plan dieser Waffe 5x zu bekommen – nicht mehr die richtigen Perks. Danach könnt ihr euch die Glefe in der Waffenschmiede der Enklave auf dem Mars so bauen, wie ihr sie braucht.

Alles was ihr für den Build braucht im Überblick.

Exo-Rüstung Synthozeps – Solar Armschutz. „Biotische Verbesserung“ sorgt für erhöhte Nahkampfsprung-Weite sowie vergrößertem Super- und Nahkampf-Schaden bei Umzingelung.

Fundort: Xur oder Legendäre Verlorene Sektoren



Um den Schadensausstoß weiter zu steigern, nutzt Plunderthabooty nicht nur die neue Glefe, sondern auch die exotische, schwere Leere-Schrotflinte „Traktorkanone“.

Exo-Waffe/ Legendäre Waffe Legendäre Solar-Glefe aus Season 19: „Urteil von Kelgorath“ Exo-Waffe: „Traktorkanone“ Die Exo-Waffe Traktorkanone gibt euch einen Damage-Buff von 30 % für 10 Sekunden. Stößt Feinde weg, unterdrückt ihre Fähigkeiten und macht sie anfälliger für allen Schaden.



Den Rest erledigen eure Titan-Solarfähigkeiten. Diese geben notwendigen Heal, wenn ihr so nah an den Feinden dran seid.

Fokus: Sonnenbezwinger Hammer von Sol

Fähigkeiten: Turmhohe Barrikade Lenkschweben Wurfhammer Heilgranate

Aspekte und Fragmente Sol Invitus Tosende Flammen Glut des Empyrianers Glut des Trostes Glut des Wohlwollens



Wie spielt man das Build? Beim Spielen müsst ihr etwas routiniert sein und den „Strahlend“-Buff eures Titans versuchen, aufrechtzuerhalten, während ihr Kills mit dem Nahkampf und den Projektilen der Glefe macht.

Im ersten Schritt müsst ihr mit eurer legendären Solar-Glefe einen Projektil-Todesstoß verursachen. Durch den Perk „Nahe am Nahkampf“ wird der Glefen-Nahkampfschaden schon direkt um 30 % erhöht.

Durch Glefen-Projektile oder Glefen-Nahkampfschaden verlängert ihr nun die Dauer dieses Schadens-Buffs. In Kombination mit den Solar-Fähigkeiten des Titans, also seinen Aspekten und Fragmenten, könnt ihr dann auch den Gesamtschaden mit der Solar-Gleve auf ein unglaubliches Maß steigern. Dies funktioniert durch „Strahlend“, weil dies den Schaden zusätzlich erhöht. Ihr habt also immer nach einem Kill zwischen 8 und 12 Sekunden Zeit, um „Strahlend“ zu bleiben.

Nutzt ihr dann auch noch die Traktorkanone, packt ihr nochmals 30 % obendrauf. Hier besteht allerdings auch die Option, dass ein anderer Spieler diese Waffe ausrüstet, sofern ihr im Team unterwegs seid.

Das ist eure Lebensversicherung im Build: „Wiederherstellung“ dient euch als solide Lebensversicherung. Sie wird über Sonnenflecken getriggert und kann ebenfalls durch Solar-Waffen oder Fähigkeitstodesstöße verlängert werden. Sollte es knapp werden, rettet euch zuletzt die Heilgranate, die ihr euch nur vor die Füße werfen müsst.

Wenn ihr es schafft die Buffs aufs Optimum zu stapeln ist es dann kein Problem mehr satte 82 000 Schaden pro Glefen-Hit zu landen. Mit diesem Schadensausstoß ist dann auch fast jeder Boss mit 3 bis 4 Treffern völligst zerstört.

Unsere Empfehlung: Unbedingt ausprobieren. Ein so hoher Schadensausstoß könnte recht schnell auf der Balancing-Liste von Bungie landen.

Was haltet ihr von dem Build? Klingt das interessant für einen Versuch? Oder seid ihr nicht der Glefen-Spieler und verlasst euch lieber auf andere Waffen. Gerne könnt ihr uns in den Kommentaren auch verraten, was gerade euer Top-Build der Season 19 ist.

Im kommenden Jahr 2023 wird ein bekannter Name die Destiny-2-Community verlassen und zu neuen Ufern aufbrechen. So haben sich Spieler von dmg04, Bungies Senior-Community-Manager, verabschiedet:

Destiny 2: Community-Manager dmg04 verlässt Bungie, nachdem er 2022 persönlichen Anfeindungen ausgesetzt war