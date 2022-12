Destiny 2: Anbruch 2022 – So bekommt ihr alle Waffen und ihre God-Rolls

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Eine mit starkem Rückstoß ausgestattete Maschinenpistole mit winterlichem Look. Diese MP ist kinetisch und kann in PvP und PvE stark überzeugen.

Kommen wir nun zu den Waffen. Wir zeigen euch zwei Rolls für PvP und PvE, damit ihr für beide Situationen gewappnet seid. Beachtet, dass ihr diese Waffen in der Waffenschmiede nicht gezielt bauen könnt. Es erfordert also noch den guten alten Grind, um diese God-Rolls zu erlangen.

Jede Waffe verfügt in Destiny über “Perks”, die ihr bestimmte Eigenschaften verleihen. Ein Perk macht die Waffe vielleicht etwas stabiler, ein anderer vergrößert das Magazin. Je besser die Perks eine Waffe verstärken, desto besser die Waffe. Auch die auf dem Papier stärksten Wummen mit den besten Grundwerten werden zerlegt, wenn sie schwache Perks aufweisen. Eine “God-Roll” in Destiny 2 beschreibt dabei die beste Perk-Kombination, die auf einer Waffe möglich ist. Eine solche Waffe performt deutlich stärker als „normale“ Waffen und ist entsprechend beliebt.

Was ist ein “God-Roll” in Destiny 2?

