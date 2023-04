Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Mit diesem neuen Discord-Bot haben die Spieler in Destiny 2 also eine weitere Lösung erschaffen, um die von Bungie gestellten Hindernisse zu überwinden und anderen Hütern zu helfen.

Die Mechanik besteht darin, die Schilde der Minotauren immer wieder zu brechen und dann Schaden zu machen. Wer folglich an die Beute will, braucht schon fast sicher die Hilfe anderer Hüter oder seines Fireteams, damit es gelingt. Mithilfe des neuen Bots könnte das allerdings bald einfacher sein, wenn mehr Hüter das Event schnell finden können.

So hart geht es beim Event zur Sache: Das Event selbst geht genau 10 Minuten. In dieser Zeit müsst ihr euch um 6 große Minotauren kümmern und sie besiegen. Die Schwierigkeitsstufe ist dabei knackig und herausfordernd. Die Powerlevel-Einstufung der Gegner liegt bei 1.810 und ihr habt auch noch den Malus der Open World von Neomuna zu berücksichtigen.

Wer will kann den Bot auch auf seinen eigenen Server holen und ihn dann dort die Infos in einem Channel eurer Wahl posten lassen.

So kommt ihr an die Event-Infos: Um kein Event mehr zu verpassen müssen Spieler dem Discord-Server von Buzz135 beitreten. Dort postet der AsherMir-Bot regelmäßig die Events in einem Ankündigungschannel.

Das Beste am neuen Event ist allerdings, dass es seit dem gestrigen Midseason-Update auch die neuen Exotics droppen kann, die ihr noch nicht erworben habt. Etwas, das bis jetzt ausschließlich in Verlorenen Sektoren möglich war, wo der Drop eben nicht garantiert ist.

