Seltenes Event in Destiny 2 galt als Gerücht, existiert aber wirklich – Ist verdammt hart, doch lohnt sich

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie.

Wer folglich an die Beute will, braucht schon fast sicher die Hilfe anderer Hüter oder seines Fireteams, damit es gelingt.

So hart geht es beim Event zur Sache: Hattet ihr Glück, geht der Spaß jedoch erst richtig los. Das Event ist im Grunde die Mutter aller Öffentlichen Events und erinnert ein wenig an das alte Eskalations-Protokoll vom Mars.

Mit Destiny 2: Lightfall kam allerdings ein neues Öffentliches Event ins Spiel, das so ganz anders ist. Es nennt sich „Vex-Kampftruppe im Anmarsch“ und ist wirklich selten. So selten, dass mancher Hüter es bereits für ein Gerücht hält.

Um welches Event handelt es sich? In Destiny 2 gibt es derzeit einige Events, denen man bei der Erkundung in der offenen Welt begegnen kann. Sie starten regelmäßig, haben einen angenehmen Schwierigkeitsgrad und sind ein netter Zeitvertreib für jeden Hüter, der gerade vorbeikommt.

In Destiny 2 gibt es in der Open World einige Öffentliche Events. Sie rotieren stetig durch die Locations und sind stets einen Abstecher wert. Seit Lightfall gibt es jedoch zusätzlich ein spezielles Öffentliches Event, das verdammt hart ist, exotischen Loot garantiert und so selten ist, dass manche Hüter dachten, es sei nur ein Gerücht.

