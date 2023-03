Seltsamer Bug in Destiny 2 stiehlt Spielern ihre Emotes, wenn sie schon seit Jahren spielen

In Destiny 2 kursiert erneut ein kurioser Bug. Dieser zerstört nicht eure Waffen oder lässt euch gar nicht erst in Spiel einloggen, sondern er entfernt einen Teil eurer großen Sammlung an Emotes.

Was ist das für ein Bug? Spieler haben vor kurzem in Season 20 einen kuriosen und vor allem neuen Bug gefunden, der langjährigen Fans ihre Emotes aus der Sammlung entfernt. Laut den Spielern hat Destiny 2 ein Limit, wie viele ihr in eurer Sammlung besitzen könnt. Ist dieses überschritten, werden eure ältesten Gesten einfach ins Nirwana geschoben. Diese können dann nicht mehr ausgewählt werden.

Unter dem Bug leiden jedoch meist nur langjährige Spieler, da sie nach jahrelangem Zocken eine riesige Sammlung an Emotes angesammelt haben.

Emotes haben ein Limit in eurer Sammlung

Wie groß ist das Limit? Der Reddit-User Its-DooZ berichtet über diesen Bug, da drei seiner Freunde davon betroffen sind. Seine Kollegen besitzen über 512 Emotes, jedoch wurden alle über diesem Wert irgendwo hingeschoben, wo seine Freunde diese nicht mehr auswählen können.

Das heißt, wenn ihr mehr als 512 Emotes besitzt, werden alle älteren Gesten auf der letzten Seite eurer Sammlung irgendwo hingeschoben, wo ihr keinen Zugriff mehr darauf habt.

Sind Shader auch betroffen? Der Reddit-User spekuliert auch darüber, ob Shader betroffen sein könnten, jedoch lässt sich das bislang noch nicht prüfen. Shader sowie Emotes teilen sich dasselbe System, es könnte also gut möglich sein, dass, falls die Grenze von 512 überschritten wird, auch eure Shader nach und nach verschwinden.

Hat Bungie darauf reagiert? Unter dem Reddit-Post hat auch Bungie mit “Das ist ein Problem, das wir untersuchen”. Es ist also eine Frage der Zeit, wann Bungie das Problem beheben wird. Solltet ihr jedoch davon betroffen sein, so rät Reddit-User Its-DooZ die App von Destiny 2 verwenden. Dort könnt ihr noch auf eure alten Emotes zugreifen.

Was haltet ihr von diesem neuen Bug von Destiny 2? Habt ihr damit gerechnet, dass Emotes in eurer Sammlung ein Limit haben? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

